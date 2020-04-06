Relations

Esta herramienta proporciona un método inteligente para operar con SMA. Se ha probado durante un periodo de diez años en EUR/USD y muestra una capacidad de obtención de beneficios constante. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende del importe de su inversión. Esta herramienta es fácil de usar y no requiere ajustes adicionales. Este producto ha sido bien probado en ic marketsss durante 10yrs y actualmente está siendo probado en otras plataformas para asegurar que proporciona resultados consistentes. Los detalles sobre su uso universal se proporcionarán a medida que estas pruebas lleguen a su fin.

Recomendaciones

  • Par de divisas: EURUSD.
  • Marco temporal: H6 (para obtener los resultados más precisos. El marco de tiempo se establece automáticamente).
  • Depósito mínimo: $ 1000(mayor beneficio por día con mayor cantidad de depósito, por ejemplo$ 2000 o$ 3000).
  • Brokers :IC Markets y otros brokers con spreads bajos.
  • Aviso : al comprar un tutorial con información detallada sobre cómo utilizar se proporcionará por correo electrónico en caso de dificultades.

Especificaciones:

  • Operar con EURUSD
  • Selección automática de spread
  • Protección automática de SL
  • Selección automática de TP
  • Función de selección automática de lote incorporada
  • NOTA( la selección del lote depende del saldo de la cuenta.CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO O SOLICITE EXPLICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO.)
  • Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, los ajustes por defecto son perfectos para la mayoría de los corredores que utilizan un GMT + 2 con la hora del servidor DST. Si su broker tiene una hora de servidor diferente, se deben hacer pequeños ajustes en la configuración.
  • ¡Resultados de Backtest durante 10 años disponibles en la sección de capturas de pantalla !
  • Para cualquier consulta, póngase en contacto con :WhatsApp: +237679148605 ; email:leebayem@yahoo.com



Otros productos de este autor
AI Glob
Gustav Okon Baymeh
Asesores Expertos
Esta herramienta proporciona un método inteligente para operar con SMA. Se ha probado durante un período de nueve años en EUR/USD y muestra una capacidad de obtención de beneficios constante. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende de los valores de entrada del tamaño del lote. Esta herramienta es fácil de configurar y no requiere ajustes adicionales. Este producto ha sido probado en Octafx durante 9 años y actualmente está siendo probado en otras plataformas para asegurar
FREE
Gold House 2 REAL
Gustav Okon Baymeh
Asesores Expertos
Esta herramienta proporciona un método inteligente de comercio Parabolic Sar . ha sido probado por un período de nueve años en EUR / USD y muestra consistente capacidad de obtener beneficios. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende de los valores de entrada del tamaño del lote. Los clientes interesados recibirán más información sobre cómo configurar estas entradas. Este producto ha sido bien probado en OxctaFX durante 9yrs y actualmente está siendo probado en otras platafor
AI Global
Gustav Okon Baymeh
Asesores Expertos
Esta herramienta proporciona un método inteligente para operar con SMA. Se ha probado durante un período de nueve años en EUR/USD y muestra una capacidad de obtención de beneficios constante. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende de los valores de entrada del tamaño del lote. Esta herramienta es fácil de configurar y no requiere ajustes adicionales. Este producto ha sido probado en Octafx durante 9 años y actualmente está siendo probado en otras plataformas para asegurar
AI Peace
Gustav Okon Baymeh
Asesores Expertos
Esta herramienta proporciona un método inteligente para operar con SMA. Se ha probado durante un período de nueve años en EUR/USD y muestra una capacidad constante de obtención de beneficios. La cantidad de beneficios que pretende obtener al año depende del importe de su inversión. Esta herramienta es fácil de usar y no requiere ajustes adicionales. Este producto ha sido bien probado en Octafx durante 9yrs y actualmente está siendo probado en otras plataformas para asegurar que proporciona resul
