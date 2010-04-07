DoIt Trade Coach AI MT4

DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales

Usted es el trader. La IA es su segunda opinión.

DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecutar directamente desde el panel.

Esto NO es un EA de trading automatizado.
Usted mantiene el control - la IA apoya su toma de decisiones.

Si usted está buscando un sistema de comercio totalmente automatizado AI, echa un vistazo a mi otro producto: DoIt Alpha Pulse AI (EA Automatizado).

🧠 LO QUE PUEDE HACER (EN SEGUNDOS)

  1. Proponer su operación
    - Seleccionar COMPRA / VENTA
    - Establecer Entrada / Stop Loss / Take Profit arrastrando las líneas en el gráfico o escribiendo los valores
    - Ver información de riesgo/recompensa en vivo en el panel

  2. Obtenga información de la IA a petición
    - Veredicto: Bueno / Necesita ajuste / No recomendado
    - Puntuación de confianza con una barra visual
    - Razonamiento claro y sugerencias
    - Detección de régimen de mercado (Tendencia / Variación / Volátil)

  3. Mejore y ejecute
    - La IA puede sugerir Entrada / SL / TP optimizados (mostrados como líneas de puntos)
    - Un clic: ejecute su propuesta O ejecute la versión sugerida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Análisis de sesgo diario
- Dirección diaria generada por la IA con probabilidad
- Orientación "Buscar" y "Evitar"
- Condición clave para la confirmación del sesgo
- Referencia de nivel de pivote
- Botón de actualización manual

✅ Análisis de propuesta de operación
- Veredicto + puntuación de confianza + razonamiento detallado
- Sugerencias para mejorar sus niveles (Entrada/SL/TP)
- Se puede incluir contexto de cuenta opcional (exposición, correlación, pérdida diaria, tamaño del riesgo)

✅ Niveles clave y contexto multitemporal
- Niveles clave de soporte/resistencia con fuerza (puntuación por estrellas)
- Análisis multitemporal (M15, H1, H4, D1 - configurable)
- Los niveles clave se pueden mostrar en el gráfico

✅ Flujo de trabajo de gráficos interactivos
- Líneas de entrada / SL / TP arrastrables con sincronización del panel en tiempo real
- Niveles AI sugeridos mostrados en el gráfico

✅ Controles de costes (usted controla el gasto en API)
- Elija la profundidad de los datos de mercado: Mínima / Estándar / Profunda
- Configuración de plazos + barras enviadas a la IA
- Límite diario de costes API + seguimiento de costes (reinicio automático a medianoche)

✅ 6 proveedores de IA + Fallback inteligente
- OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek, Alibaba (Qwen)
- Fallback disyuntor: cambia automáticamente a un proveedor de respaldo tras N errores consecutivos.

✅ Calidad de vida
- Persistencia del estado al cambiar los plazos (mantiene su contexto de propuesta/análisis)

⚙️ REQUISITOS

- MetaTrader 5
- Clave API de al menos un proveedor soportado
- WebRequest habilitado para la URL del proveedor
- Funciona en cualquier símbolo y timeframe

⚙️ CONFIGURACIÓN (3 PASOS)

  1. Obtenga una clave API de su proveedor preferido

  2. Habilite WebRequest:
    Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → "Permitir WebRequest" → Añada la URL de su proveedor.

  3. Adjunta a un gráfico, pega tu clave API, selecciona proveedor/modelo - listo.

URLs de proveedores en UserGuide

DOCUMENTACIÓN

Guía de usuario HTML completa incluida con explicaciones detalladas de todas las funciones, ajustes y mejores prácticas.

DoIt Trade Coach AI - Aprender. Validate. Ejecutar.

Hecho por DoIt Trading (creador de DoIt Alpha Pulse AI).

