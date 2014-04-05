Nadaraya Watson Envelope Indicator for MT5

Nadaraya-Watson-Hüllkurven-Indikator für MT5

Übersicht
Dieser Indikator erweitert die ursprünglichen Nadaraya-Watson-Glättungsmethoden durch die Einführung eines dynamischen Hüllkurvensystems, das auf der Kernel-Regression basiert. Im Gegensatz zum Standard-Nadaraya-Watson-Schätzer wendet dieses Tool einen konträren Ansatz an: Die Hüllkurvengrenzen sind so konzipiert, dass sie potenzielle Umkehrzonen identifizieren, wenn sich der Preis zu weit von seiner geglätteten Trendschätzung entfernt.

Der Indikator enthält integrierte Warnsignale, die auf dem Über- oder Unterschreiten der Hüllkurvenbänder basieren. Diese Signale werden als dreieckige Markierungen angezeigt, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie in Echtzeit auf dem Diagramm verbleiben, auch wenn Glättungs-Neuberechnungen stattfinden.

Die Benutzer können zwischen einer Version mit Neuberechnung für eine glattere visuelle Ausgabe oder einer Version ohne Neuberechnung für stabile, historisch konsistente Ergebnisse wählen.

Verwendung

Nicht-Neubildungsmodus
Im Nicht-Neubildungsmodus schätzt der Indikator den zugrunde liegenden Trend mithilfe eines Endpunkt-Nadaraya-Watson-Schätzers. Die Hüllkurvengrenzen werden dann durch Addition und Subtraktion der mittleren absoluten Abweichung von diesem Trend abgeleitet.
Dies führt zu ähnlichen Ergebnissen wie bei klassischen Kanälen oder Volatilitätsbändern und bietet eine stabile historische Performance und klare Umkehrzonen.

Repainting-Modus
Wenn das Repainting aktiviert ist, verwendet der Indikator einen Echtzeit-Nadaraya-Watson-Schätzer, der kontinuierlich aktualisiert wird. Dies kann zwar glattere Hüllkurven erzeugen, aber die historische Ausgabe kann sich verschieben.
Trotzdem erscheinen die Markierungen für die Dreiecksumkehr immer in dem Moment, in dem die Kreuzung stattfindet, und bleiben an ihrem Platz, so dass sie für die Entscheidungsfindung in Echtzeit nützlich sind.

Kursbewegungen, die über die obere oder untere Hüllkurve hinausgehen, deuten oft auf potenzielle Chancen für eine Mittelwertumkehr hin. Das Überschreiten der Hüllkurvengrenzen generiert die eingebauten Umkehrmarkierungen und kann in Warnbedingungen für die Signalautomatisierung verwendet werden.

Merkmale

- Adaptives, kernel-geglättetes Hüllkurvensystem
- Optionale, nicht wiederholende Trendschätzung
- Echtzeit-Umkehrmarkierungen für Hüllkurvenkreuzungen
- Integrierte Alarmbedingungen für automatische Benachrichtigungen
- Unterstützung sowohl für Contrarian Trading als auch für volatilitätsbasierte Analysen

Einstellungen

Bandbreite
Steuert die Glattheit der Hüllkurve. Höhere Werte erzeugen glattere, langsamer reagierende Bänder.

Mult
Steuert die Breite der Hüllkurve, indem festgelegt wird, wie weit sich die Grenze vom geglätteten Trend entfernt.

Quelle
Legt die Eingabeserien für die Berechnungen fest (z. B. close, open, hl2).

Repainting Smoothing
Wählt zwischen repainting und nicht-repainting Versionen des Schätzers.


