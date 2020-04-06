Hatori Flip
- Experten
- Ike Ananda Fata
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 20
Was es ist
Ein MT4 Expert Advisor, der dem Trend folgt, Positionen nur bei bestätigtem Momentum hinzufügt ("Candle Flip") und das Konto mit einer doppelten Sicherheitsschicht schützt: Maximum Drawdown Guard und Profit-Only Trailing Stop. Ein dunkles Dashboard zeigt Live-KPIs (Balance/Equity, DD-Gauge, Zielfortschritt, Equity Sparkline, aktive Positionen).
Kern-Logik
Seed Entry (Trend + MA bestätigen)
Der erste Trade ("Seed") wird nur dann eröffnet, wenn der letzte Schlusskurs über/unter einem konfigurierbaren SMA (MAPeriod) liegt und die vorherige Kerze die bullische/bärische Richtung bestätigt.
Flip Confirmation for Next Orders
Neue Marktaufträge erfordern zwei aufeinanderfolgende Kerzen, die auf der Seite des MA schließen (oberhalb für KAUFEN, unterhalb für VERKAUFEN), um das Momentum zu bestätigen.
Sequence & Martingale
Nachfolgende Orders erhöhen die Lotgröße um den MartingaleFaktor (begrenzt durch Broker Min/Max Lot & Step).
Eine eingebaute Sperre verhindert, dass die entgegengesetzte zweite Order eröffnet wird, wenn der MA den ersten Einstiegskurs nicht wirklich gekreuzt hat (vermeidet abgehackte Flip-Fallen).
Risiko-Management
Max Drawdown Guard (USD)
Der EA verfolgt MaxEquity; wenn der aktuelle Drawdown ≥ MaxDrawdownUSD ist, schließt er alle Orders und stoppt das Layering (harte Sicherheit).
First-Order-Profit Protection
Wenn nur eine Order existiert und deren Floating P/L positiv ist, wird der EA keine neuen Layer hinzufügen.
Profit-Only Trailing Stop
Kein anfänglicher SL bei Eröffnung. Trailing wird erst aktiviert , wenn der Preis um TrailingStartPips im Gewinn ist.
Der Stop bewegt sich in TrailingStepPips-Schritten, in einem Abstand von TrailingStopPips vom besten Preis (BUY trails unter Bid; SELL trails über Ask).
Dadurch werden verfrühte Stop-Outs und übermäßige Modifizierungsaufrufe während des Rauschens vermieden.
Session-Management
TargetProfitUSD: Wenn der gleitende Gewinn aller EA-Trades auf dem Symbol das Ziel erreicht, schließt der EA alles und setzt sich zurück.