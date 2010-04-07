DoIt Trade Coach AI MT4
- Utilitys
- Diego Arribas Lopez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader
Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung.
💰 Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert.
DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über das Panel ausführen.
Dies ist KEIN automatisierter Trading EA.
Sie behalten die Kontrolle - die KI unterstützt Ihre Entscheidungsfindung.
🧠 WAS SIE TUN KÖNNEN (IN SEKUNDEN)
-
Schlagen Sie Ihren Handel vor
- Wählen Sie KAUFEN / VERKAUFEN
- Legen Sie Entry / Stop Loss / Take Profit fest, indem Sie Linien auf dem Chart ziehen oder Werte eingeben
- Sehen Sie Live-Risiko/Ertragsinformationen im Panel
-
Erhalten Sie KI-Feedback auf Anfrage
- Urteil: Gut / Anpassungsbedürftig / Nicht empfehlenswert
- Vertrauensbewertung mit visuellem Balken
- Klare Argumentation und Vorschläge
- Erkennung von Marktregimen (Trending / Ranging / Volatile)
-
Verbessern und ausführen
- KI kann optimierte Entry / SL / TP vorschlagen (als gestrichelte Linien dargestellt)
- Ein-Klick: Ihren Vorschlag ausführen ODER die vorgeschlagene Version ausführen
✅ SCHLÜSSEL-FEATURES
Tägliche Bias-Analyse
- KI-generierte tägliche Richtung mit Wahrscheinlichkeit
- "Look For"- und "Avoid"-Anleitung
- Schlüsselbedingung für Bias-Bestätigung
- Pivot-Level-Referenz
- Manuelle Aktualisierungsschaltfläche
✅ Analyse von Handelsvorschlägen
- Urteil + Konfidenz-Score + detaillierte Begründung
- Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Levels (Entry/SL/TP)
- Optionaler Kontokontext kann einbezogen werden (Exposure, Korrelation, Tagesverlust, Risikogröße)
✅ Key Levels & Multi-Timeframe Context
- Support/Resistance Key Levels mit Stärke (Star Rating)
- Multi-Timeframe Analyse (M15, H1, H4, D1 - konfigurierbar)
- Key Levels können im Chart angezeigt werden
✅ Interaktiver Chart-Workflow
- Ziehbare Entry / SL / TP-Linien mit Echtzeit-Panel-Synchronisation
- Vorgeschlagene AI-Levels werden im Chart angezeigt
✅ Kostenkontrollen (Sie kontrollieren die API-Ausgaben)
- Wählen Sie die Marktdatentiefe: Minimal / Standard / Tief
- Konfigurieren Sie Zeitrahmen + an die KI gesendete Balken
- Tägliches API-Kostenlimit + Kostenverfolgung (automatische Rücksetzung um Mitternacht)
✅ 6 KI-Anbieter + Smart Fallback
- OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek, Alibaba (Qwen)
- Circuit Breaker Fallback: schaltet nach N aufeinanderfolgenden Fehlern automatisch auf einen Backup-Anbieter um
✅ Quality-of-life
- Statuspersistenz beim Wechsel des Zeitrahmens (behält Ihren Vorschlag/Analysekontext bei)
⚙️ VORAUSSETZUNGEN
- MetaTrader 5
- API-Schlüssel von mindestens einem unterstützten Anbieter
- WebRequest aktiviert für die Anbieter-URL
- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen
⚙️ EINRICHTUNG (3 SCHRITTE)
-
Besorgen Sie sich einen API-Schlüssel von Ihrem bevorzugten Anbieter
-
Aktivieren Sie WebRequest:
Extras → Optionen → Expert Advisors → "WebRequest zulassen" → Fügen Sie Ihre Anbieter-URL hinzu
-
An ein Diagramm anhängen, Ihren API-Schlüssel einfügen, Anbieter/Modell auswählen - fertig.
Anbieter-URLs im UserGuide
📚 DOKUMENTATION
Vollständiges HTML-Benutzerhandbuch mit detaillierten Erläuterungen zu allen Funktionen, Einstellungen und bewährten Verfahren.
DoIt Trade Coach AI - Lernen. Validieren. Ausführen.
Hergestellt von DoIt Trading (Erfinder von DoIt Alpha Pulse AI).