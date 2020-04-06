Strades Ultimate Gold EA MTF

¡¡NOTA IMPORTANTE!!

Este EA no es compatible con backtesting estándar porque está diseñado para operar a través deseis marcos de tiempo simultáneamente. Aunque puede intentar realizar un backtest activando sólo el marco temporal específico que se está probando en las entradas, las operaciones seguirán siendo inconsistentes o aleatorias; esto se debe a que el EA funciona conInteligencia Artificial alojada en nuestroservidor externo ( ea.strades.ro). Además, nuestro procesador opera condatos "on-tick" y "micro-tick" en tiempo real, mientras que los entornos de backtesting normalmente sólo proporcionan actualizaciones de tick al cierre de una vela. Para experimentar la verdadera precisión del EA -donde los ticks se actualizan cada segundo o milisegundo- por favorantes de la prueba, asegúrese de sincronizar mt5 con nuestro servidor en la nube.


Configuración de la conectividad a la nube de sTrades

"Para garantizar un rendimiento óptimo y una sincronización perfecta en tiempo real entre elEA sTrades Ultimate Gold y nuestra infraestructura en la nube mejorada con IA, debe autorizar la conexión segura dentro de su terminal.

Instrucciones de configuración:

  1. Abra su plataforma MetaTrader 5.

  2. Navegue hasta el menú superior:Herramientas -> Opciones ( o pulse Ctrl+O ).

  3. Seleccione la pestaña Asesores Expertos.

  4. Marque la casilla"Permitir WebRequest para la lista de URL".

  5. Haga doble clic en el símbolo'+' y añada manualmente: https://ea.strades.ro

  6. Haga clic enAceptar para guardar la configuración.

Este paso es esencial para que el EA valide su licencia y reciba los flujos de datos multi-marco de tiempo necesarios para operar con alta precisión.


PARA UTILIZAR EL DASHBOARD (modificar ajustes y parámetros remotos, control remoto, estadísticas, todo en tiempo real) acceda en navegador: ea.strades.ro e identifíquese: Usuario: SU NOMBRE COMPLETO (EL NOMBRE MOSTRADO POR EL OPERADOR EN SU CUENTA MT5, ejemplo: John Smith) CONTRASEÑA: NÚMERO DE CUENTA (ejemplo: 23421512)


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Eleve sus operaciones con oro con el último ecosistema de marcos temporales múltiples impulsado por IA.

sTrades Ultimate Gold AI MTF no es sólo otro Asesor Experto; es un ecosistema de trading de grado profesional optimizado específicamente para el ORO (XAUUSD). Mediante la combinación demás de 70 estrategias especializadas a través de 6 marcos temporales independientes ( M1 a H4), este EA proporciona un nivel de cobertura del mercado y la inteligencia de adaptación rara vez se ve en el mercado minorista.

🚀 Características clave que impulsan el rendimiento:

  • Aprendizaje adaptativo AI Cloud: El EA cuenta con un motor de aprendizaje independiente para cada timeframe. Analiza continuamente su propio rendimiento (Win Rate, Profit Factor, MFE/MAE) y ajusta los parámetros de trading en tiempo real.

  • 70 Estrategias Integradas: Desde Scalping en M1 hasta Position Trading en H4, el EA utiliza una amplia biblioteca de estrategias incluyendo Divergencias RSI, Cintas EMA, Breakouts y Reversiones.

  • Smart Money Concepts (SMC): Totalmente equipado con lógica de grado institucional, incluyendo:

    • Order Block (OB) Detection & Retest:Entradas de alta probabilidad con lógica pullback anti-FOMO.

    • Barrido de liquidez y FVG: Identifica brechas de valor razonable y caza liquidez para entrar donde se mueve el "dinero inteligente".

    • BOS & ChoCH: Utiliza la ruptura de la estructura y el cambio de carácter para confirmar los cambios de tendencia.

  • Multi-Timeframe (MTF) Synergy: El EA cruza referencias de señales a través de múltiples marcos de tiempo para asegurarse de que siempre está operando con la tendencia del marco de tiempo superior, aplicando bonificaciones "MTF Aligned" a las señales más fuertes.

  • Monitorización Inteligente de Operaciones: Incluye Break-Even Inteligente, Trailing Stops Adaptativos basados en ATR, y Detección de Estancamiento que reduce los objetivos si el mercado deja de moverse.

🛡️ Gestión del riesgo de nivel institucional:

El sistema está diseñado para proteger su capital a toda costa:

  • Niveles de protección contracaídas:Reducción automática de los lotes o interrupción de las operaciones si se alcanzan determinados umbrales de caída (3%, 5%, 8%, 12%).

  • Filtros de sesión y noticias: Da prioridad a las "Zonas Muertas" de alta volatilidad (Londres y Nueva York) y evita las noticias peligrosas (NFP, FOMC, IPC).

  • Límites de exposición global:Límites estrictos sobre el tamaño total de los lotes, las operaciones diarias y las pérdidas máximas diarias para evitar catástrofes de "cisne negro".

  • Equity Curve Trading:Ajusta dinámicamente el riesgo en función de la evolución de la curva de renta variable del propio AE.

Cuadro de mandos profesional:

El EA proporciona una completa interfaz visual directamente en su gráfico, mostrando:

  • Drawdown en tiempo real y P/L diario.

  • Estadísticas de rendimiento de la estrategia por marco temporal.

  • Marcadores visuales para los Bloques de Órdenes detectados, FVGs y niveles de Liquidez.

¿Por qué elegir sTrades Ultimate Gold?

A diferencia de los EAs de "caja negra", este sistema ofrecetransparencia. Puede ver exactamente por qué se tomó una operación, qué estrategia la activó y cómo la IA calibró el nivel de confianza. Si usted es un inversor conservador o un trader de prop-firm, elsTrades Ultimate Gold AI MTF proporciona las herramientas necesarias para obtener resultados consistentes y profesionales en Oro.

Configuración recomendada:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: Adjuntar a cualquier gráfico (El EA maneja M1, M5, M15, M30, H1, H4 internamente).

  • Cuenta: ECN / Raw Spread con baja comisión.


Productos recomendados
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Asesores Expertos
Este es un asesor experto destinado a hacer crecer las cuentas pequeñas con la estrategia de negociación de bajo riesgo, buit al comercio que van símbolos gráficos y tiene una amplia gama de multiplicadores para crecer con su cuenta. Operaciones con martinagale, grid y hedging para scalpar el mercado,. Debe operar con "ENABLE_TRAILING" en el campo de entradas a true. Ajuste fino de las entradas también se recomienda en función de la tabla para el comercio. amablemente reachout para más asesorar
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
All Fx Robot
Steve Zoeger
1 (1)
Asesores Expertos
El Robot All Fx funciona muy bien en todos los Pares y en todos los Marcos. Está totalmente automatizado y basado en 4 Indicadores para filtrar el mayor número posible de operaciones ganadoras. =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. ========================================================================================
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Asesores Expertos
Ratio X Stochastic Scalper - EA Avanzado de Reversión Estocástica para MT5 En qué consiste Ratio X Stochastic Scalper es un Asesor Experto de scalping disciplinado para MetaTrader 5 que entra en reversiones estocásticas de sobrecompra/sobreventa, filtradas opcionalmente por tendencia y volatilidad. Incluye robustos controles de riesgo (SL/TP fijos, tamaño de posición basado en riesgo, trailing stop, break-even, pérdida diaria y límites de drawdown) y notificaciones limpias y nativas de MQL5. A q
EA Seven MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia inversa. Para detectar señales de trading, se utilizan los siguientes indicadores: Media móvil, Índice de vigor relativo, Average True Range, Alligator y otros indicadores personalizados . Cada par tiene un stop loss, take profit, breakeven y trailing stop. El EA opera en muchos de los principales pares de divisas y marcos temporales. El EA utiliza marcos de tiempo: MetaTrader 4 MetaTrader 5 M1 , M5, M15 , M30, H1 M1, M2, M3, M4, M5, M10, M12 , M15 , M20, M30 , H1 ,
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
KJ Grid
Kevin James Van Driesten
Asesores Expertos
KJ Grid es un asesor experto (EA) diseñado para el comercio de cuadrícula, donde las posiciones se abren en un patrón de cuadrícula. Esto significa que se abre la primera operación del ciclo, y se abren más operaciones a intervalos de brecha de precio si el precio se mueve en esa dirección. Estas posiciones se cerrarán según la opción de cierre elegida, generalmente con beneficios. El número de posiciones, el tamaño de los lotes y la distancia en puntos entre las posiciones se eligen en la confi
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Asesores Expertos
Trend Reversal Scalper EA es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5. El Asesor Experto abre posiciones cuando se cumplen simultáneamente varias condiciones que indican un posible cambio de tendencia a corto plazo. El EA analiza cada nueva vela y evalúa el comportamiento del precio utilizando Bandas de Bollinger, una media móvil, el indicador RSI y el rango relativo de un número definido de velas. Una operación solo se ejecuta cuando todos los filtros activos coinciden en
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
Scalping God MT5
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTIMIZAR EA El EA Scalping God es un algoritmo de trading diseñado para el par XAU/USD con un enfoque en gráficos de 1 hora. Su estrategia principal es el scalping, con el objetivo de capitalizar las fluctuaciones de precios dentro del marco de tiempo especificado. Una característica notable del EA Scalping God es que es optimizable. Esto significa que puede ajustar ciertos parámetros para mejorar su rendimiento en función de los datos históricos y las condiciones del mercado. Ajustando parámet
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Asesores Expertos
GOLD SWITCH - INTELIGENCIA ADAPTATIVA PARA EL MERCADO DEL ORO (XAUUSD) Todos los operadores de oro conocen esa sensación familiar: el mercado se mueve en una tendencia clara y predecible un día, para descender al caos lateral al día siguiente. Durante años, como muchos otros, intenté imponer al mercado una estrategia única y rígida. Los resultados solían ser frustrantes y costosos. Me di cuenta de que la clave no era luchar contra la naturaleza del oro, sino entenderla y adaptarse a ella. Gold
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Asesores Expertos
Descripción del producto Silver Trend Signal EA Pro es un Asesor Experto seguro de repintado construido alrededor del indicador Silver Trend Signal . El EA identifica automáticamente las señales de comercio y ejecuta órdenes sin intervención manual, ahorrando tiempo y errores de comercio basados en emociones. El EA prioriza la fiabilidad mediante la ejecución de operaciones sólo después de una barra cerrada confirmada , minimizando las señales falsas. Incluye funciones completas de gestión de
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Envelopes y RSI Scalper EA Presentamos el Envelopes & RSI Scalper EA, un asesor experto de vanguardia diseñado para realizar operaciones precisas y de alta frecuencia utilizando indicadores técnicos avanzados y técnicas inteligentes de gestión de riesgos. Características principales: Integración del Indicador Envelopes: El EA aprovecha el indicador Envelopes para identificar puntos óptimos de entrada y salida. Al detectar los niveles de precios en relación con las bandas de medias móviles, e
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Asesores Expertos
Introducción al ORO h2 luna - EA Automatizado Basado en la Estrategia Ichimoku Introducción GOLD h2 moon es un Asesor Experto (EA) programado en MQL5 , diseñado para ejecutar operaciones automatizadas basadas en la estrategia Ichimoku Kinko Hyo . Este EA está optimizado para múltiples pares de divisas y marcos temporales, pero funciona mejor en XAU/USD (Oro) en el marco temporal H2 . Requisitos técnicos: Par de Divisas: XAUUSD (Oro) solamente Marco de tiempo principal: H2 - esto es lo que debe
Gold Precision EA
Muhammad Irfan
Asesores Expertos
Gold Precision EA - Operativa Inteligente en XAUUSD con Precisión y Control Funciona en 5 minutos. Para Prop Firms y capital personal, Drawdown más bajo. Gold Precision EA es un Asesor Experto MT5 de vanguardia construido para operar XAUUSD (Oro) con precisión y eficiencia. Diseñado para los traders que quieren ganancias consistentes, riesgo controlado y una experiencia de trading totalmente automatizada , este EA aplica una estrategia de patrón de 5 velas con filtros adicionales de precio-ac
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
Boxmaster RSIx2 MT5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula, trabajando en todos los símbolos; un buen algoritmo racional; Trabajo de dos indicadores: RSI (de marco de tiempo mayor - funciona como un filtro de señal) y RSI (de marco de tiempo menor - funciona como una señal) ; Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); EA puede trabajar en velas cerradas, y en las velas actuales; Rápidamente optimizado (el trabajo se acelera al máximo). Los conjuntos actuales después de l
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
PulseX
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Algoritmo inteligente de trading por impulso con riesgo gestionado y control dinámico de series de operaciones. Monitoreo : https://www.mql5.com/es/signals/2347041 — solicitar archivos establecidos a través de mensajes privados. Cómo funciona PulseX PulseX EA es un sistema de trading por impulso independiente y completamente optimizado, diseñado para operar con una amplia gama de pares de divisas. El asesor analiza la microestructura del mercado e identifica los momentos en que el precio forma
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario