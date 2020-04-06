PruningGrid

PruningGRID EA - Vollständiges Benutzerhandbuch


Version 1.00

📋 Übersicht

PruningGRID ist ein fortschrittlicher Grid Trading Expert Advisor, der direktionale Ausrichtung mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet die Richtung des vorherigen Zeitrahmens (täglich/wöchentlich/monatlich), um die anfängliche Handelsrichtung zu bestimmen und führt eine anpassbare 10-Handelssequenz mit intelligenten Drawdown-Beschneidungsfunktionen aus.

🎯 Wie der EA funktioniert

Logik der Startrichtung

Der EA bestimmt seine erste Handelsrichtung auf der Grundlage der vorherigen abgeschlossenen Kerze des von Ihnen gewählten Zeitrahmens:

  • Vortag (Täglich): Vergleicht den CLOSE mit dem OPEN von gestern
  • Vorherige Woche (Wöchentlich): Vergleicht den CLOSE der letzten Woche mit dem OPEN
  • Vormonat (Monatlich): Vergleicht den CLOSE des letzten Monats mit dem OPEN

Wenn CLOSE > OPEN → Markt war BULLISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung
Wenn CLOSE < OPEN → Markt war BEARISH → Erste Handelsrichtung folgt Ihrer Sequenz 1-Einstellung

10-Trade-Sequenz-System

Einmal gestartet, folgt der EA einer sich wiederholenden 10-Handels-Sequenz, die SIE kontrollieren:

Beispiel Sequenz:

Seq1: BUY → Trade 1 öffnet BUY Seq2: BUY → Trade 2 öffnet BUY Seq3: BUY → Trade 3 öffnet BUY Seq4: SELL → Trade 4 öffnet SELL Seq5: SELL → Trade 5 öffnet SELL Seq6: SELL → Trade 6 öffnet SELL Seq7: BUY → Trade 7 öffnet BUY Seq8: BUY → Trade 8 öffnet BUY Seq9: SELL → Trade 9 öffnet SELL Seq10: BUY → Trade 10 öffnet BUY

Nach Abschluss von Trade 10 beginnt die Sequenz wieder bei Seq1 und wiederholt sich kontinuierlich.

Rasterabstände

Neue Abschlüsse werden eröffnet, wenn sich der Preis um GridSpacingPips von einem bestehenden Abschluss entfernt. Dadurch wird ein Raster von Positionen auf verschiedenen Kursniveaus erstellt.

⚙️ EINGABEPARAMETER ERKLÄRT

📊 GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN

Losgröße (Standard: 0,10)

  • Das Handelsvolumen für jeden Handel
  • EA normalisiert sich automatisch auf die Mindest-/Maximal-/Schrittanforderungen des Brokers
  • Beispiel: 0,01 = 1 Mikro-Lot, 0,10 = 1 Mini-Lot, 1,00 = 1 Standard-Lot

Magische Zahl (Standard: 123456)

  • Einzigartige Kennung für die Trades dieses EAs
  • Ändern Sie dies, wenn Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Charts laufen lassen.
  • Erlaubt dem EA, nur seine eigenen Trades zu verwalten

Korb-TP in Dollar (Standard: 10.0)

  • Gewinnziel für den einzelnen Handel in der Kontowährung
  • Wenn JEDER einzelne Handel diesen Gewinn erreicht, wird er automatisch geschlossen
  • Setzen Sie den Wert auf 0, um die Schließung des individuellen Handelsgewinns zu deaktivieren.

Maximal offene Trades (Standard: 100)

  • Maximale Anzahl von Positionen, die der EA gleichzeitig öffnen kann
  • Sicherheitsgrenze, um eine unbegrenzte Erweiterung des Rasters zu verhindern
  • Empfohlen: 20-50 für die meisten Konten

Rasterabstand (Pips) (Standard: 30)

  • Mindestabstand in Pips zwischen neuen Trades
  • Größere Abstände = weniger Trades, größere Abstände zwischen den Eingängen
  • Kleinere Abstände = mehr Abschlüsse, engeres Raster
  • Empfohlen: 20-50 Pips für wichtige Paare

Maximaler Spread (Pips) (Standard: 5.0)

  • EA wird KEINE Trades öffnen, wenn der Spread diesen Wert überschreitet
  • Schützt Sie vor dem Handel unter Bedingungen mit hohen Spreads
  • Anpassung basierend auf den typischen Spreads Ihres Brokers

🚦 EINSTIEGSKONTROLLE

Neue Eingaben pausieren (Standard: false)

  • Aktivieren, um das Pausieren von Einträgen auf Basis des Drawdowns zu aktivieren
  • Funktioniert mit "Pause Entries at DD%" unten

Pause Entries at DD% (Voreinstellung: 6.0%)

  • Wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz erreicht, STOPPEN Sie die Eröffnung neuer Trades
  • Bestehende Trades bleiben offen und können weiterhin Gewinne erzielen.
  • Eingaben werden automatisch wieder aufgenommen, wenn der DD unter den Schwellenwert fällt
  • Beispiel: Bei 6% DD, EA stoppt das Hinzufügen neuer Positionen, verwaltet aber bestehende

📉 DRAWDOWN-MANAGEMENT

Alle bei Max DD schließen (Standard: true)

  • Notstopp: Schließt ALLE Trades, wenn der maximale DD erreicht ist
  • Dies ist Ihr letztes Sicherheitsnetz

Max Drawdown % (Voreinstellung: 10,0%)

  • Das ultimative Drawdown-Limit, bevor alle Trades geschlossen werden
  • Berechnet als: (Gesamte offene Verluste / Kontostand) × 100
  • Beispiel: Bei einem Kontostand von $1000 und einer Einstellung von 10% werden alle Geschäfte mit einem Gesamtverlust von -$100 geschlossen.

🔄 TÄGLICHER NEUSTART

Neustart-Stunde (Standard: 0 = Mitternacht)

  • Stunde des Tages (0-23), um die Sequenz zurückzusetzen
  • Verwendet die Serverzeit des Brokers

Neustart Minute (Voreinstellung: 0)

  • Minute der Stunde (0-59) für die Neustartzeit
  • Beispiel: Stunde=0, Minute=0 → Rückstellung um Mitternacht
  • Beispiel: Stunde=9, Minute=30 → Rückstellung um 9:30 Uhr

Was Restart bewirkt:

  • Setzt den Sequenzzähler zurück auf Seq1
  • Schließt bestehende Trades NICHT
  • Nützlich für tägliche Strategie-Resets

✂️ PRUNING CONTROLS (Intelligentes Risikomanagement)

Pruning = Selektives Schließen von Verlustgeschäften vor Erreichen der maximalen DD

Negative Swap-Geschäfte schließen (Standard: false)

  • Aktiviert das automatische Schließen von Trades mit negativen Swap-Gebühren
  • Eliminiert Positionen, deren Halten über Nacht Geld kostet

Prune Swap at DD% (Voreinstellung: 8.0%)

  • Drawdown-Level, ab dem negative Swap-Geschäfte geschlossen werden
  • Wird nur aktiviert, wenn "Close Negative Swap Trades" aktiviert ist.
  • Beispiel: Bei 8% DD werden alle Trades mit negativem Swap geschlossen

Close Worst Trades (Voreinstellung: false)

  • Aktiviert die Schließung der verlustreichsten Trades, wenn die DD-Schwelle erreicht ist
  • Hilft, den Drawdown zu reduzieren, indem die größten Verlierer abgeschnitten werden

Prune Worst at DD% (Voreinstellung: 7.0%)

  • Drawdown-Level, ab dem die am schlechtesten abschneidenden Trades geschlossen werden
  • Niedriger als "Prune Swap", um als erste Verteidigungslinie zu fungieren

