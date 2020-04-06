Hatori Flip

Candle Flip Martingale (MA-Confirm + DD Guard + Profit-Only Trailing)

Qué es
Un asesor experto MT4 que sigue la tendencia, añade posiciones sólo en el impulso confirmado ("candle flip"), y protege la cuenta con una doble capa de seguridad: guardia de reducción máxima y trailing stop de sólo beneficio. Un panel oscuro muestra los KPIs en tiempo real (Balance/Patrimonio, indicador de DD, progreso del objetivo, sparkline del patrimonio, posiciones activas).

Lógica básica

  • Entrada de semilla (tendencia + confirmación de MA)
    La primera operación ("semilla") se abre sólo cuando el último cierre está por encima/debajo de una SMA configurable (MAPeriod) y la vela anterior confirma la dirección alcista/bajista.

  • Confirmación de giro para próximas órdenes
    Las nuevas órdenes de mercado requieren dos velas consecutivas cerrando en el lado de la MA (por encima para COMPRA, por debajo para VENTA) para confirmar el impulso.

  • Secuencia y Martingala
    Las órdenes posteriores aumentan el tamaño del lote por MartingaleFactor (limitado por el lote mínimo/máximo y el paso del corredor).
    Un bloqueo incorporado impide la apertura de la segunda orden opuesta si la MA no ha cruzado realmente el primer precio de entrada (evita las trampas choppy flip).

Gestión del riesgo

  • Max Drawdown Guard (USD)
    El EA rastrea MaxEquity; si el drawdown actual ≥ MaxDrawdownUSD, cierra todas las órdenes y detiene la estratificación (seguridad dura).

  • First-Order-Profit Protection
    Si sólo existe una orden y su P/L flotante es positivo, el EA no añadirá nuevas capas.

Trailing Stop Sólo Beneficio

  • Sin SL inicial en la apertura. El Trailing se activa sólo después de que el precio esté en beneficios por TrailingStartPips.

  • El stop se mueve en incrementos de TrailingStepPips, a una distancia de TrailingStopPips del mejor precio (BUY trails below Bid; SELL trails above Ask).

  • Este diseño evita stop-outs prematuros y excesivas llamadas de modificación durante el ruido.

Gestión de la sesión

  • TargetProfitUSD: cuando el beneficio flotante de todas las operaciones del EA en el símbolo alcanza el objetivo, el EA cierra todo y se reinicia.


