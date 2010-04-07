DoIt Trade Coach AI MT4

DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader

Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung.

💰 Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert.

DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über das Panel ausführen.

Dies ist KEIN automatisierter Trading EA.
Sie behalten die Kontrolle - die KI unterstützt Ihre Entscheidungsfindung.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen AI-Handelssystem sind, schauen Sie sich mein anderes Produkt an: DoIt Alpha Pulse AI (Automatisierter EA).

🧠 WAS SIE TUN KÖNNEN (IN SEKUNDEN)

  1. Schlagen Sie Ihren Handel vor
    - Wählen Sie KAUFEN / VERKAUFEN
    - Legen Sie Entry / Stop Loss / Take Profit fest, indem Sie Linien auf dem Chart ziehen oder Werte eingeben
    - Sehen Sie Live-Risiko/Ertragsinformationen im Panel

  2. Erhalten Sie KI-Feedback auf Anfrage
    - Urteil: Gut / Anpassungsbedürftig / Nicht empfehlenswert
    - Vertrauensbewertung mit visuellem Balken
    - Klare Argumentation und Vorschläge
    - Erkennung von Marktregimen (Trending / Ranging / Volatile)

  3. Verbessern und ausführen
    - KI kann optimierte Entry / SL / TP vorschlagen (als gestrichelte Linien dargestellt)
    - Ein-Klick: Ihren Vorschlag ausführen ODER die vorgeschlagene Version ausführen

✅ SCHLÜSSEL-FEATURES

Tägliche Bias-Analyse
- KI-generierte tägliche Richtung mit Wahrscheinlichkeit
- "Look For"- und "Avoid"-Anleitung
- Schlüsselbedingung für Bias-Bestätigung
- Pivot-Level-Referenz
- Manuelle Aktualisierungsschaltfläche

✅ Analyse von Handelsvorschlägen
- Urteil + Konfidenz-Score + detaillierte Begründung
- Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Levels (Entry/SL/TP)
- Optionaler Kontokontext kann einbezogen werden (Exposure, Korrelation, Tagesverlust, Risikogröße)

✅ Key Levels & Multi-Timeframe Context
- Support/Resistance Key Levels mit Stärke (Star Rating)
- Multi-Timeframe Analyse (M15, H1, H4, D1 - konfigurierbar)
- Key Levels können im Chart angezeigt werden

✅ Interaktiver Chart-Workflow
- Ziehbare Entry / SL / TP-Linien mit Echtzeit-Panel-Synchronisation
- Vorgeschlagene AI-Levels werden im Chart angezeigt

✅ Kostenkontrollen (Sie kontrollieren die API-Ausgaben)
- Wählen Sie die Marktdatentiefe: Minimal / Standard / Tief
- Konfigurieren Sie Zeitrahmen + an die KI gesendete Balken
- Tägliches API-Kostenlimit + Kostenverfolgung (automatische Rücksetzung um Mitternacht)

✅ 6 KI-Anbieter + Smart Fallback
- OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek, Alibaba (Qwen)
- Circuit Breaker Fallback: schaltet nach N aufeinanderfolgenden Fehlern automatisch auf einen Backup-Anbieter um

✅ Quality-of-life
- Statuspersistenz beim Wechsel des Zeitrahmens (behält Ihren Vorschlag/Analysekontext bei)

⚙️ VORAUSSETZUNGEN

- MetaTrader 5
- API-Schlüssel von mindestens einem unterstützten Anbieter
- WebRequest aktiviert für die Anbieter-URL
- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

⚙️ EINRICHTUNG (3 SCHRITTE)

  1. Besorgen Sie sich einen API-Schlüssel von Ihrem bevorzugten Anbieter

  2. Aktivieren Sie WebRequest:
    Extras → Optionen → Expert Advisors → "WebRequest zulassen" → Fügen Sie Ihre Anbieter-URL hinzu

  3. An ein Diagramm anhängen, Ihren API-Schlüssel einfügen, Anbieter/Modell auswählen - fertig.

Anbieter-URLs im UserGuide

📚 DOKUMENTATION

Vollständiges HTML-Benutzerhandbuch mit detaillierten Erläuterungen zu allen Funktionen, Einstellungen und bewährten Verfahren.

