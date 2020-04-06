Hatori Flip

Candle Flip Martingale (MA-Bestätigung + DD-Schutz + Profit-Only Trailing)

Was es ist
Ein MT4 Expert Advisor, der dem Trend folgt, Positionen nur bei bestätigtem Momentum hinzufügt ("Candle Flip") und das Konto mit einer doppelten Sicherheitsschicht schützt: Maximum Drawdown Guard und Profit-Only Trailing Stop. Ein dunkles Dashboard zeigt Live-KPIs (Balance/Equity, DD-Gauge, Zielfortschritt, Equity Sparkline, aktive Positionen).

Kern-Logik

  • Seed Entry (Trend + MA bestätigen)
    Der erste Trade ("Seed") wird nur dann eröffnet, wenn der letzte Schlusskurs über/unter einem konfigurierbaren SMA (MAPeriod) liegt und die vorherige Kerze die bullische/bärische Richtung bestätigt.

  • Flip Confirmation for Next Orders
    Neue Marktaufträge erfordern zwei aufeinanderfolgende Kerzen, die auf der Seite des MA schließen (oberhalb für KAUFEN, unterhalb für VERKAUFEN), um das Momentum zu bestätigen.

  • Sequence & Martingale
    Nachfolgende Orders erhöhen die Lotgröße um den MartingaleFaktor (begrenzt durch Broker Min/Max Lot & Step).
    Eine eingebaute Sperre verhindert, dass die entgegengesetzte zweite Order eröffnet wird, wenn der MA den ersten Einstiegskurs nicht wirklich gekreuzt hat (vermeidet abgehackte Flip-Fallen).

Risiko-Management

  • Max Drawdown Guard (USD)
    Der EA verfolgt MaxEquity; wenn der aktuelle Drawdown ≥ MaxDrawdownUSD ist, schließt er alle Orders und stoppt das Layering (harte Sicherheit).

  • First-Order-Profit Protection
    Wenn nur eine Order existiert und deren Floating P/L positiv ist, wird der EA keine neuen Layer hinzufügen.

Profit-Only Trailing Stop

  • Kein anfänglicher SL bei Eröffnung. Trailing wird erst aktiviert , wenn der Preis um TrailingStartPips im Gewinn ist.

  • Der Stop bewegt sich in TrailingStepPips-Schritten, in einem Abstand von TrailingStopPips vom besten Preis (BUY trails unter Bid; SELL trails über Ask).

  • Dadurch werden verfrühte Stop-Outs und übermäßige Modifizierungsaufrufe während des Rauschens vermieden.

Session-Management

  • TargetProfitUSD: Wenn der gleitende Gewinn aller EA-Trades auf dem Symbol das Ziel erreicht, schließt der EA alles und setzt sich zurück.


Empfohlene Produkte
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experten
Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Experten
Bossman EA Ver 1.1 ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Bossman EA Ver 1.1 Funktioniert auf Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Beste Triggereinstellung für das Paar EURUSD oder USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 P
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
Goloden EClipse with trailing stop
Takafumi Morishita
Experten
für xau/usd marthingale expert adviser. Dieser EA kann auch von Menschen mit geringen Mitteln verwendet werden. weil dieser EA nicht nehmen Positionen, wenn es einen Anstieg oder wenn es einen Trend.(es ist unsere Logik) und wenn Ihre Position nehmen unrealisierten Gewinn, es beginnt "Trailing-Stop" und inclease Gewinn. Sie können otherymbols verwenden (wenn Sie wollen, versuchen Sie bitte zurück Test mit TDS-Daten) danke
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Experten
Evoque Global - Zuverlässiges automatisiertes Hedging Der Preis steigt mit jedem einzelnen Kauf um $100, also kommen Sie nicht zu spät. Evoque Global bietet eine freihändige, adaptive Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, konstante Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Mithilfe eines intelligenten Hedging-Ansatzes werden Trades ausgeglichen, um Drawdowns zu reduzieren und ein gleichmäßiges Aktienwachstum zu maximieren. Dieser fachkundige Berater arbeitet nahtlos unter allen Marktbed
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Experten
Axel Bot ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der Händlern fortschrittliche Absicherungsstrategien ermöglicht. Durch die nahtlose Integration mit den wichtigsten Finanzmärkten ermöglicht Axel Bot den Nutzern die algorithmische Ausführung von Trades, wodurch das Risiko minimiert und die potenziellen Erträge maximiert werden. Der Bot nutzt Echtzeit-Marktdaten, fortschrittliche Analysen und prädiktive Modellierung, um Hedging-Möglichkeiten zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, ihre
Standard Oscilators
Mars Safin
Experten
Standard-Oszillatoren Roboter verwendet eine breite Palette von Standard-MT4-Indikatoren in seiner Arbeit . Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage einer komplexen Analyse der Indikatorwerte getroffen. Keine Martingale. Kein Orderraster - es kann immer nur ein Handel eröffnet werden. Der Roboter ist ausschließlich für das EurUsd-Paar und den H1-Zeitrahmen konzipiert . Um den unvermeidlichen Drawdown unter bestimmten Bedingungen und die Erholung davon zu minimieren, verfügt der Robote
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experten
BitcoinWhale ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das Bitcoin/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen und stehen
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experten
Als Neujahrsgeschenk und zur Veröffentlichung des „GoldMinerRobot“ erhalten die ersten 5 Personen, die diesen Roboter kaufen oder mieten, kostenloses MQL5 - VPS, entsprechend der Dauer ihres Kaufs. Wenn Sie diesen Roboter für 1 Monat mieten, erhalten Sie 1 Monat „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 3 Monate mieten, erhalten Sie 3 Monate „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 6 Monate mieten, erhalten Sie 6 Monate „KOSTENLOSE
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experten
Pip Professional: Ein zuverlässiger Advisor Pip Professional ist ein zuverlässiger Berater, der mit einem neuen Algorithmus mit drei Filtern arbeitet und gleitende Durchschnitte (MA) zur Bestimmung des Trends verwendet. Empfehlungen: Max Spread: Sobald der eingestellte Spread-Wert erreicht ist, werden keine Trades mehr eröffnet. Slippage: Abweichung vom Preis zum Zeitpunkt der Ordereröffnung. Gewinnmitnahme: 40 Pips. Stop Loss: 35 Pips. Lose: Handelsgröße von 0,1. Zeitrahmen: Von M1 bis D1. Wäh
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Experten
Dieser EA kann auf allen Währungspaaren laufen empfohlen EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Zeitrahmen 30 Minuten (M30) Der große Vorteil dieses EAs ist, dass Sie mit einer Mindesteinlage von $1000 in den Handel einsteigen können und dass der Roboter Ihre manuellen Transaktionen auf EURUSD unterstützen kann. KONTO-HEBELWIRKUNG: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% oder weniger KONTOTYP: Echtes Konto KONTO-MODUS: Absicherungskonto Take Profit: Automatisch Stop Loss: Automatisch LOS-Größe: Manuelle erste Ord
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experten
Automatisieren Sie Ihre Fimathe MT4-Strategie - Handeln Sie effizient und präzise Beschreibung: Die Fimathe-Strategie ist weithin für ihre Rentabilität anerkannt, erfordert jedoch auch stundenlange Marktüberwachung. Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Fimathe MT4 vor, einen Roboter, der die Ausführung Ihrer Strategie automatisiert. So funktioniert es: Fimathe MT4 arbeitet im "halbautomatischen" Modus. Sie führen Ihre Analyse durch, und der Roboter führt Trades auf Grundlage dieser Analyse
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experten
Adaptive Trend Hunter ist ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit dem beliebtesten Währungspaar EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen angepasst ist. Er verwendet seine eigenen Algorithmen zur Erkennung stabiler Trends, die durch proprietäre Trendindikatoren bestimmt werden, die Sie nicht im Handel finden. Der Adaptive Trend Hunter Expert Advisor ist ein intelligentes, fortschrittliches automatisches Handelsinstrument. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seinen sic
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experten
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN!!! Aktualisiert Juni 2020 Reiner technischer Indikator Nicht Martingal Nicht Hedging Nicht Grid Weniger Risiko / Mehr Belohnung Größe der Lose: 200 $ / 0,01 Standard-Lose Währung : am besten auf GOLD (XAUUSD) & SILBER (XAGUSD) ********** : ( nicht empfohlen ) NZD , JPY , CHF Zeitrahmen : H1 ( empfohlen ) oder höher Überleben bei Seitwärtsbewegung / Starker Gewinn bei Trend / Geringer Drawdown ( weniger als 30% )
Stable Pulse
Ivan Simonika
Experten
Die Arbeit des Stable Pulse Bot wird in Form von mehreren Schlüsselmomenten dargestellt, die in den Screenshots zu sehen sind. Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Sie können den Bot kostenlos herunterladen und testen, um sich selbst von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Der Bot kann für verschiedene Währungspaare und verschiedene Zeiträume getestet werden. Das Wichtigste ist, dass Sie die Einstellungen des Testers wie im Screenshot gezeigt vornehmen, um den Bot korrekt zu testen. Sie müs
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experten
MaxProfitDZ Expertenratgeber MaxProfitDz v1.4 Empfehlungen Symbol: ALL PAIRS ..i Empfohlen EURUSD. Zeitrahmen:1M. Makler: ALLE Makler . niedriger Spread/Kommission, 1:500 Hebel Empfohlene Mindesteinlage: $500 USD Losgröße für 500$ : 0.01 Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung und mit einem Spread von 0,1-2 Punkten. Ein sehr schneller VPS ist erforderlich Parameter EA TrendON=true (Lesen Sie den Hinweis) MMTyp = 2 LosMultiplikator = 1 LotConst_oder_nicht = TRUE Take Profit :5-10 Pips f
MQL Universal EA
Martin Eshleman
4.27 (11)
Experten
Zusammenfassung des Expert Advisors Dieser EA verwendet Standard-MT4-Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, MACD, RSI, Bollinger-Bänder und so weiter. Der EA wurde so konzipiert, dass diese Indikatoren gemischt oder aufeinander abgestimmt werden können, so dass eine Reihe von Möglichkeiten gehandelt werden kann. Jeder Indikator kann aktiviert oder deaktiviert werden und viele Einstellungen sind für jeden Indikator einstellbar. Es gibt auch andere Funktionen wie mehrere Zeitrahmen Fähigkeit und
FREE
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Experten
Dieses Trading Expert Advisors ist ein Klon & Upgrade von "EA Rough Duster ", auch am besten auf GBPNZD Minute 5 Zeitrahmen gehandelt. Behält ein konstantes Konto Wachstum und läuft am besten auf niedrigen Spread und Kommission basierte Konten. Nutzt Martingale und perfektes Hedging, um unrentable Positionen wiederherzustellen und so keinen Verlust zu machen. Die konsistenten Gewinnkurven, die niedrigen DrawDowns und das geringe Risiko sind ein Beweis für seine Zuverlässigkeit und Konsistenz. Di
Trinity Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Trinity Gold ist ein intelligenter Handelsroboter für den automatisierten Goldhandel, der auf fortschrittlichen Algorithmen basiert. Dieser Expert Advisor ist für den Handel mit dem XAUUSD-Asset auf einem Fünf-Minuten-Chart (M5) konzipiert. Seine Funktionsweise ist vollständig automatisiert und basiert auf der Analyse von Markttrends und der Vorhersage von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Datenanalyse: Trinit
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
HeLL Cat
Dmitry Lukyanov
3.64 (11)
Experten
Der HeLL_Cat Expert Advisor ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das sowohl für Profis als auch für Anfänger geeignet ist. Sein Arsenal umfasst verschiedene Strategien - den HeLL_Cat-Modus , den Safe-Modus und den News-Modus . Der HeLL_Cat-Modus verwendet eine adaptive Handelsstrategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das aus 4 miteinander verbundenen logischen Kernen besteht. Eine Besonderheit dieses Modus ist die Strategie der teilweisen Überlappung und der Aufbau eines Auftr
Winex AI
Timur Khal'metov
Experten
Winex AI   ist ein moderner Handelsroboter, der von einem Team erfahrener Spezialisten mit langjähriger Erfahrung entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf fortschrittlichen Technologien der künstlichen Intelligenz – der Berater verwendet zwei parallele tiefe neuronale Netzwerke – eines ist für das Eröffnen von Trades verantwortlich und das andere für die Berechnung der Rentabilität und das Schließen von Trades. Der Berater handelt nach der klassischen Strategie, wobei für jedes Währungspa
Sure Hedging AIEA
Osamudiamen Lambert Osawaru
Experten
EnhancedGridAI - Fortgeschrittenes automatisiertes Handelssystem Umfassendes Benutzerhandbuch & Technische Referenz Haftungsausschluss: Der Devisenhandel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass S
Macd Arman EA1 AR1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Wie funktioniert der Experte auf den MACD-Indikator In gewisser Weise Durchbruch Ebene wurde in den Experten setzen Anmeldung zum Kauf oder Verkauf Mit Multiplikator Geschäfte werden nach einer Reihe von Punkten geöffnet Alle Geschäfte werden bei einem Gewinn von 20 Pips gemeinsam geschlossen. Parameter: MACD-Indikator . Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie False, wenn
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT4 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
Experten
1. Stringente logische Bewertung: Durch die geschichtete Einbettung mehrerer Bedingungen wird sichergestellt, dass ein Positionsaufbau nur unter spezifischen und streng begrenzten Umständen ausgeführt wird, wie beispielsweise bei aktiviertem Programm-Schalter, Vorhandensein von Fibonacci-Rückruf-Linien, Nicht-MACD-Öffnungzeiten und fehlender Aktivierung der Martingale-Strategie. Dies vermeidet unnötige Transaktionen und reduziert unangemessene Risiken. 2. Integration verschiedener technischer
Banev EA
Akram Azizi
Experten
Dieser Experte verwendet mehrere Indikatoren und einen speziellen Algorithmus, um die Einstiegspunkte zu wählen und den maximalen Gewinn bei minimalem Risiko zu erzielen. Führen Sie den BackTest aus und überprüfen Sie die Effizienz des Produkts. Arbeitsbedingungen: Dieser EA funktioniert mit allen Paaren auf 15M Timeframe. Mit 1000 $ Bilanz Eingabeparameter : Handelsmodus : Wählen Sie zwischen 3 Modi. AutoManagement : Das Lot wird mit der Erhöhung des Saldos erhöht. Trading Lot : Das Lot w
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
Experten
TSO Price Channel ist eine komplette Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, aus der Marktvolatilität Profit zu schlagen. Das System nutzt die intrinsische Tendenz des Marktes, seine periodischen Höchst- und Tiefststände zu erreichen. Durch den Einsatz mehrerer Instrumente wird die Abhängigkeit des Systems von einem einzelnen Instrument reduziert. Vollständige Strategie mit vollständig integriertem positiven und negativen Management. Funktioniert mit jedem Instrument. Es werden keine auss
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experten
ACHTUNG WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handel mit Währungspaaren. ACHTUNG ES IST WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handeln und Testen ohne individuelle Set-Dateien für den ausgewählten Broker. Marrykey Aktienindizes - Scalper System basiert auf einem hybriden Kombinatorik gebaut Ichimoku mit 6 verschiedenen Strategien ausgestattet und ist in erster Linie auf den amerikanischen Aktienmarktindizes zu arbeiten wie der S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Das System
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Chicken peck rices
Jun Feng
Experten
Hühneraugen-Reis Dies ist ein kurzfristiger EA, der auf Preisdurchbrüchen basiert, und die Parameter sind einfach und anpassbar. Anforderungen: Run timeframe: H1; Die Art des Kontos: ECN, Spread der Währung≤3, zum Beispiel, EURUSD, USDJPY, und andere. Der minimale Spread für die Auftragsänderung: 0, das bedeutet, dass der minimale Abstand zwischen dem Stop-Loss oder Take-Profit und dem aktuellen Preis Null ist. Sie müssen die erforderlichen Konten verwenden, um die Zuverlässigkeit des Gewinns zu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension