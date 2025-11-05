Quantum Gold Premium
- Experten
- Than Duc Hong Ha
- Version: 4.10
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Hallo, alle zusammen! Ich bin Quantum Gold, und mit GOLD kenne ich mich bestens aus. Ja, ich handle das XAUUSD-Paar mit Präzision und Zuversicht und biete Ihnen unvergleichliche Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt. Quantum Gold hat sich als der beste GOLD EA erwiesen, der je entwickelt wurde.
Wir entwerfen diese Techniken, um den neuesten Trend der besten Markt ab 2025 in die Zukunft zu passen, die vorherige Periode ist nur für die Vergangenheit Ausbildung
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|M5 (Bester)
|Typ
|Künstliche Intelligenz
|Unterstützung für den Handel mit Einzelaufträgen
|JA
|Mindest-Einzahlung
|100 USD ( oder Gegenwert in einer anderen Währung)
-
Stop Loss ist Teil der Strategie und kein Zeichen für eine Fehlfunktion.
Die Rentabilität sollte über einen ganzen Handelsmonat und nicht nur über ein paar Tage beurteilt werden.
-
Kein Handel für mehrere Stunden ist auch keine Fehlfunktion.
Manchmal pausiert das Modell für ein paar Tage, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.
Dies ist der EA, um den Trend von XAUUSD zu analysieren, wird der EA den Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Widerstand und Unterstützung, Linienfilter, choch, bos, Linie niedrig, Linie hoch, ma5, ma10, ma15, ma20, tma, macd von großen Frames, um in Ordnung auf kleinen Frames, lesen Sie Nachrichten, kombinieren viele Techniken als Trainingsdaten in der Vergangenheit, um eine komplette EA, um geeignete Kauf- und Verkaufsaufträge geben zu schaffen.
Jetzt QuantumGoldPremium hat 100 Strategien, um zu bestellen, sind wir für Benutzereingabe lot_size oder Benutzer kann wählen, tick EnableAutoChangeLotSize, aber wenn lot_size < 1000usd dann Bot wird automatisch Änderungen lot_size zu geeignet für Konto.
[Hinweis: Am besten mit Symbol: XAUUSD,M5]
Liste der Parameter:
- LOT_SIZE: 0.1 (Wenn Gold steigt 1 Preis zum Beispiel KAUFEN 4320 bis 4321 dann ist es gleichbedeutend mit Gewinn von 10usd für 0,1)
- INIT_BALANCE = 1000.0;(Dies für Basis erhöht LOT_SIZE, wenn EnableAutoChangeLotSize = true.
- TrailingSlRange = 3.0;(Aktueller Preisbereich vs SL EX: KAUFEN bei Preis 4315, wenn aktueller Preis 4320, dann wird AE SL auf 4317 verschieben)
- EnableTrailingSl = false; (wenn EnableTrailingSl = true, z.B.: wenn aktueller Preis +2U, dann wird SL zum Einstieg bewegt und wenn aktueller Preis >= TrailingSlRange, dann SL = abs(aktueller Preis - TrailingSlRange).
- TradeOnLowVolumeTime = false; // EA bestimmt die Zeit, zu der bei niedrigem Volumen nicht gehandelt wird
- NewsAvoidanceMinutes = 30; // Minuten, um den Handel vor Nachrichten zu vermeiden
- NewsAvoidanceMinutesAfter = 4; // Minuten, um den Handel nach Nachrichten zu vermeiden
- EnableNewsFilter = true; // Aktivieren/Deaktivieren der Nachrichtenfilterung
- MaxNewsEvents = 100; // Maximale Anzahl der zu prüfenden Nachrichtenereignisse
- LocalTimezoneOffset = 7; // GMT-Offset für lokale Zeitzone (GMT+7)
- USDNewsOnly = true; // NICHT zur USD-Nachrichtenzeit handeln
- XAUNewsOnly = true; // NICHT zur XAU-Nachrichtenzeit handeln
- EnableAutoChangeLotSize = false; // wenn EnableAutoChangeLotSize = true, basierend auf INIT_BALANCE(LOT_SIZE = 0.1), wenn Kontoerhöhung 10% dann LOT_SIZE = 0.11, wenn Kontoerhöhung 20% dann LOT_SIZE = 0.12,...
