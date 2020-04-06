Relations
- Asesores Expertos
- Gustav Okon Baymeh
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Esta herramienta proporciona un método inteligente para operar con SMA. Se ha probado durante un periodo de diez años en EUR/USD y muestra una capacidad de obtención de beneficios constante. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende del importe de su inversión. Esta herramienta es fácil de usar y no requiere ajustes adicionales. Este producto ha sido bien probado en ic marketsss durante 10yrs y actualmente está siendo probado en otras plataformas para asegurar que proporciona resultados consistentes. Los detalles sobre su uso universal se proporcionarán a medida que estas pruebas lleguen a su fin.
Recomendaciones
- Par de divisas: EURUSD.
- Marco temporal: H6 (para obtener los resultados más precisos. El marco de tiempo se establece automáticamente).
- Depósito mínimo: $ 1000(mayor beneficio por día con mayor cantidad de depósito, por ejemplo$ 2000 o$ 3000).
- Brokers :IC Markets y otros brokers con spreads bajos.
- Aviso : al comprar un tutorial con información detallada sobre cómo utilizar se proporcionará por correo electrónico en caso de dificultades.
Especificaciones:
- Operar con EURUSD
- Selección automática de spread
- Protección automática de SL
- Selección automática de TP
- Función de selección automática de lote incorporada
- NOTA( la selección del lote depende del saldo de la cuenta.CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO O SOLICITE EXPLICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO.)
- Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, los ajustes por defecto son perfectos para la mayoría de los corredores que utilizan un GMT + 2 con la hora del servidor DST. Si su broker tiene una hora de servidor diferente, se deben hacer pequeños ajustes en la configuración.
- ¡Resultados de Backtest durante 10 años disponibles en la sección de capturas de pantalla !
- Para cualquier consulta, póngase en contacto con :WhatsApp: +237679148605 ; email:leebayem@yahoo.com