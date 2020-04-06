PruningGrid
- Experten
- Ricky Zoltan Beznec
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Version 1.00
📋 Übersicht
PruningGRID ist ein fortschrittlicher Grid Trading Expert Advisor, der direktionale Ausrichtung mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet die Richtung des vorherigen Zeitrahmens (täglich/wöchentlich/monatlich), um die anfängliche Handelsrichtung zu bestimmen und führt eine anpassbare 10-Handelssequenz mit intelligenten Drawdown-Beschneidungsfunktionen aus.
🎯 Wie der EA funktioniert
Logik der Startrichtung
Der EA bestimmt seine erste Handelsrichtung auf der Grundlage der vorherigen abgeschlossenen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens:
- Vortag (Täglich): Vergleicht den CLOSE mit dem OPEN von gestern
- Vorherige Woche (Wöchentlich): Vergleicht den CLOSE der letzten Woche mit dem OPEN
- Vormonat (Monatlich): Vergleicht den CLOSE des letzten Monats mit dem OPEN
Wenn CLOSE > OPEN → Markt war BULLISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung
Wenn CLOSE < OPEN → Markt war BEARISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung
10-Trade-Sequenz-System
Einmal gestartet, folgt der EA einer sich wiederholenden 10-Handels-Sequenz, die SIE kontrollieren:
Beispiel Sequenz:
Seq1: BUY → Trade 1 öffnet BUY Seq2: BUY → Trade 2 öffnet BUY Seq3: BUY → Trade 3 öffnet BUY Seq4: SELL → Trade 4 öffnet SELL Seq5: SELL → Trade 5 öffnet SELL Seq6: SELL → Trade 6 öffnet SELL Seq7: BUY → Trade 7 öffnet BUY Seq8: BUY → Trade 8 öffnet BUY Seq9: SELL → Trade 9 öffnet SELL Seq10: BUY → Trade 10 öffnet BUY
Nach Abschluss von Trade 10 beginnt die Sequenz wieder bei Seq1 und wiederholt sich kontinuierlich.
Rasterabstände
Neue Abschlüsse werden eröffnet, wenn sich der Preis um GridSpacingPips von einem bestehenden Abschluss entfernt. Dadurch wird ein Raster von Positionen auf verschiedenen Kursniveaus erstellt.
⚙️ EINGABEPARAMETER ERKLÄRT
📊 GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN
Losgröße (Standard: 0,10)
- Das Handelsvolumen für jeden Handel
- EA normalisiert sich automatisch auf die Mindest-/Maximal-/Schrittanforderungen des Brokers
- Beispiel: 0,01 = 1 Mikro-Lot, 0,10 = 1 Mini-Lot, 1,00 = 1 Standard-Lot
Magische Zahl (Standard: 123456)
- Einzigartige Kennung für die Trades dieses EAs
- Ändern Sie dies, wenn Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Charts laufen lassen.
- Erlaubt dem EA, nur seine eigenen Trades zu verwalten
Korb-TP in Dollar (Standard: 10.0)
- Gewinnziel für den einzelnen Handel in der Kontowährung
- Wenn JEDER einzelne Handel diesen Gewinn erreicht, wird er automatisch geschlossen
- Setzen Sie den Wert auf 0, um die Schließung des individuellen Handelsgewinns zu deaktivieren.
Maximal offene Trades (Standard: 100)
- Maximale Anzahl von Positionen, die der EA gleichzeitig öffnen kann
- Sicherheitsgrenze, um eine unbegrenzte Erweiterung des Rasters zu verhindern
- Empfohlen: 20-50 für die meisten Konten
Rasterabstand (Pips) (Standard: 30)
- Mindestabstand in Pips zwischen neuen Trades
- Größere Abstände = weniger Trades, größere Abstände zwischen den Eingängen
- Kleinere Abstände = mehr Abschlüsse, engeres Raster
- Empfohlen: 20-50 Pips für wichtige Paare
Maximaler Spread (Pips) (Standard: 5.0)
- EA wird KEINE Trades öffnen, wenn der Spread diesen Wert überschreitet
- Schützt Sie vor dem Handel unter Bedingungen mit hohen Spreads
- Anpassung basierend auf den typischen Spreads Ihres Brokers
🚦 EINSTIEGSKONTROLLE
Neue Eingaben pausieren (Standard: false)
- Aktivieren, um das Pausieren von Einträgen auf Basis des Drawdowns zu aktivieren
- Funktioniert mit "Pause Entries at DD%" unten
Pause Entries at DD% (Voreinstellung: 6.0%)
- Wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz erreicht, STOPPEN Sie die Eröffnung neuer Trades
- Bestehende Trades bleiben offen und können weiterhin Gewinne erzielen.
- Eingaben werden automatisch wieder aufgenommen, wenn der DD unter den Schwellenwert fällt
- Beispiel: Bei 6% DD, EA stoppt das Hinzufügen neuer Positionen, verwaltet aber bestehende
📉 DRAWDOWN-MANAGEMENT
Alle bei Max DD schließen (Standard: true)
- Notstopp: Schließt ALLE Trades, wenn der maximale DD erreicht ist
- Dies ist Ihr letztes Sicherheitsnetz
Max Drawdown % (Voreinstellung: 10,0%)
- Das ultimative Drawdown-Limit, bevor alle Trades geschlossen werden
- Berechnet als: (Gesamte offene Verluste / Kontostand) × 100
- Beispiel: Bei einem Kontostand von $1000 und einer Einstellung von 10% werden alle Geschäfte mit einem Gesamtverlust von -$100 geschlossen.
🔄 TÄGLICHER NEUSTART
Neustart-Stunde (Standard: 0 = Mitternacht)
- Stunde des Tages (0-23), um die Sequenz zurückzusetzen
- Verwendet die Serverzeit des Brokers
Neustart Minute (Voreinstellung: 0)
- Minute der Stunde (0-59) für die Neustartzeit
- Beispiel: Stunde=0, Minute=0 → Rückstellung um Mitternacht
- Beispiel: Stunde=9, Minute=30 → Rückstellung um 9:30 Uhr
Was Restart bewirkt:
- Setzt den Sequenzzähler zurück auf Seq1
- Schließt bestehende Trades NICHT
- Nützlich für tägliche Strategie-Resets
✂️ PRUNING CONTROLS (Intelligentes Risikomanagement)
Pruning = Selektives Schließen von Verlustgeschäften vor Erreichen der maximalen DD
Negative Swap-Geschäfte schließen (Standard: false)
- Aktiviert das automatische Schließen von Trades mit negativen Swap-Gebühren
- Eliminiert Positionen, deren Halten über Nacht Geld kostet
Prune Swap at DD% (Voreinstellung: 8.0%)
- Drawdown-Level, ab dem negative Swap-Geschäfte geschlossen werden
- Wird nur aktiviert, wenn "Close Negative Swap Trades" aktiviert ist.
- Beispiel: Bei 8% DD werden alle Trades mit negativem Swap geschlossen
Close Worst Trades (Voreinstellung: false)
- Aktiviert die Schließung der verlustreichsten Trades, wenn die DD-Schwelle erreicht ist
- Hilft, den Drawdown zu reduzieren, indem die größten Verlierer abgeschnitten werden
Prune Worst at DD% (Voreinstellung: 7.0%)
- Drawdown-Level, ab dem die am schlechtesten abschneidenden Trades geschlossen werden
- Niedriger als "Prune Swap", um als erste Verteidigungslinie zu fungieren
Anzahl der zu schließenden Worst Trades (Voreinstellung: 2)
- Wie viele der schlechtesten Trades werden geschlossen, wenn der Schwellenwert erreicht ist
- Schließt gleichmäßig von der KAUF- und VERKAUFsseite (ausgeglichen)
- Beispiel: Einstellung=4 schließt 2 schlechteste BUYs + 2 schlechteste SELLs
📏 GRID SPACING INCREASE (Dynamisches Raster)
Diese Einstellungen ERHÖHEN den Rasterabstand, wenn der Drawdown zunimmt, und verlangsamen so die Neuzugänge unter schlechten Marktbedingungen.
Rastererhöhung 1 (Pips) (Standard: 10)
- Zusätzliche Pips zum Rasterabstand bei DD Level 1 hinzugefügt
Rastererhöhung 2 (Pips) (Voreinstellung: 20)
- Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 2 hinzugefügt werden
Rastererhöhung 3 (Pips) (Voreinstellung: 30)
- Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 3 hinzugefügt werden
DD Level 1 % (Voreinstellung: 5,0%)
DD Stufe 2 % (Voreinstellung: 7,5%)
DD Stufe 3 % (Voreinstellung: 10,0 %)
Wie es funktioniert:
- Bei 0% DD: Rasterabstand = 30 Pips (Grundeinstellung)
- Bei 5% DD: Rasterabstand = 30 + 10 = 40 Pips
- Bei 7,5% DD: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 = 60 Pips
- Bei 10% DD: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 + 30 = 90 Punkte
Dadurch werden die Abstände mit zunehmenden Verlusten größer, was die Handelsfrequenz verringert.
🧭 RICHTUNGSEINSTELLUNGEN
Wählen Sie EINEN Zeitrahmen für die Bestimmung der anfänglichen Handelsrichtung:
Tägliche Richtung verwenden (Standard: true)
- Verwendet die Kerze des Vortages (gestern)
- Am besten geeignet für: Tageshandel, kurzfristige Strategien
Wöchentliche Richtung verwenden (Standard: false)
- Verwendet die Kerze der Vorwoche (letzte Woche)
- Am besten geeignet für: Swing-Trading, mittelfristige Strategien
Monatliche Richtung verwenden (Standard: false)
- Verwendet die Kerze des Vormonats (letzter Monat)
- Am besten geeignet für: Langfristiger Positionshandel
⚠️ Wichtig: Aktivieren Sie nur EINE dieser drei Optionen
🔢 HANDELSREIHENFOLGE (1-10)
Steuern Sie das genaue KAUFEN/VERKAUFEN-Muster für Ihren 10-Handelszyklus:
Sequenz 1-10 (Standard: Kaufen-Verkaufen-Kaufen-Verkaufen im Wechsel)
Jede Sequenzposition kann eingestellt werden auf:
- Kaufen: Eröffnet einen BUY-Handel an dieser Sequenzposition
- Verkaufen: Eröffnet einen SELL-Handel an dieser Sequenzposition
Strategie-Beispiele:
Bullish Bias:
Seq1-7: BUY (7 Käufe) Seq8-10: SELL (3 Verkäufe) Ergebnis: Mehr Long-Positionen, bullischer Ansatz
Ausgewogenes Raster:
Ungerade Sequenzen (1,3,5,7,9): KAUFEN Gerade Sequenzen (2,4,6,8,10): VERKAUFEN Ergebnis: Gleiche Käufe und Verkäufe
Benutzerdefiniertes Muster:
Seq1-3: KAUFEN Seq4-6: VERKAUFEN Seq7-8: KAUFEN Seq9-10: VERKAUFEN Ergebnis: Ihre eigene Handelslogik
📊 HIERARCHIE DES RISIKOMANAGEMENTS
Der EA verwaltet das Risiko in dieser Reihenfolge (vom niedrigsten zum höchsten DD):
- 6.0% DD → Neue Einträge pausieren (falls aktiviert)
- 7.0% DD → Schließen von Trades mit der schlechtesten Performance (wenn aktiviert)
- 8.0% DD → Negative Swap-Trades schließen (falls aktiviert)
- 10.0% DD → ALLE Geschäfte schließen (Notstopp)
Dies schafft mehrere Sicherheitsebenen vor der vollständigen Schließung.
🎨 ON-CHART-ANZEIGE
Der EA zeigt Echtzeit-Informationen auf Ihrem Chart an:
Info-Panel (oben links):
- Aktuelle Sequenznummer (1-10)
- Anzahl der offenen Trades
- Klicken Sie auf den Chart, um den Spread zu sehen. Richten Sie das Marktbeobachtungspanel ein, um Spread und Swap neben dem Chart zu sehen.
- Nächste Handelsrichtung (BUY oder SELL)
Preis-Linien:
- Grüne Linien = KAUF-Trades
- Rote Linien = VERKAUFsabschlüsse
- Beschriftungen zeigen Sequenznummer und Richtung
Status-Warnungen:
- ⚠️ NEW ENTRIES PAUSED = Orangefarbene Warnung, wenn Eingaben pausiert werden
🚀 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
Konservativ (geringes Risiko)
Lotgröße: 0.01 Max Trades: 50 Grid Spacing: 50 Pips Max Drawdown: 20% Pause Entries at: 15% Prune Schlechteste bei: 10%
Moderat (Mittleres Risiko)
Losgröße: 0.10 Max Trades: 75 Rasterabstand: 30 Pips Max Drawdown: 40% Pause Entries at: 25% Prune Schlechteste bei: 30%
Aggressiv (hohes Risiko)
Losgröße: 0.50 Maximale Trades: 100 Rasterabstände: 10 Pips Max Drawdown: 60% Pause Entries at: 40% Prune Schlechteste bei: 50%
⚠️ WICHTIGE WARNUNGEN
- Grid Trading kann zu großen Drawdowns führen - Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
- Testen Sie zuerst in der DEMO - Starten Sie niemals mit einem Live-Konto, ohne es vorher zu testen.
- Nur ein Zeitrahmen - Aktivieren Sie nur EINE Richtungseinstellung (Täglich/Wöchentlich/Monatlich)
- Beobachten Sie während der Nachrichten - Wichtige Nachrichten können einen schnellen Drawdown verursachen
- Angemessene Marge erforderlich - Achten Sie auf ein ausreichendes Kontoguthaben für den Netzausbau
- Broker-Spread ist wichtig - Höhere Spreads = höhere Kosten bei Grid-Strategien
🔧 FEHLERBEHEBUNG
EA öffnet keine Trades:
- Prüfen Sie, ob "Pause New Entries" deaktiviert ist oder ob der DD unter dem Schwellenwert liegt.
- Überprüfen Sie, ob AutoTrading in MT5 aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob MaxSpreadPips nicht zu niedrig für Ihren Broker ist
- Stellen Sie sicher, dass die freie Marge ausreichend ist.
Zu viele offene Trades:
- Erhöhen Sie den Grid-Abstand (Pips)
- Maximal offene Trades reduzieren
- Aktivieren Sie "Pause New Entries" mit niedrigerer DD-Schwelle
Unerwartetes Schließen von Geschäften:
- Prüfen Sie den aktuellen Drawdown im Vergleich zu den Pruning-Schwellenwerten
- Prüfen Sie, ob der Basket TP nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Überprüfen Sie die Einstellung Max Drawdown %.
📞 UNTERSTÜTZUNG
Für Fragen, Updates oder Support:
- EA Name: PruningGRID
- Version: 1.00
- Autor: Ricky Zoltan Bexnec
📜 DISCLAIMER
Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Testen Sie immer gründlich auf Demo-Konten vor dem Live-Handel.
Viel Spaß beim Handeln! 🚀