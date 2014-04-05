Nadaraya Watson Envelope Indicator for MT5

Indicador Envolvente Nadaraya-Watson para MT5

Visión general

Este indicador amplía los métodos de suavizado originales de Nadaraya-Watson introduciendo un sistema de envolvente dinámico construido mediante regresión kernel. A diferencia del estimador estándar de Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica un enfoque contrario: los límites de la envolvente están diseñados para identificar posibles zonas de inversión cuando el precio se aleja demasiado de su estimación de tendencia suavizada.

El indicador incluye alertas integradas basadas en cruces de precios por encima o por debajo de las bandas envolventes. Estas señales se muestran como marcadores triangulares, diseñados intencionadamente para permanecer en el gráfico en tiempo real incluso cuando se producen recálculos del suavizado.

Los usuarios pueden elegir entre una versión con repintado para obtener un resultado visual más suave o una versión sin repintado para obtener resultados estables e históricamente coherentes.

Utilización

Modo sin repintado

En el modo sin repintado, el indicador estima la tendencia subyacente utilizando un estimador Nadaraya-Watson de punto final. A continuación, los límites de la envolvente se obtienen sumando y restando la desviación media absoluta de esta tendencia.

Esto produce resultados similares a los de los canales clásicos o las bandas de volatilidad, ofreciendo un rendimiento histórico estable y zonas de inversión claras.

Modo de repintado

Cuando el repintado está activado, el indicador utiliza un estimador Nadaraya-Watson en tiempo real que se actualiza continuamente. Aunque esto puede producir envolventes más suaves, el resultado histórico puede desplazarse.

A pesar de ello, los marcadores de inversión del triángulo siempre aparecen en el momento en que se produce el cruce y permanecen bloqueados en su lugar, lo que garantiza su utilidad para la toma de decisiones en tiempo real.

Los movimientos del precio más allá de la envolvente superior o inferior suelen sugerir posibles oportunidades de reversión a la media. Los cruces de los límites de la envolvente generan los marcadores de reversión incorporados y pueden utilizarse en condiciones de alerta para la automatización de señales.

Características

- Sistema adaptativo de envolvente suavizada por kernel

- Estimación opcional de la tendencia sin repintado

- Marcadores de inversión en tiempo real para los cruces de envolvente

- Condiciones de alerta integradas para notificaciones automáticas

- Compatibilidad tanto con la negociación contraria como con el análisis basado en la volatilidad.

Ajustes

Ancho de banda

Controla la suavidad de la envolvente. Los valores más altos producen bandas más suaves y de respuesta más lenta.

Mult

Controla la anchura de la envolvente determinando hasta dónde se extiende el límite de la tendencia suavizada.

Fuente

Define la serie de entrada para los cálculos (por ejemplo, cierre, apertura, hl2).

RepintadoSuavizado

Elige entre las versiones repintado y no repintado del estimador.