Anzahl der zu schließenden Worst Trades (Voreinstellung: 2)

  • Wie viele der schlechtesten Trades werden geschlossen, wenn der Schwellenwert erreicht ist
  • Schließt gleichmäßig von der KAUF- und VERKAUFsseite (ausgeglichen)
  • Beispiel: Einstellung=4 schließt 2 schlechteste BUYs + 2 schlechteste SELLs

📏 GRID SPACING INCREASE (Dynamisches Raster)

Diese Einstellungen ERHÖHEN den Rasterabstand, wenn der Drawdown zunimmt, und verlangsamen so die Neuzugänge unter schlechten Marktbedingungen.

Rastererhöhung 1 (Pips) (Standard: 10)

  • Zusätzliche Pips zum Rasterabstand bei DD Level 1 hinzugefügt

Rastererhöhung 2 (Pips) (Voreinstellung: 20)

  • Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 2 hinzugefügt werden

Rastererhöhung 3 (Pips) (Voreinstellung: 30)

  • Zusätzliche Pips, die zum Rasterabstand bei DD Level 3 hinzugefügt werden

DD Level 1 % (Voreinstellung: 5,0%)

DD Stufe 2 % (Voreinstellung: 7,5%)

DD Stufe 3 % (Voreinstellung: 10,0 %)

Wie es funktioniert:

  • Bei 0% DD: Rasterabstand = 30 Pips (Grundeinstellung)
  • Bei 5% DD: Rasterabstand = 30 + 10 = 40 Pips
  • Bei 7,5% DD: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 = 60 Pips
  • Bei 10% DD: Rasterabstand = 30 + 10 + 20 + 30 = 90 Punkte

Dadurch werden die Abstände mit zunehmenden Verlusten größer, was die Handelsfrequenz verringert.

🧭 RICHTUNGSEINSTELLUNGEN

Wählen Sie EINEN Zeitrahmen für die Bestimmung der anfänglichen Handelsrichtung:

Tägliche Richtung verwenden (Standard: true)

  • Verwendet die Kerze des Vortages (gestern)
  • Am besten geeignet für: Tageshandel, kurzfristige Strategien

Wöchentliche Richtung verwenden (Standard: false)

  • Verwendet die Kerze der Vorwoche (letzte Woche)
  • Am besten geeignet für: Swing-Trading, mittelfristige Strategien

Monatliche Richtung verwenden (Standard: false)

  • Verwendet die Kerze des Vormonats (letzter Monat)
  • Am besten geeignet für: Langfristiger Positionshandel

⚠️ Wichtig: Aktivieren Sie nur EINE dieser drei Optionen

🔢 HANDELSREIHENFOLGE (1-10)

Steuern Sie das genaue KAUFEN/VERKAUFEN-Muster für Ihren 10-Handelszyklus:

Sequenz 1-10 (Standard: Kaufen-Verkaufen-Kaufen-Verkaufen im Wechsel)

Jede Sequenzposition kann eingestellt werden auf:

  • Kaufen: Eröffnet einen BUY-Handel an dieser Sequenzposition
  • Verkaufen: Eröffnet einen SELL-Handel an dieser Sequenzposition

Strategie-Beispiele:

Bullish Bias:

Seq1-7: BUY (7 Käufe) Seq8-10: SELL (3 Verkäufe) Ergebnis: Mehr Long-Positionen, bullischer Ansatz

Ausgewogenes Raster:

Ungerade Sequenzen (1,3,5,7,9): KAUFEN Gerade Sequenzen (2,4,6,8,10): VERKAUFEN Ergebnis: Gleiche Käufe und Verkäufe

Benutzerdefiniertes Muster:

Seq1-3: KAUFEN Seq4-6: VERKAUFEN Seq7-8: KAUFEN Seq9-10: VERKAUFEN Ergebnis: Ihre eigene Handelslogik

📊 HIERARCHIE DES RISIKOMANAGEMENTS

Der EA verwaltet das Risiko in dieser Reihenfolge (vom niedrigsten zum höchsten DD):

  1. 6.0% DD → Neue Einträge pausieren (falls aktiviert)
  2. 7.0% DD → Schließen von Trades mit der schlechtesten Performance (wenn aktiviert)
  3. 8.0% DD → Negative Swap-Trades schließen (falls aktiviert)
  4. 10.0% DD → ALLE Geschäfte schließen (Notstopp)

Dies schafft mehrere Sicherheitsebenen vor der vollständigen Schließung.