DoIt Trade Coach AI - Lernen. Validieren. Ausführen.

Hergestellt von DoIt Trading (Erfinder von DoIt Alpha Pulse AI).

Empfohlene Produkte
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitys
Virtual Collider Manual ist ein Handelsassistent mit einem eingebauten Panel für den manuellen Handel. Er bewegt eine vom Händler eröffnete Position automatisch in den Gewinn, indem er einen innovativen adaptiven Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des adaptiven Pyramidings verwendet. Das Know-how des Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des Pyramidings des Handelsroboters Virtual Collider Manual basiert auf der vollautomatischen Anpassung aller Eigenschaften des dynamisch aufgeba
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitys
P Y R A M I D E X P E R T Dieses Forex-Utility ist ein komplexes Exit-Strategie- und Order-Management-Tool, das vier Handelsmethoden ausführt: Scalping, Pyramid Style, Hedging und Scaling-Methode, um Trades mit Gewinn zu schließen. V E R Y I M P O R T A N T Dies ist kein eigenständiger Expert Advisor. Verwenden Sie ihn mit Ihrer eigenen volatilitätsbasierten Strategie. Sobald Sie das Währungspaar gefunden haben, mit dem Sie handeln möchten, können Sie dieses Tool einfach an
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Indikators ist die Analyse und Vorhersage von Wechselkursen durch Fourier-Transformation. Der Indikator zerlegt die Wechselkurse in die wichtigsten Oberschwingungen und berechnet deren Produkt in der Zukunft. Der Indikator zeigt 2 Kursmarken in der Historie, die die Preisspanne in der Vergangenheit darstellen, und 2 Kursmarken in der Zukunft mit der Prognose der Preisbewegung. Die Kauf- oder Verkaufsentscheidung und die Größe des Take-Profits werden in einem Textlabel im Ind
AdvanceSuperTrend
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : UT_Bot - ATR-basierter Handelsindikator Einführung : Entdecken Sie die Kraft von "UT_Bot", dem ultimativen Handelsindikator, der die Average True Range (ATR) nutzt, um Ihre Handelsentscheidungen mit unvergleichlicher Genauigkeit zu treffen. Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigeren Alternative zum Super Trend-Indikator sind, sind Sie hier genau richtig. UT_Bot ist Ihr Schlüssel zum Präzisionshandel. Hauptmerkmale : ATR-gestützte Präzision: UT_Bot verwendet die ATR, um präzise Sig
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Trendline Trade Panel
Sugianto
5 (1)
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Support and Resistance Levels by svidoks
Ekaterina Sakalchikova
Utilitys
Unterstützungs- und Widerstandsstufen von svidoks Dieses Dienstprogramm zeichnet Unterstützungs- und Widerstandszonen, auf die der Preis gut reagiert. Es hat auch einen Trendindikator, der auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandszonen arbeitet. Sie können mit dem Indikator-Berater sowohl manuell als auch automatisch arbeiten (es gibt auch ein externes Bedienfeld). Gruppe für Unterstützung, Sie können auch Ihre Wunschliste und Wünsche schreiben - Telegramm-Chat Unterstützt alle Wäh
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilitys
Experte Kerzenfinder für Forex in MetaTrader 4 Expert Candlestick Finder ist einer der praktischen Handelsassistenten, der auf dem Forex-Finanzmarkt eingesetzt wird. Dieser Experte identifiziert die Candlestick-Muster auf dem Preisdiagramm genau als Signal und informiert Sie über alle gefundenen Kerzen. Dieser Experte wird auf Ihrer Meta-Trader-Plattform ausgeführt und untersucht auf sehr präzise Weise alle Währungspaare, die sich in Ihrer Beobachtungsliste befinden und jedes Währungspaar, das
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitys
Angry Bull Option Binary Dies ist ein Binär-Optionen-Roboter, der 7 Strategien enthält. Sie können einen Backtest durchführen, um zu prüfen, welche die besten Strategien sind. Einstellungen Anfänglicher Batch-Wert Dynamische Investition = Wenn aktiviert, wird er ein automatisches Los entsprechend seinem Kapital verwenden Balance ($) w/ backtest = Startguthaben für den Backtest PorcRiscoInvestment = Der Wert in % für das automatische Lot, wenn es aktiviert ist Ablauf (in Minuten) = Es handelt
