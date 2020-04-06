Strades Ultimate Gold EA MTF
- Asesores Expertos
- Silviu-paul Morariu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¡¡NOTA IMPORTANTE!!
Este EA no es compatible con backtesting estándar porque está diseñado para operar a través deseis marcos de tiempo simultáneamente. Aunque puede intentar realizar un backtest activando sólo el marco temporal específico que se está probando en las entradas, las operaciones seguirán siendo inconsistentes o aleatorias; esto se debe a que el EA funciona conInteligencia Artificial alojada en nuestroservidor externo ( ea.strades.ro). Además, nuestro procesador opera condatos "on-tick" y "micro-tick" en tiempo real, mientras que los entornos de backtesting normalmente sólo proporcionan actualizaciones de tick al cierre de una vela. Para experimentar la verdadera precisión del EA -donde los ticks se actualizan cada segundo o milisegundo- por favorantes de la prueba, asegúrese de sincronizar mt5 con nuestro servidor en la nube.
Configuración de la conectividad a la nube de sTrades
"Para garantizar un rendimiento óptimo y una sincronización perfecta en tiempo real entre elEA sTrades Ultimate Gold y nuestra infraestructura en la nube mejorada con IA, debe autorizar la conexión segura dentro de su terminal.
Instrucciones de configuración:
-
Abra su plataforma MetaTrader 5.
-
Navegue hasta el menú superior:Herramientas -> Opciones ( o pulse Ctrl+O ).
-
Seleccione la pestaña Asesores Expertos.
-
Marque la casilla"Permitir WebRequest para la lista de URL".
-
Haga doble clic en el símbolo'+' y añada manualmente: https://ea.strades.ro
-
Haga clic enAceptar para guardar la configuración.
Este paso es esencial para que el EA valide su licencia y reciba los flujos de datos multi-marco de tiempo necesarios para operar con alta precisión.
PARA UTILIZAR EL DASHBOARD (modificar ajustes y parámetros remotos, control remoto, estadísticas, todo en tiempo real) acceda en navegador: ea.strades.ro e identifíquese: Usuario: SU NOMBRE COMPLETO (EL NOMBRE MOSTRADO POR EL OPERADOR EN SU CUENTA MT5, ejemplo: John Smith) CONTRASEÑA: NÚMERO DE CUENTA (ejemplo: 23421512)
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:
Eleve sus operaciones con oro con el último ecosistema de marcos temporales múltiples impulsado por IA.
sTrades Ultimate Gold AI MTF no es sólo otro Asesor Experto; es un ecosistema de trading de grado profesional optimizado específicamente para el ORO (XAUUSD). Mediante la combinación demás de 70 estrategias especializadas a través de 6 marcos temporales independientes ( M1 a H4), este EA proporciona un nivel de cobertura del mercado y la inteligencia de adaptación rara vez se ve en el mercado minorista.
🚀 Características clave que impulsan el rendimiento:
-
Aprendizaje adaptativo AI Cloud: El EA cuenta con un motor de aprendizaje independiente para cada timeframe. Analiza continuamente su propio rendimiento (Win Rate, Profit Factor, MFE/MAE) y ajusta los parámetros de trading en tiempo real.
-
70 Estrategias Integradas: Desde Scalping en M1 hasta Position Trading en H4, el EA utiliza una amplia biblioteca de estrategias incluyendo Divergencias RSI, Cintas EMA, Breakouts y Reversiones.
-
Smart Money Concepts (SMC): Totalmente equipado con lógica de grado institucional, incluyendo:
-
Order Block (OB) Detection & Retest:Entradas de alta probabilidad con lógica pullback anti-FOMO.
-
Barrido de liquidez y FVG: Identifica brechas de valor razonable y caza liquidez para entrar donde se mueve el "dinero inteligente".
-
BOS & ChoCH: Utiliza la ruptura de la estructura y el cambio de carácter para confirmar los cambios de tendencia.
-
-
Multi-Timeframe (MTF) Synergy: El EA cruza referencias de señales a través de múltiples marcos de tiempo para asegurarse de que siempre está operando con la tendencia del marco de tiempo superior, aplicando bonificaciones "MTF Aligned" a las señales más fuertes.
-
Monitorización Inteligente de Operaciones: Incluye Break-Even Inteligente, Trailing Stops Adaptativos basados en ATR, y Detección de Estancamiento que reduce los objetivos si el mercado deja de moverse.
🛡️ Gestión del riesgo de nivel institucional:
El sistema está diseñado para proteger su capital a toda costa:
-
Niveles de protección contracaídas:Reducción automática de los lotes o interrupción de las operaciones si se alcanzan determinados umbrales de caída (3%, 5%, 8%, 12%).
-
Filtros de sesión y noticias: Da prioridad a las "Zonas Muertas" de alta volatilidad (Londres y Nueva York) y evita las noticias peligrosas (NFP, FOMC, IPC).
-
Límites de exposición global:Límites estrictos sobre el tamaño total de los lotes, las operaciones diarias y las pérdidas máximas diarias para evitar catástrofes de "cisne negro".
-
Equity Curve Trading:Ajusta dinámicamente el riesgo en función de la evolución de la curva de renta variable del propio AE.
Cuadro de mandos profesional:
El EA proporciona una completa interfaz visual directamente en su gráfico, mostrando:
-
Drawdown en tiempo real y P/L diario.
-
Estadísticas de rendimiento de la estrategia por marco temporal.
-
Marcadores visuales para los Bloques de Órdenes detectados, FVGs y niveles de Liquidez.
¿Por qué elegir sTrades Ultimate Gold?
A diferencia de los EAs de "caja negra", este sistema ofrecetransparencia. Puede ver exactamente por qué se tomó una operación, qué estrategia la activó y cómo la IA calibró el nivel de confianza. Si usted es un inversor conservador o un trader de prop-firm, elsTrades Ultimate Gold AI MTF proporciona las herramientas necesarias para obtener resultados consistentes y profesionales en Oro.
Configuración recomendada:
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: Adjuntar a cualquier gráfico (El EA maneja M1, M5, M15, M30, H1, H4 internamente).
-
Cuenta: ECN / Raw Spread con baja comisión.