🎨 ON-CHART-ANZEIGE

Der EA zeigt Echtzeit-Informationen auf Ihrem Chart an:

Info-Panel (oben links):

  • Aktuelle Sequenznummer (1-10)
  • Anzahl der offenen Trades
  • Klicken Sie auf den Chart, um den Spread zu sehen. Richten Sie das Marktbeobachtungspanel ein, um Spread und Swap neben dem Chart zu sehen.
  • Nächste Handelsrichtung (BUY oder SELL)

Preis-Linien:

  • Grüne Linien = KAUF-Trades
  • Rote Linien = VERKAUFsabschlüsse
  • Beschriftungen zeigen Sequenznummer und Richtung

Status-Warnungen:

  • ⚠️ NEW ENTRIES PAUSED = Orangefarbene Warnung, wenn Eingaben pausiert werden

🚀 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Konservativ (geringes Risiko)

Lotgröße: 0.01 Max Trades: 50 Grid Spacing: 50 Pips Max Drawdown: 20% Pause Entries at: 15% Prune Schlechteste bei: 10%

Moderat (Mittleres Risiko)

Losgröße: 0.10 Max Trades: 75 Rasterabstand: 30 Pips Max Drawdown: 40% Pause Entries at: 25% Prune Schlechteste bei: 30%

Aggressiv (hohes Risiko)

Losgröße: 0.50 Maximale Trades: 100 Rasterabstände: 10 Pips Max Drawdown: 60% Pause Entries at: 40% Prune Schlechteste bei: 50%

⚠️ WICHTIGE WARNUNGEN

  1. Grid Trading kann zu großen Drawdowns führen - Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
  2. Testen Sie zuerst in der DEMO - Starten Sie niemals mit einem Live-Konto, ohne es vorher zu testen.
  3. Nur ein Zeitrahmen - Aktivieren Sie nur EINE Richtungseinstellung (Täglich/Wöchentlich/Monatlich)
  4. Beobachten Sie während der Nachrichten - Wichtige Nachrichten können einen schnellen Drawdown verursachen
  5. Angemessene Marge erforderlich - Achten Sie auf ein ausreichendes Kontoguthaben für den Netzausbau
  6. Broker-Spread ist wichtig - Höhere Spreads = höhere Kosten bei Grid-Strategien

🔧 FEHLERBEHEBUNG

EA öffnet keine Trades:

  • Prüfen Sie, ob "Pause New Entries" deaktiviert ist oder ob der DD unter dem Schwellenwert liegt.
  • Überprüfen Sie, ob AutoTrading in MT5 aktiviert ist.
  • Prüfen Sie, ob MaxSpreadPips nicht zu niedrig für Ihren Broker ist
  • Stellen Sie sicher, dass die freie Marge ausreichend ist.

Zu viele offene Trades:

  • Erhöhen Sie den Grid-Abstand (Pips)
  • Maximal offene Trades reduzieren
  • Aktivieren Sie "Pause New Entries" mit niedrigerer DD-Schwelle

Unerwartetes Schließen von Geschäften:

  • Prüfen Sie den aktuellen Drawdown im Vergleich zu den Pruning-Schwellenwerten
  • Prüfen Sie, ob der Basket TP nicht zu niedrig eingestellt ist.
  • Überprüfen Sie die Einstellung Max Drawdown %.

📞 UNTERSTÜTZUNG

Für Fragen, Updates oder Support:

  • EA Name: PruningGRID
  • Version: 1.00
  • Autor: Ricky Zoltan Bexnec

📜 DISCLAIMER

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Testen Sie immer gründlich auf Demo-Konten vor dem Live-Handel.

Viel Spaß beim Handeln! 🚀


Empfohlene Produkte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experten
Expert Advisor, der nach Umkehrungen von hochprofitablen Trends sucht. Sein Einsatz wird für Zeiträume von bis zu 30 Minuten empfohlen. Er kann für Indizes, Futures und Aktien verwendet werden. Seine Konfiguration ist sehr intuitiv. Hervorragende Ergebnisse werden durch Swing-Trading-Operationen erzielt. Aber auch im Daytrading werden hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Tests wurden für Zeitrahmen von 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten durchgeführt. Bei Day-Trading-Geschäften werden täglich in der l
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indikatoren
HiLo Activator ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Trendbestimmung. Hier finden Sie ihn mit der Möglichkeit, den Zeitraum und die Farben anzupassen. Dieser Indikator zeichnet auch Auf- und Abwärtspfeile, wenn es eine Trendänderung gibt, die sehr starke Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen. HiLo passt gut zu verschiedenen Arten von Perioden für den Daytrading. Sie können leicht erkennen, wann es Zeit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Er eignet sich auch für andere Zeiträume
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experten
Der SemiScalpel Expert Advisor ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mithilfe eines Oszillators analysiert. Bei Tests verwenden Sie den Modus "Every tick". Der Experte arbeitet nur mit Konten wie "Netting". Passen Sie StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven und TrailingStop an , um den Betriebsmodus des Systems festzulegen: Scalping oder Standard. Es werden einfache überkaufte/überverkaufte Niveaus verwendet. Sie können einen der Indikatoren verwenden (wählen Sie den Wert
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Experten
RwTPro - Verwandeln Sie Ihr Daytrading-Geschäft mit absoluter Präzision Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Gefühl oder den Zufall! RwTPro wurde für Trader entwickelt, die mit professioneller Disziplin, Zuverlässigkeit und Sicherheit handeln wollen, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen. Support und Fragen: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 Was RwTPro einzigartig macht Intelligente Zielverwaltung Legen Sie Ihr Gewinnziel und Verlustziel fest und der Roboter passt sich automatisch an
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDCAD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT5 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Experten
Ultron Conflux – Übersicht Ultron Conflux ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) entwickelt wurde. Er nutzt die Konfluenz zweier technischer Indikatoren — Bollinger-Bänder und Stochastik-Oszillator — um präzise Handelsmöglichkeiten anhand klarer und objektiver Regeln zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert und verwendet kein Martingale, kein Grid und kein Hedging, wodurch das Risiko strikt kontrolliert wird. Alle Risiko­parameter können
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X — KI-gesteuertes Handelssystem für MT5 Wichtig: Benötigt einen OpenAI API-Schlüssel für den vollständigen Betrieb. Aktivieren Sie vor dem Handel MT5 WebRequest in Ihren Terminaleinstellungen. Eine vollständige Konfigurationsanleitung ist nach dem Kauf im Kommentarbereich verfügbar. Preise Anfangspreis: $37 USD Der Preis steigt alle 20 Benutzer um $10. Was Ratio X anders macht Ratio X integriert OpenAI GPT-4o-mini zur Interpretation des Marktkontexts, während eine regelbasierte Risikoen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Experten
Was ist Renko EA? Der Renko Brick EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das Renko-Charts in Echtzeit direkt auf Ihren Standard-MT5-Charts erstellt. Er eliminiert zeitbasiertes Rauschen und konzentriert sich ausschließlich auf die Preisbewegung, indem er nur dann handelt, wenn sich eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Bricks in dieselbe Richtung bildet. Renko-Brick-Visualisierung KAUFEN VERKAUFEN Grüne Ziegelsteine = Bullische Bewegung | Rote Zie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension