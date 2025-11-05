Quantum Gold Premium

¡Hola a todos! Soy Quantum Gold, soy el mejor con el ORO. Sí, comercio el par XAUUSD con precisión y confianza, trayéndole oportunidades de comercio sin precedentes en el brillante mercado del oro. Quantum Gold ha demostrado ser el mejor EA de ORO jamás creado.

Diseñamos estas técnicas para adaptarse a la última tendencia del mejor mercado a partir de 2025 hacia el futuro, el período anterior es sólo para el entrenamiento pasado

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Símbolo XAUUSD
Marco de tiempo M5 (Mejor)
Tipo Inteligencia artificial
Soporte de órdenes simples
Depósito mínimo 100 USD ( o equivalente en otra divisa)
Qué tener en cuenta antes de comprar

  • El Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.
    La rentabilidad debe juzgarse a lo largo de un mes completo de operaciones, no de unos pocos días.

  • La falta de operaciones durante varias horas tampoco es un mal funcionamiento.
    A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.

Este es el EA para analizar la tendencia de XAUUSD, el EA analizará la tendencia alcista, tendencia bajista, resistencia y soporte, filtro de línea, choch, bos, línea baja, línea alta, ma5, ma10, ma15, ma20, tma, macd de marcos grandes a la orden en marcos pequeños, leer noticias, combinar muchas técnicas como datos de entrenamiento en el pasado para crear un EA completo para dar órdenes de compra y venta adecuadas.

Ahora QuantumGoldPremium tiene 100 estrategias para ordenar, estamos configurados para la entrada de usuario lot_size o el usuario puede elegir tick EnableAutoChangeLotSize, pero si lot_size < 1000usd entonces Bot auto cambios lot_size a adecuado para la cuenta.

[Nota: El mejor con el símbolo : XAUUSD,M5]

Lista de parámetros:

  1. LOT_SIZE: 0.1 (Si el oro incrementa 1 precio por ejemplo COMPRAR 4320 a 4321 entonces es equivalente a una ganancia de 10usd por 0.1)
  2. INIT_BALANCE = 1000.0;(Esto para la base aumenta LOT_SIZE cuando se establece EnableAutoChangeLotSize = true.
  3. TrailingSlRange = 3.0;(Rango de precio actual vs SL EX: COMPRA por precio 4315, cuando el precio actual 4320 entonces AE moverá SL a 4317)
  4. EnableTrailingSl = false; (cuando EnableTrailingSl = true, ej: cuando el precio actual +2U entonces SL se moverá a la entrada y cuando el precio actual >= TrailingSlRange entonces SL = abs(precio actual - TrailingSlRange).
  5. TradeOnLowVolumeTime = false; // EA determinará el momento en el que no se operará con volúmenes bajos.
  6. NewsAvoidanceMinutes = 30; // Minutos para evitar operar antes de las noticias
  7. NewsAvoidanceMinutesAfter = 4; // Minutos para evitar operar después de las noticias
  8. EnableNewsFilter = true; // Activar/desactivar el filtrado de noticias
  9. MaxNewsEvents = 100; // Número máximo de noticias a comprobar
  10. LocalTimezoneOffset = 7; // Desplazamiento GMT para la zona horaria local (GMT+7)
  11. USDNewsOnly = true; // NO operar en horario de noticias en USD
  12. XAUNewsOnly = true; // NO operar en horario de noticias XAU
  13. EnableAutoChangeLotSize = false; // si EnableAutoChangeLotSize = true, basado en INIT_BALANCE(LOT_SIZE = 0.1), cuando la cuenta pnl aumente 10% entonces LOT_SIZE = 0.11, cuando la cuenta pnl aumente 20% entonces LOT_SIZE = 0.12,...


Filtro:
ducsimon
21
ducsimon 2025.12.02 02:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario