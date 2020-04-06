Strades Ultimate Gold EA MTF

¡¡NOTA IMPORTANTE!!

Este EA no es compatible con backtesting estándar porque está diseñado para operar a través de

.

Aunque puede intentar realizar un backtest activando sólo el marco temporal específico que se está probando en las entradas, las operaciones seguirán siendo inconsistentes o aleatorias; esto se debe a que el EA funciona con

( ea.strades.ro). Además, nuestro procesador opera con

, mientras que los entornos de backtesting normalmente sólo proporcionan actualizaciones de tick al cierre de una vela. Para experimentar la verdadera precisión del EA -donde los ticks se actualizan cada segundo o milisegundo- por favor

antes de la prueba, asegúrese de sincronizar mt5 con nuestro servidor en la nube.





Configuración de la conectividad a la nube de sTrades

"Para garantizar un rendimiento óptimo y una sincronización perfecta en tiempo real entre elEA sTrades Ultimate Gold y nuestra infraestructura en la nube mejorada con IA, debe autorizar la conexión segura dentro de su terminal.

Instrucciones de configuración:

Abra su plataforma MetaTrader 5. Navegue hasta el menú superior:Herramientas -> Opciones ( o pulse Ctrl+O ). Seleccione la pestaña Asesores Expertos. Marque la casilla"Permitir WebRequest para la lista de URL". Haga doble clic en el símbolo'+' y añada manualmente: https://ea.strades.ro Haga clic enAceptar para guardar la configuración.

Este paso es esencial para que el EA valide su licencia y reciba los flujos de datos multi-marco de tiempo necesarios para operar con alta precisión.





PARA UTILIZAR EL DASHBOARD (modificar ajustes y parámetros remotos, control remoto, estadísticas, todo en tiempo real) acceda en navegador: ea.strades.ro e identifíquese: Usuario: SU NOMBRE COMPLETO (EL NOMBRE MOSTRADO POR EL OPERADOR EN SU CUENTA MT5, ejemplo: John Smith) CONTRASEÑA: NÚMERO DE CUENTA (ejemplo: 23421512)





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Eleve sus operaciones con oro con el último ecosistema de marcos temporales múltiples impulsado por IA.

sTrades Ultimate Gold AI MTF no es sólo otro Asesor Experto; es un ecosistema de trading de grado profesional optimizado específicamente para el ORO (XAUUSD). Mediante la combinación demás de 70 estrategias especializadas a través de 6 marcos temporales independientes ( M1 a H4), este EA proporciona un nivel de cobertura del mercado y la inteligencia de adaptación rara vez se ve en el mercado minorista.

🚀 Características clave que impulsan el rendimiento:

Aprendizaje adaptativo AI Cloud: El EA cuenta con un motor de aprendizaje independiente para cada timeframe. Analiza continuamente su propio rendimiento (Win Rate, Profit Factor, MFE/MAE) y ajusta los parámetros de trading en tiempo real.

70 Estrategias Integradas: Desde Scalping en M1 hasta Position Trading en H4, el EA utiliza una amplia biblioteca de estrategias incluyendo Divergencias RSI, Cintas EMA, Breakouts y Reversiones.

Smart Money Concepts (SMC): Totalmente equipado con lógica de grado institucional, incluyendo: Order Block (OB) Detection & Retest: Entradas de alta probabilidad con lógica pullback anti-FOMO. Barrido de liquidez y FVG : Identifica brechas de valor razonable y caza liquidez para entrar donde se mueve el "dinero inteligente". BOS & ChoCH: Utiliza la ruptura de la estructura y el cambio de carácter para confirmar los cambios de tendencia.

Multi-Timeframe (MTF) Synergy : El EA cruza referencias de señales a través de múltiples marcos de tiempo para asegurarse de que siempre está operando con la tendencia del marco de tiempo superior, aplicando bonificaciones "MTF Aligned" a las señales más fuertes.

Monitorización Inteligente de Operaciones: Incluye Break-Even Inteligente, Trailing Stops Adaptativos basados en ATR, y Detección de Estancamiento que reduce los objetivos si el mercado deja de moverse.

🛡️ Gestión del riesgo de nivel institucional:

El sistema está diseñado para proteger su capital a toda costa:

Niveles de protección contra caídas : Reducción automática de los lotes o interrupción de las operaciones si se alcanzan determinados umbrales de caída (3%, 5%, 8%, 12%).

Filtros de sesión y noticias: Da prioridad a las "Zonas Muertas" de alta volatilidad (Londres y Nueva York) y evita las noticias peligrosas (NFP, FOMC, IPC).

Límites de exposición global: Límites estrictos sobre el tamaño total de los lotes, las operaciones diarias y las pérdidas máximas diarias para evitar catástrofes de "cisne negro".

Equity Curve Trading:Ajusta dinámicamente el riesgo en función de la evolución de la curva de renta variable del propio AE.

Cuadro de mandos profesional:

El EA proporciona una completa interfaz visual directamente en su gráfico, mostrando:

Drawdown en tiempo real y P/L diario.

Estadísticas de rendimiento de la estrategia por marco temporal.

Marcadores visuales para los Bloques de Órdenes detectados, FVGs y niveles de Liquidez.

¿Por qué elegir sTrades Ultimate Gold?

A diferencia de los EAs de "caja negra", este sistema ofrecetransparencia. Puede ver exactamente por qué se tomó una operación, qué estrategia la activó y cómo la IA calibró el nivel de confianza. Si usted es un inversor conservador o un trader de prop-firm, elsTrades Ultimate Gold AI MTF proporciona las herramientas necesarias para obtener resultados consistentes y profesionales en Oro.

Configuración recomendada: