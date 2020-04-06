PruningGRID EA - Vollständiges Benutzerhandbuch



Version 1.00

📋 Übersicht

PruningGRID ist ein fortschrittlicher Grid Trading Expert Advisor, der direktionale Ausrichtung mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet die Richtung des vorherigen Zeitrahmens (täglich/wöchentlich/monatlich), um die anfängliche Handelsrichtung zu bestimmen und führt eine anpassbare 10-Handelssequenz mit intelligenten Drawdown-Beschneidungsfunktionen aus.

🎯 Wie der EA funktioniert

Logik der Startrichtung

Der EA bestimmt seine erste Handelsrichtung auf der Grundlage der vorherigen abgeschlossenen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens:

Vortag (Täglich) : Vergleicht den CLOSE mit dem OPEN von gestern

: Vergleicht den CLOSE mit dem OPEN von gestern Vorherige Woche (Wöchentlich) : Vergleicht den CLOSE der letzten Woche mit dem OPEN

: Vergleicht den CLOSE der letzten Woche mit dem OPEN Vormonat (Monatlich): Vergleicht den CLOSE des letzten Monats mit dem OPEN

Wenn CLOSE > OPEN → Markt war BULLISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung

Wenn CLOSE < OPEN → Markt war BEARISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung

10-Trade-Sequenz-System

Einmal gestartet, folgt der EA einer sich wiederholenden 10-Handels-Sequenz, die SIE kontrollieren:

Beispiel Sequenz:

Seq1: BUY → Trade 1 öffnet BUY Seq2: BUY → Trade 2 öffnet BUY Seq3: BUY → Trade 3 öffnet BUY Seq4: SELL → Trade 4 öffnet SELL Seq5: SELL → Trade 5 öffnet SELL Seq6: SELL → Trade 6 öffnet SELL Seq7: BUY → Trade 7 öffnet BUY Seq8: BUY → Trade 8 öffnet BUY Seq9: SELL → Trade 9 öffnet SELL Seq10: BUY → Trade 10 öffnet BUY

Nach Abschluss von Trade 10 beginnt die Sequenz wieder bei Seq1 und wiederholt sich kontinuierlich.

Rasterabstände

Neue Abschlüsse werden eröffnet, wenn sich der Preis um GridSpacingPips von einem bestehenden Abschluss entfernt. Dadurch wird ein Raster von Positionen auf verschiedenen Kursniveaus erstellt.

⚙️ EINGABEPARAMETER ERKLÄRT

📊 GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN

Losgröße (Standard: 0,10)

Das Handelsvolumen für jeden Handel

EA normalisiert sich automatisch auf die Mindest-/Maximal-/Schrittanforderungen des Brokers

Beispiel: 0,01 = 1 Mikro-Lot, 0,10 = 1 Mini-Lot, 1,00 = 1 Standard-Lot

Magische Zahl (Standard: 123456)

Einzigartige Kennung für die Trades dieses EAs

Ändern Sie dies, wenn Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Charts laufen lassen.

Erlaubt dem EA, nur seine eigenen Trades zu verwalten

Korb-TP in Dollar (Standard: 10.0)

Gewinnziel für den einzelnen Handel in der Kontowährung

Wenn JEDER einzelne Handel diesen Gewinn erreicht, wird er automatisch geschlossen

Setzen Sie den Wert auf 0, um die Schließung des individuellen Handelsgewinns zu deaktivieren.

Maximal offene Trades (Standard: 100)

Maximale Anzahl von Positionen, die der EA gleichzeitig öffnen kann

Sicherheitsgrenze, um eine unbegrenzte Erweiterung des Rasters zu verhindern

Empfohlen: 20-50 für die meisten Konten

Rasterabstand (Pips) (Standard: 30)

Mindestabstand in Pips zwischen neuen Trades

Größere Abstände = weniger Trades, größere Abstände zwischen den Eingängen

Kleinere Abstände = mehr Abschlüsse, engeres Raster

Empfohlen: 20-50 Pips für wichtige Paare

Maximaler Spread (Pips) (Standard: 5.0)

EA wird KEINE Trades öffnen, wenn der Spread diesen Wert überschreitet

Schützt Sie vor dem Handel unter Bedingungen mit hohen Spreads

Anpassung basierend auf den typischen Spreads Ihres Brokers

🚦 EINSTIEGSKONTROLLE

Neue Eingaben pausieren (Standard: false)

Aktivieren, um das Pausieren von Einträgen auf Basis des Drawdowns zu aktivieren

Funktioniert mit "Pause Entries at DD%" unten

Pause Entries at DD% (Voreinstellung: 6.0%)

Wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz erreicht, STOPPEN Sie die Eröffnung neuer Trades

Bestehende Trades bleiben offen und können weiterhin Gewinne erzielen.

Eingaben werden automatisch wieder aufgenommen, wenn der DD unter den Schwellenwert fällt

Beispiel: Bei 6% DD, EA stoppt das Hinzufügen neuer Positionen, verwaltet aber bestehende

📉 DRAWDOWN-MANAGEMENT

Alle bei Max DD schließen (Standard: true)

Notstopp: Schließt ALLE Trades, wenn der maximale DD erreicht ist

Dies ist Ihr letztes Sicherheitsnetz

Max Drawdown % (Voreinstellung: 10,0%)

Das ultimative Drawdown-Limit, bevor alle Trades geschlossen werden

Berechnet als: (Gesamte offene Verluste / Kontostand) × 100

Beispiel: Bei einem Kontostand von $1000 und einer Einstellung von 10% werden alle Geschäfte mit einem Gesamtverlust von -$100 geschlossen.

🔄 TÄGLICHER NEUSTART

Neustart-Stunde (Standard: 0 = Mitternacht)

Stunde des Tages (0-23), um die Sequenz zurückzusetzen

Verwendet die Serverzeit des Brokers

Neustart Minute (Voreinstellung: 0)

Minute der Stunde (0-59) für die Neustartzeit

Beispiel : Stunde=0, Minute=0 → Rückstellung um Mitternacht

: Stunde=0, Minute=0 → Rückstellung um Mitternacht Beispiel: Stunde=9, Minute=30 → Rückstellung um 9:30 Uhr

Was Restart bewirkt:

Setzt den Sequenzzähler zurück auf Seq1

Schließt bestehende Trades NICHT

Nützlich für tägliche Strategie-Resets

✂️ PRUNING CONTROLS (Intelligentes Risikomanagement)

Pruning = Selektives Schließen von Verlustgeschäften vor Erreichen der maximalen DD

Negative Swap-Geschäfte schließen (Standard: false)

Aktiviert das automatische Schließen von Trades mit negativen Swap-Gebühren

Eliminiert Positionen, deren Halten über Nacht Geld kostet

Prune Swap at DD% (Voreinstellung: 8.0%)

Drawdown-Level, ab dem negative Swap-Geschäfte geschlossen werden

Wird nur aktiviert, wenn "Close Negative Swap Trades" aktiviert ist.

Beispiel: Bei 8% DD werden alle Trades mit negativem Swap geschlossen

Close Worst Trades (Voreinstellung: false)

Aktiviert die Schließung der verlustreichsten Trades, wenn die DD-Schwelle erreicht ist

Hilft, den Drawdown zu reduzieren, indem die größten Verlierer abgeschnitten werden

Prune Worst at DD% (Voreinstellung: 7.0%)

Drawdown-Level, ab dem die am schlechtesten abschneidenden Trades geschlossen werden

Niedriger als "Prune Swap", um als erste Verteidigungslinie zu fungieren

Anzahl der zu schließenden Worst Trades (Voreinstellung: 2)

Wie viele der schlechtesten Trades werden geschlossen, wenn der Schwellenwert erreicht ist

Schließt gleichmäßig von der KAUF- und VERKAUFsseite (ausgeglichen)

Beispiel: Einstellung=4 schließt 2 schlechteste BUYs + 2 schlechteste SELLs

📏 GRID SPACING INCREASE (Dynamisches Raster)

Diese Einstellungen ERHÖHEN den Rasterabstand, wenn der Drawdown zunimmt, und verlangsamen so die Neuzugänge unter schlechten Marktbedingungen.

Rastererhöhung 1 (Pips) (Standard: 10)

Zusätzliche Pips zum Rasterabstand bei DD Level 1 hinzugefügt

Rastererhöhung 2 (Pips) (Voreinstellung: 20)

Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 2 hinzugefügt werden

Rastererhöhung 3 (Pips) (Voreinstellung: 30)

Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 3 hinzugefügt werden

DD Level 1 % (Voreinstellung: 5,0%)

DD Stufe 2 % (Voreinstellung: 7,5%)

DD Stufe 3 % (Voreinstellung: 10,0 %)

Wie es funktioniert:

Bei 0% DD : Rasterabstand = 30 Pips (Grundeinstellung)

: Rasterabstand = 30 Pips (Grundeinstellung) Bei 5% DD : Rasterabstand = 30 + 10 = 40 Pips

: Rasterabstand = 30 + 10 = 40 Pips Bei 7,5% DD : Rasterabstand = 30 + 10 + 20 = 60 Pips

: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 = 60 Pips Bei 10% DD: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 + 30 = 90 Punkte

Dadurch werden die Abstände mit zunehmenden Verlusten größer, was die Handelsfrequenz verringert.

🧭 RICHTUNGSEINSTELLUNGEN

Wählen Sie EINEN Zeitrahmen für die Bestimmung der anfänglichen Handelsrichtung:

Tägliche Richtung verwenden (Standard: true)

Verwendet die Kerze des Vortages (gestern)

Am besten geeignet für: Tageshandel, kurzfristige Strategien

Wöchentliche Richtung verwenden (Standard: false)

Verwendet die Kerze der Vorwoche (letzte Woche)

Am besten geeignet für: Swing-Trading, mittelfristige Strategien

Monatliche Richtung verwenden (Standard: false)

Verwendet die Kerze des Vormonats (letzter Monat)

Am besten geeignet für: Langfristiger Positionshandel

⚠️ Wichtig: Aktivieren Sie nur EINE dieser drei Optionen

🔢 HANDELSREIHENFOLGE (1-10)

Steuern Sie das genaue KAUFEN/VERKAUFEN-Muster für Ihren 10-Handelszyklus:

Sequenz 1-10 (Standard: Kaufen-Verkaufen-Kaufen-Verkaufen im Wechsel)

Jede Sequenzposition kann eingestellt werden auf:

Kaufen : Eröffnet einen BUY-Handel an dieser Sequenzposition

: Eröffnet einen BUY-Handel an dieser Sequenzposition Verkaufen: Eröffnet einen SELL-Handel an dieser Sequenzposition

Strategie-Beispiele:

Bullish Bias:

Seq1-7: BUY (7 Käufe) Seq8-10: SELL (3 Verkäufe) Ergebnis: Mehr Long-Positionen, bullischer Ansatz

Ausgewogenes Raster:

Ungerade Sequenzen (1,3,5,7,9): KAUFEN Gerade Sequenzen (2,4,6,8,10): VERKAUFEN Ergebnis: Gleiche Käufe und Verkäufe

Benutzerdefiniertes Muster:

Seq1-3: KAUFEN Seq4-6: VERKAUFEN Seq7-8: KAUFEN Seq9-10: VERKAUFEN Ergebnis: Ihre eigene Handelslogik

📊 HIERARCHIE DES RISIKOMANAGEMENTS

Der EA verwaltet das Risiko in dieser Reihenfolge (vom niedrigsten zum höchsten DD):

6.0% DD → Neue Einträge pausieren (falls aktiviert) 7.0% DD → Schließen von Trades mit der schlechtesten Performance (wenn aktiviert) 8.0% DD → Negative Swap-Trades schließen (falls aktiviert) 10.0% DD → ALLE Geschäfte schließen (Notstopp)

Dies schafft mehrere Sicherheitsebenen vor der vollständigen Schließung.

🎨 ON-CHART-ANZEIGE

Der EA zeigt Echtzeit-Informationen auf Ihrem Chart an:

Info-Panel (oben links):

Aktuelle Sequenznummer (1-10)

Anzahl der offenen Trades

Klicken Sie auf den Chart, um den Spread zu sehen. Richten Sie das Marktbeobachtungspanel ein, um Spread und Swap neben dem Chart zu sehen.

Nächste Handelsrichtung (BUY oder SELL)

Preis-Linien:

Grüne Linien = KAUF-Trades

= KAUF-Trades Rote Linien = VERKAUFsabschlüsse

= VERKAUFsabschlüsse Beschriftungen zeigen Sequenznummer und Richtung

Status-Warnungen:

⚠️ NEW ENTRIES PAUSED = Orangefarbene Warnung, wenn Eingaben pausiert werden

🚀 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Konservativ (geringes Risiko)

Lotgröße: 0.01 Max Trades: 50 Grid Spacing: 50 Pips Max Drawdown: 20% Pause Entries at: 15% Prune Schlechteste bei: 10%

Moderat (Mittleres Risiko)

Losgröße: 0.10 Max Trades: 75 Rasterabstand: 30 Pips Max Drawdown: 40% Pause Entries at: 25% Prune Schlechteste bei: 30%

Aggressiv (hohes Risiko)

Losgröße: 0.50 Maximale Trades: 100 Rasterabstände: 10 Pips Max Drawdown: 60% Pause Entries at: 40% Prune Schlechteste bei: 50%

⚠️ WICHTIGE WARNUNGEN

Grid Trading kann zu großen Drawdowns führen - Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement Testen Sie zuerst in der DEMO - Starten Sie niemals mit einem Live-Konto, ohne es vorher zu testen. Nur ein Zeitrahmen - Aktivieren Sie nur EINE Richtungseinstellung (Täglich/Wöchentlich/Monatlich) Beobachten Sie während der Nachrichten - Wichtige Nachrichten können einen schnellen Drawdown verursachen Angemessene Marge erforderlich - Achten Sie auf ein ausreichendes Kontoguthaben für den Netzausbau Broker-Spread ist wichtig - Höhere Spreads = höhere Kosten bei Grid-Strategien

🔧 FEHLERBEHEBUNG

EA öffnet keine Trades:

Prüfen Sie, ob "Pause New Entries" deaktiviert ist oder ob der DD unter dem Schwellenwert liegt.

Überprüfen Sie, ob AutoTrading in MT5 aktiviert ist.

Prüfen Sie, ob MaxSpreadPips nicht zu niedrig für Ihren Broker ist

Stellen Sie sicher, dass die freie Marge ausreichend ist.

Zu viele offene Trades:

Erhöhen Sie den Grid-Abstand (Pips)

Maximal offene Trades reduzieren

Aktivieren Sie "Pause New Entries" mit niedrigerer DD-Schwelle

Unerwartetes Schließen von Geschäften:

Prüfen Sie den aktuellen Drawdown im Vergleich zu den Pruning-Schwellenwerten

Prüfen Sie, ob der Basket TP nicht zu niedrig eingestellt ist.

Überprüfen Sie die Einstellung Max Drawdown %.

📞 UNTERSTÜTZUNG

Für Fragen, Updates oder Support:

EA Name: PruningGRID

Version: 1.00

Autor: Ricky Zoltan Bexnec

📜 DISCLAIMER

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Testen Sie immer gründlich auf Demo-Konten vor dem Live-Handel.

Viel Spaß beim Handeln! 🚀