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilitys
Auto SLTP Maker MT4 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und überprüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Utilitys
Revenge Trading Protector ist ein einfaches, aber effektives Tool für Händler, die Opfer von Rachehandel werden können. Da ich selbst Daytrader bin, verstehe ich den psychologischen Aspekt des Rachehandels und den Wunsch, die Verluste zu decken. Deshalb habe ich dieses Tool entwickelt (das ich auch selbst verwende), um zu 100 % sicher zu sein, dass ich nach einem Verlust geduldig bleiben und keine irrationalen Handelsentscheidungen treffen kann. Wenn Sie einen Verlust erleiden, verhindert der
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitys
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sendet kontrollierte Trades (über Symbol, Magie, Kommentar) an Ihren Telegram-Kanal. Es sendet offene und geschlossene Trades, einschließlich schwebender Aufträge und TP/SL-Änderungen, zusammen mit Chart-Screenshots an jeden Telegram-Kanal. Zusätzlich können Sie Handelsberichte über offene Geschäfte und zusammenfassende Gewinn-/Pip-Berichte für den Tag, die Woche oder den Monat versenden. Sie können das Design der Handelsaktionen oder Berichte mit Variablen und Emo
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitys
Click and Go Trade Manager, die ultimative Lösung für eine nahtlose Handelsausführung. Mit einem einfachen Klick auf den Chart können Sie mühelos Ihren Stop-Loss, Einstiegskurs und Ihr Zielniveau festlegen. Keine mühsame manuelle Eingabe von Werten mehr - es ist unglaublich intuitiv und einfach. Das integrierte Risikomanagement ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Trade Managers. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Investitionen zu schützen, und deshalb ist im Click and Go Trade Manager
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Ein fertiges Multitimeframe-Handelssystem , das auf der automatischen Darstellung und Verfolgung von Fibonacci-Levels für den Kauf und Verkauf beliebiger Symbole basiert. Vorteile Bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage eines Komplexes von 14 Indikatoren (Cx ), Extremwerten von ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulse (I ) Anzeige der Werte von 14 Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen (Cx ) Einzeichnen von horizontalen Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandslinien, Kanälen Anzeige der Option
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilitys
Das Produkt wird verwendet, um auf Basis eines beliebigen Alert-Signals im MT4 zu handeln Einfaches Setup, einfaches Format mit benutzerdefiniertem Schlüsselwort Alle Optionen zur Verwaltung von Aufträgen wie Trailing Stop, Breakeen, Partial Close, Zeitfilter, Nachrichtenfilter ... Option zum automatischen Öffnen von Gitteraufträgen Anleitung zur Einrichtung und Anleitung: Lassen Sie lesen Sie alle Details über die Einrichtung und Download-Indikator für Auto erhalten Alert Signal hier Kaufen Sie
Weitere Produkte dieses Autors
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT5  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet für Scalping oder Swing-Trading Mögliche Umk
DoIt GBP Master MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[ MT4 Version ] DoIt GBP Master - Zuversichtliche GBPUSD-Automatisierung für konsistentes, stressfreies Wachstum DoIt GBP Master wurde für Trader entwickelt, die echte Konsistenz, emotionale Kontrolle und stressfreie Automatisierung wünschen - ohne die übliche Komplexität und Frustration anderer Expert Advisors. Er konzentriert sich ausschließlich auf den GBPUSD aufgrund seines vorhersehbaren Verhaltens und seiner hohen Liquidität und bietet leistungsstarken Handel mit einer bewährten Li
Advanced Range Breakout MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Erweiterte Range Breakout Advanced Range Breakout ermöglicht es Ihnen, Ausbrüche auf eine Weise zu handeln, die für einen Menschen unmöglich ist. Dieser EA konzentriert sich darauf, in Ausbrüche einzusteigen, sobald sich der Kurs über sie bewegt, und einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) einzuhalten, um so viel wie möglich von den für Ausbrüche charakteristischen explosiven Kursbewegungen abzufangen und gleichzeitig den Handel zu schützen, falls er sich als Fakeout herausstellt. Sie k
MT5 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
3 (2)
Utilitys
[MT4-Version ] [Discord-Signale ] MT5 zu Telegram-Signalen Verbinden Sie Ihr Broker-Konto mit Telegram und verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen mehr. Möchten Sie Telegram-Benachrichtigungen erhalten? Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Handelssignale mit Ihren Anhängern zu teilen? Möchten Sie Ihre Trades mit einem automatischen Trading-Tagebuch dokumentieren? Dieses Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Einstellungen: Wählen Sie die gewünsc
Elliot Wave Oscillator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Elliot-Wave-Oszillator MT4 Der Elliot Wave Oscillator MT4 ist ein Indikator, der zur Unterstützung der Elliot Wave-Zählung entwickelt wurde. Die Standardeinstellungen helfen dabei, das Rauschen auf dem Markt herauszufiltern, was eine klare Wahrnehmung der Wellenzahlen in verschiedenen Zeiträumen ermöglicht.   Der hohe Anpassungsgrad des Elliot Wave Oscillator ermöglicht es Ihnen, diesen Indikator an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Kürzere Zeiträume und schneller reagierende M
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Backtesting Simulator MT5
Diego Arribas Lopez
4 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Sind Sie es leid, monatelang auf Demo- oder Live-Konten zu sitzen, um Ihre Handelsstrategien zu testen? Der Backtesting-Simulator ist das ultimative Tool, mit dem Sie Ihre Backtesting-Erfahrung auf ein neues Niveau heben können. Durch die Verwendung historischer Metatrader-Symbolinformationen bietet er eine unvergleichliche Simulation realer Marktbedingungen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Testgeschwindigkeit, testen Sie Ideen schnell oder in einem langsameren Tempo und
Order Block Indicator MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Order Block Indicator MT5 — Präzises Trading leicht gemacht Order Block Indicator MT5 wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, wichtige Umkehrzonen schnell und mühelos zu erkennen — ohne überladene Charts oder Rätselraten. Ideal für Scalping , Swing-Trading und intelligentes Intraday-Trading , hebt er aktive Orderblöcke über mehrere Zeitrahmen hinweg präzise und individuell anpassbar hervor. Handeln Sie mit Klarheit, sparen Sie wertvolle Zeit und reagieren Sie sofort auf Ve
TTM Squeeze Momentum MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   TTM Squeeze Momentum Der TTM Squeeze Momentum ist ein verbesserter Indikator, der ideal ist, um Perioden der Konsolidierung auf dem Markt und den Beginn der nächsten explosiven Bewegung zu identifizieren. Diese verbesserte Version basiert auf dem Volatilitätsindikator „TTM Squeeze“ von John Carter, bei dem das Histogramm eher auf einer linearen Regression als auf einem einfachen Impulsindikator basiert. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Der rote Punkt auf der mittleren Linie zeigt an,
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version MA-Band MT4 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4-Version MA-Band MT5 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Lumos
Diego Arribas Lopez
Utilitys
Lumos Lumos ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Marktsituation, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der Strategietester bietet lediglich eine Visualisierung der Anwendung. Lumos ist in hohem Maße anpassbar und gibt Ihnen Informationen in mehreren Zeitrahmen über: MAs, Preisstruktur, RSI, RSI MA und eine Übersicht über den Preisabstand zu möglichen SLs.
FREE
AO unpaid divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   So verwenden Sie die Demo-Version   ] [   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT4  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet fü
Fear and Greed MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Angst und Gier MT4-Indikator Unsicher zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Realisierung von Gesamt- oder Teilgewinnen? Fear and Greed MT4 bietet eine große Hilfe mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit bei solchen Entscheidungen. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Fear and Greed MT4 ist der erste Indikator, der Informationen über das Fear and Greed-Level auf dem Markt für MT4 bietet. Es wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt des Einstiegs in einen Handel und der vollstän
Gaussian Channel MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Gaußscher Kanal MT4 Der Gaussian Channel MT4 ist der erste Indikator auf dem Markt, der die Ehlers Gaußian Filter-Methode verwendet, um Trends zu definieren. Heute ist dieser Gaußsche Kanal weithin als Methode zur Unterstützung der HOLD-Technologie in Kryptowährungen bekannt. Liegt der Kurs über dem Kanal, ist der Trend stark, geht er zurück in den Kanal, kann dies als Widerstand reagieren, fällt der Kurs darunter, deutet dies auf den Beginn eines Bärenmarktes (oder Winters) hin. JE
Williams Vix Fix MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Williams Vix Reparatur MT4 Benötigen Sie Hilfe beim Versuch, den Tiefpunkt des Marktes zu timen? Williams Vix Fix MT4 basiert auf der Marktvolatilität und bietet eine hervorragende Unterstützung, um herauszufinden, wann die Korrekturen vorbei sind. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Williams Vix Fix MT4 Abgeleitet von Larry Williams' VixFix-Indikator zum Anpassen   jede Anlageklasse   . VIX repräsentiert die Angst und Gier des Marktes basierend auf seiner Volatilität. Ein hoher VIX-Wert
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   Wellentrend MT4 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch v
Order Block Indicator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  Orderblock-Indikator MT4 Der Order Block Indicator MT4 ist derzeit der genaueste und anpassbarste Indikator auf dem Markt. Es wurde entwickelt, um die Analyse von Operationen basierend auf Auftragsblöcken und Angebots- und Nachfragezonen zu erleichtern. Diese Zonen sind mögliche Umkehrpunkte einer Bewegung. Orderblock Indicator MT4 hebt aktive Orderblöcke von bis zu 4 TFs gleichzeitig hervor. Gleichzeitig bietet der Order Block Indicator MT4 ein visuelles Warnsystem, mit dem
Multi Timeframe MA MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Multi Timeframe MA   MT4 Multi Timeframe MA MT4 ist ein Indikator, der die Darstellung von bis zu 3 MAs mit unterschiedlichen Perioden und Zeitrahmen bietet. Auf diese Weise kann der Benutzer Informationen aus einem Zeitrahmen aus anderen Zeitrahmen zeichnen und grafisch darstellen und benachrichtigt werden, wenn einer der MAs einen anderen kreuzt. Multi Timeframe MA ist der   erste   Indikator auf dem Markt, der Interaktionen mit mehreren Zeitrahmen und eine hohe Anpassungsfähigkeit
Advanced Bollinger Bands RSi MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] [EA ] Erweiterte Bollinger Bands RSI MT4 Advanced Bollinger Bands RSI ist ein Indikator, der auf den Funktionalitäten des Advanced Bollinger Bands RSI EA basiert. Dieser Indikator soll eine erschwinglichere Lösung für Benutzer bieten, die an den Alarmen der Strategie, aber nicht am Autotrading interessiert sind. Diese Strategie verwendet den Bollinger Bands Indikator in Kombination mit dem RSI. Das Signal wird nur ausgelöst, wenn sowohl der BB als auch der RSI gleichzeitig überkau
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Angebot und Nachfrage Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe ist der erste Indikator auf dem Markt, der mehrere Aspekte wie Handelsvolumen, Preisstruktur und Momentum kombiniert, um Angebots- und Nachfragezonen für jedes Asset zu identifizieren. Der Supply and Demand Indikator analysiert gleichzeitig bis zu 4 verschiedene TFs und stellt deren Informationen im aktuellen Diagramm dar. Seine interaktive Benutzeroberfläche hebt jedes Mal hervor, wenn der Preis in eine Angeb
Bulls and Bears Power MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Bullen und Bären Macht Bulls and Bears Power ist ein Indikator, der deutlich aufzeigt, ob Bullen oder Bären den Markt derzeit kontrollieren. Eine Kursbewegung, die mit einer hohen Bullen-Kontrolle auf dem Markt beginnt, kann den Beginn einer neuen Trendbewegung anzeigen. Die relative Indikatorstärke zwischen den Preisspitzen zeigt auch an, ob die Bewegung an Stärke verliert und eine signifikante Korrektur oder eine Trendumkehr vorhersagen könnte. Der Bulls and Bears Power Indikat
Ultimate Alpha Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] Ultimate Alpha Trend MT4 Ultimate Alpha Trend ist der erste Trendindikator, der Volatilität, Volumen, Durchschnittspreis und Momentum kombiniert. Das Ergebnis ist eine äußerst vielseitige Darstellung von trendigen und seitwärts gerichteten Marktbedingungen, die gleichzeitig wichtige Angebots- und Nachfrageebenen hervorhebt. Der Ultimate Alpha Trend-Indikator kann verwendet werden, um Einstiegsmöglichkeiten zu finden und SLs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktvolatilität, de
SMT Divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version SMT-Abweichungen MT4 SMT Divergences ist einer der innovativsten Indikatoren auf dem Markt. Er bietet die Möglichkeit der Analyse von Preisdivergenzen zwischen 2 Paaren. SMT Divergences bietet Ihnen auch einen Kill-Zones-Indikator und die Möglichkeit, Divergenzen, die während dieser Kill-Zones auftreten, zu filtern. Der Strategie-Tester ist auf MT4 beschränkt. Kontaktieren Sie den Autor, um eine Demoversion zu erhalten. Dieser Indikator ist besonders leistungsfähig, wenn er bei 2 sta
Advanced Daily Breakout EA MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Fortgeschrittener täglicher Ausbruch Advanced Daily Breakout ermöglicht Ihnen den Handel mit Session Breakouts auf automatische Weise und mit einem präzisen Order- und Risikomanagement. Dieser EA konzentriert sich auf die Definition der Sitzungsspanne und den Handel mit ihrem Ausbruch. Sie können den Handel bis zum Ende der Sitzung laufen lassen oder einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) setzen, um so viel wie möglich von den charakteristischen explosiven Kursbewegungen der Ausbrüche
Kill Zones MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Kill Zones Kill Zones ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Zeitzonen in den Chart einzufügen. Die visuelle Darstellung der Kill Zones im Chart zusammen mit einem Alarm- und Benachrichtigungssystem hilft Ihnen, falsche Handels-Setups zu ignorieren, die außerhalb der Kill Zones oder bestimmter Handelssitzungen auftreten. Die Verwendung von Kill Zones bei Ihrem Handel hilft Ihnen, Handels-Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern. Sie sollten Zeitbereiche auswählen, in denen der Ma
Order Blocks ICT MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Order Blocks handelt: Klicken Sie hier Erleben Sie die ultimative Handelspräzision mit dem Order Blocks ICT-Indikator, der Händlern unvergleichliche Einblicke in die Marktdynamik ermöglicht. Dieses fortschrittliche Tool nutzt die Orderflow- und Volumenanalyse, um den entscheidenden Kauf- und Verkaufsdruck aufzudecken, der das Kursgeschehen bestimmt. Warum sollten Sie sich für Order Blocks ICT entscheiden? Freisetzung von Markteinblic
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Han
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension