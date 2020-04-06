Dieses Tool bietet eine intelligente Methode für den SMA-Handel. Es wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren auf EUR/USD getestet und zeigt beständige Gewinnmöglichkeiten. Die Höhe des Gewinns, den Sie pro Jahr erzielen möchten, hängt von Ihrem Investitionsbetrag ab. Dieses Tool ist einfach zu bedienen und erfordert keine weiteren Einstellungen. Dieses Produkt wurde 10 Jahre lang auf dem ic-Markt getestet und wird derzeit auf anderen Plattformen getestet, um sicherzustellen, dass es konsistente Ergebnisse liefert. Einzelheiten zur universellen Nutzung werden nach Abschluss dieser Tests bekannt gegeben.

Empfehlungen



Währungspaar: EURUSD.

Zeitrahmen: H6 (für die genauesten Ergebnisse, Zeitrahmen wird automatisch eingestellt).

Mindesteinlage: $1000 (höherer Gewinn pro Tag bei höherer Einlage, z.B. $2000 oder $3000 ) .

. Makler : IC Markets und andere Makler mit niedrigen Spreads.

Hinweis: Beim Kauf wird eine Anleitung mit detaillierten Informationen zur Nutzung per E-Mail zur Verfügung gestellt, falls es Schwierigkeiten gibt.

Spezifikationen: Handel mit EURUSD

Automatische Spread-Auswahl

Automatischer SL-Schutz

Automatische TP-Auswahl Autolot-Auswahlfunktion integriert

HINWEIS (Die Lot-Auswahl hängt vom Kontostand ab, siehe Benutzerhandbuch oder fordern Sie Erklärungen per E-Mail an ).

(Die Lot-Auswahl hängt vom Kontostand ab, ). Die Standardeinstellungen sind perfekt für die meisten Broker, die eine GMT+2 mit DST Serverzeit verwenden. Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit hat, müssen Sie die Zeiteinstellung geringfügig anpassen!

Backtest-Ergebnisse für 10 Jahre sind in der Sektion Screenshots verfügbar!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: WhatsApp: +237679148605 ; email:leebayem@yahoo.com



