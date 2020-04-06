Strades Ultimate Gold EA MTF

WICHTIGER HINWEIS!!

Dieser EA ist nicht mit dem Standard-Backtesting kompatibel, da er so konzipiert ist, dass er in

arbeitet

.

Sie können zwar einen Backtest durchführen, indem Sie in den Eingaben nur den zu testenden Zeitrahmen aktivieren, aber die Trades werden inkonsistent oder zufällig bleiben. Dies liegt daran, dass der EA von einer

angetrieben

( ea.strades.ro)

wird. Darüber hinaus arbeitet unser Prozessor mit

, während Backtesting-Umgebungen in der Regel nur Tick-Updates am Ende einer Kerze liefern. Um die wahre Präzision des EAs zu erleben - bei dem die Ticks jede Sekunde oder Millisekunde aktualisiert werden -, testen Sie bitte

Testen Sie den EA auf einem Live-Demokonto. Stellen Sie vor dem Test sicher, dass Sie mt5 mit unserem Cloud-Server synchronisieren.





sTrades Cloud Konnektivität Setup

"Um eine optimale Leistung und eine nahtlose Echtzeit-Synchronisation zwischen demsTrades Ultimate Gold EA und unserer KI-verbesserten Cloud-Infrastruktur zu gewährleisten, müssen Sie die sichere Verbindung in Ihrem Terminal autorisieren.

Anweisungen zur Einrichtung:

Öffnen Sie IhreMetaTrader 5 Plattform . Navigieren Sie zum oberen Menü:Extras -> Optionen ( oder drücken Sie Strg+O ). Wählen Sie die Registerkarte Expert Advisors. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"WebRequest für aufgelistete URL zulassen". Doppelklicken Sie auf das"+"-Symbol und fügen Sie manuell hinzu: https://ea.strades.ro Klicken Sie aufOK, um die Einstellungen zu speichern.

Dieser Schritt ist wichtig, damit der EA Ihre Lizenz validieren und die Multi-Timeframe-Datenströme empfangen kann, die für den hochpräzisen Handel erforderlich sind.





ZUR BENUTZUNG DES DASHBOARDS (Ändern von Einstellungen und Fernparametern, Fernsteuerung, Statistiken, alles in Echtzeit) gehen Sie im Browser auf: ea.strades.ro und loggen Sie sich ein: Benutzer: IHR VOLLSTÄNDIGER NAME (DER NAME, der vom Broker auf Ihrem MT5-Konto angezeigt wird, Beispiel: John Smith) PASSWORT: KONTONUMMER (Beispiel: 23421512)





ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES PRODUKTS:

Erhöhen Sie Ihren Goldhandel mit dem ultimativen KI-gesteuerten Multi-Timeframe-Ökosystem.

sTrades Ultimate Gold AI MTF ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor, sondern ein professionelles Trading-Ökosystem, das speziell für GOLD (XAUUSD) optimiert ist. Durch die Kombination vonmehr als 70 spezialisierten Strategien über 6 unabhängige Zeitrahmen ( M1 bis H4) bietet dieser EA eine Marktabdeckung und adaptive Intelligenz, wie man sie selten auf dem Einzelhandelsmarkt findet.

🚀 Hauptmerkmale, die die Leistung steigern:

Adaptive AI Cloud Learning: Der EA verfügt über eine unabhängige Lern-Engine für jeden Zeitrahmen. Er analysiert kontinuierlich seine eigene Performance (Win Rate, Profit Factor, MFE/MAE) und passt die Handelsparameter in Echtzeit an.

70 integrierte Strategien: Vom Scalping auf M1 bis zum Positionshandel auf H4 nutzt der EA eine umfangreiche Bibliothek von Strategien, einschließlich RSI-Divergenzen, EMA-Bänder, Ausbrüche und Umkehrungen.

Smart Money Concepts (SMC): Vollständig ausgestattet mit institutioneller Logik, einschließlich: Order Block (OB) Detection & Retest: Hochwahrscheinliche Einträge mit Anti-FOMO-Pullback-Logik. Liquidity Sweep & FVG: Identifiziert Fair Value Gaps und Liquiditätsjagd, um dort einzusteigen, wo sich das "Smart Money" bewegt. BOS & ChoCH: Verwendet Break of Structure und Change of Character zur Bestätigung von Trendwechseln.

Multi-Timeframe (MTF)-Synergie : Der EA vergleicht Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg, um sicherzustellen, dass Sie immer mit dem Trend des höheren Zeitrahmens handeln, und wendet auf die stärksten Signale "MTF Aligned"-Boni an.

Intelligenter Handelsmonitor: Beinhaltet Smart Break-Even, adaptive Trailing Stops basierend auf ATR und Stagnationserkennung, die Ziele reduziert, wenn sich der Markt nicht mehr bewegt.

🛡️ Risikomanagement auf institutionellem Niveau:

Das System ist darauf ausgelegt, Ihr Kapital um jeden Preis zu schützen:

Drawdown Protection Levels: Automatische Lot-Reduzierung oder Handelsstopps, wenn bestimmte Drawdown-Schwellenwerte (3%, 5%, 8%, 12%) erreicht werden.

Sitzungs- und Nachrichtenfilter : Priorisiert "Kill Zones" mit hoher Volatilität (London und New York) und vermeidet gefährliche Nachrichtenereignisse (NFP, FOMC, CPI).

Globale Exposure-Limits: Harte Limits für die Gesamt-Lotgröße, den täglichen Handel und den maximalen Tagesverlust, um Katastrophen wie den schwarzen Schwan" zu verhindern.

Equity Curve Trading: Dynamische Anpassung des Risikos auf der Grundlage der Performance der EA-eigenen Aktienkurve.

📊 Professionelles Dashboard:

Der EA bietet eine umfassende visuelle Schnittstelle direkt in Ihrem Chart, die Folgendes anzeigt:

Drawdown in Echtzeit und täglicher P/L.

Strategie-Performance-Statistiken pro Zeitrahmen.

Visuelle Marker für erkannte Orderblocks, FVGs und Liquiditätsniveaus.

Warum sTrades Ultimate Gold wählen?

Im Gegensatz zu "Black-Box" EAs bietet dieses SystemTransparenz. Sie können genau sehen, warum ein Handel getätigt wurde, welche Strategie ihn ausgelöst hat und wie die KI das Konfidenzniveau kalibriert hat. Egal, ob Sie ein konservativer Investor oder ein Prop-Firm-Händler sind, dassTrades Ultimate Gold AI MTF bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie für konsistente, professionelle Ergebnisse bei Gold benötigen.

Empfohlenes Setup: