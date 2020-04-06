PruningGRID EA - Manual del usuario completo



Versión 1.00

📋 Visión general

PruningGRID es un Asesor Experto avanzado que combina el sesgo direccional con la gestión inteligente del riesgo. La EA utiliza la dirección timeframe anterior (diario / semanal / mensual) para determinar la dirección del comercio inicial y ejecuta una secuencia de 10 comercio personalizable con características de poda drawdown inteligentes.

Cómo funciona el EA

Lógica de la dirección inicial

El EA determina su primera dirección de operación basándose en la vela anterior completada del marco temporal elegido:

Día anterior (Diario) : Compara el CIERRE de ayer con el APERTURA

: Compara el CIERRE de ayer con el APERTURA Semana anterior (semanal) : Compara el CIERRE de la semana pasada con el ABIERTO

: Compara el CIERRE de la semana pasada con el ABIERTO Mes anterior (mensual): Compara el CIERRE del mes pasado con el ABIERTO

Si CIERRE> APERTURA → El mercado fue ALCISTA → La dirección de la primera operación sigue la configuración de la Secuencia 1

Si CIERRE < APERTURA → El mercado fue BAJA → La dirección de la primera operación sigue la configuración de la Secuencia 1

Sistema de Secuencia de 10 Operaciones

Una vez iniciado, el EA sigue una secuencia repetitiva de 10 operaciones que USTED controla:

Ejemplo de secuencia:

Seq1: COMPRA → Operación 1 abre COMPRA Seq2: COMPRA → Operación 2 abre COMPRA Seq3: COMPRA → Operación 3 abre COMPRA Seq4: VENTA → Operación 4 abre VENTA Seq5: VENTA → Operación 5 abre VENTA Seq6: VENTA → Operación 6 abre VENTA Seq7: COMPRA → Operación 7 abre COMPRA Seq8: COMPRA → Operación 8 abre COMPRA Seq9: VENTA → Operación 9 abre VENTA Seq10: COMPRA → Operación 10 abre COMPRA.

Después de la operación 10, la secuencia se reinicia desde Seq1 y se repite continuamente.

Espaciado de la cuadrícula

Las nuevas operaciones se abren cuando el precio se aleja GridSpacingPips de cualquier operación existente. Esto crea una cuadrícula de posiciones a diferentes niveles de precio.

⚙️ EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

📊 AJUSTES BÁSICOS DE NEGOCIACIÓN

Tamaño del lote (por defecto: 0,10)

El volumen de negociación para cada operación

EA normaliza automáticamente a los requisitos mínimos/máximos/paso del broker

Ejemplo: 0.01 = 1 micro lote, 0.10 = 1 mini lote, 1.00 = 1 lote estándar

Número Mágico (Por defecto: 123456)

Identificador único para las operaciones de este EA.

Cámbielo si ejecuta varias instancias en diferentes gráficos.

Permite al EA gestionar sólo sus propias operaciones

Cesta TP en Dólares (Por defecto: 10.0)

Objetivo de beneficio de operación individual en la divisa de la cuenta

Cuando CUALQUIER operación individual alcanza este beneficio, se cierra automáticamente.

Establecer en 0 para desactivar el cierre de beneficios de operaciones individuales

Máximo de Operaciones Abiertas (Por defecto: 100)

Número máximo de posiciones que el EA puede abrir simultáneamente

Límite de seguridad para evitar la expansión ilimitada de la red

Recomendado: 20-50 para la mayoría de las cuentas

Espaciado de la rejilla (pips) (Por defecto: 30)

Distancia mínima en pips entre nuevas operaciones

Espaciado mayor = menos operaciones, más distancia entre entradas

Espaciado menor = más operaciones, cuadrícula más estrecha

Recomendado: 20-50 pips para los pares principales

Diferencial máximo (pips) (Predeterminado: 5,0)

El EA NO abrirá operaciones si el spread excede este valor

Le protege de operar durante condiciones de spread alto

Ajuste basado en los spreads típicos de su broker

🚦 CONTROL DE ENTRADA

Pausa las nuevas entradas (Predeterminado: falso)

Habilitar para activar la pausa de entrada basada en drawdown.

Funciona con "Pausar entradas en DD%" a continuación.

Pausar entradas en DD% (Por defecto: 6,0%)

Cuando la reducción de la cuenta alcanza este porcentaje, DETIENE la apertura de nuevas operaciones.

Las operaciones existentes permanecen abiertas y pueden seguir generando beneficios.

Las entradas se reanudan automáticamente cuando la DD cae por debajo del umbral

Ejemplo: Al 6% de DD, el EA deja de añadir nuevas posiciones pero gestiona las existentes

📉 GESTIÓN DEL DRAWDOWN

Cerrar todo al DD máximo (Por defecto: true)

Parada de emergencia: cierra TODAS las operaciones cuando se alcanza el DD máximo.

Esta es su red de seguridad final

Max Drawdown % (Por defecto: 10.0%)

El límite máximo de reducción antes de que se cierren todas las operaciones

Calculado como: (Pérdidas totales abiertas / Saldo de la cuenta) × 100

Ejemplo: Con un saldo de $1000 y un ajuste del 10%, todas las operaciones se cierran con una pérdida total de -$100

🔄 REINICIO DIARIO

Hora de reinicio (por defecto: 0 = medianoche)

Hora del día (0-23) para reiniciar la secuencia.

Utiliza la hora del servidor del broker

Minuto de reinicio (por defecto: 0)

Minuto de la hora (0-59) para cronometrar el reinicio

Ejemplo : Hora=0, Minuto=0 → Se reinicia a medianoche.

: Hora=0, Minuto=0 → Se reinicia a medianoche. Ejemplo: Hora=9, Minuto=30 → Se reinicia a las 9:30 AM

Qué hace Reiniciar:

Restablece el contador de secuencia a Seq1

NO cierra las operaciones existentes

Útil para el reinicio diario de estrategias

✂️ CONTROLES DE PRUNING (Gestión inteligente del riesgo)

Poda = Cierre selectivo de operaciones perdedoras antes de alcanzar el DD máximo

Cerrar Operaciones de Swap Negativas (Por defecto: falso)

Habilita el cierre automático de operaciones con cargos swap negativos

Elimina posiciones que cuestan dinero mantener durante la noche

Podar Swap en DD% (Por defecto: 8,0%)

Nivel de Drawdown para empezar a cerrar operaciones con swaps negativos

Sólo se activa si "Cerrar operaciones swap negativas" está activado

Ejemplo: Al 8% de DD, se cierran todas las operaciones con swap negativo.

Cerrar las peores operaciones (Por defecto: falso)

Permite cerrar las operaciones más perdedoras cuando se alcanza el umbral de DD.

Ayuda a reducir el drawdown cortando las operaciones más perdedoras

Podar las peores al DD% (Por defecto: 7,0%)

Nivel de Drawdown para empezar a cerrar las operaciones con peor rendimiento

Más bajo que "Prune Swap" para actuar como primera línea de defensa

Número de peores a cerrar (Por defecto: 2)

Cuántas peores operaciones cerrar cuando se alcanza el umbral

Cierra por igual los lados de COMPRA y VENTA (equilibrado)

Ejemplo: Ajuste=4 cierra 2 peores COMPRAS + 2 peores VENTAS

📏 AUMENTO DEL ESPACIO DE LA REJILLA (Rejilla dinámica)

Estos ajustes AUMENTAN el espaciado de la rejilla a medida que crece el drawdown, ralentizando las nuevas entradas en malas condiciones de mercado.

Aumento de cuadrícula 1 (pips) (Predeterminado: 10)

Pips adicionales añadidos a la separación de la rejilla en el Nivel DD 1

Aumento de cuadrícula 2 (puntos) (Predeterminado: 20)

Pips adicionales añadidos a la separación de la rejilla en el Nivel DD 2

Aumento de cuadrícula 3 (puntos) (Predeterminado: 30)

Pips adicionales añadidos a la separación de la rejilla en el Nivel DD 3

DD Nivel 1 % (Por defecto: 5,0%)

DD Nivel 2 % (Por defecto: 7,5%)

DD Nivel 3 % (Predeterminado: 10,0%)

Cómo funciona:

Al 0% de DD : Espaciado de cuadrícula = 30 puntos (ajuste básico)

: Espaciado de cuadrícula = 30 puntos (ajuste básico) Al 5% de DD : Espaciado de cuadrícula = 30 + 10 = 40 puntos

: Espaciado de cuadrícula = 30 + 10 = 40 puntos Al 7,5% DD : Espaciado de rejilla = 30 + 10 + 20 = 60 puntos

: Espaciado de rejilla = 30 + 10 + 20 = 60 puntos Al 10% DD: Separación de rejilla = 30 + 10 + 20 + 30 = 90 puntos

Esto crea un espaciado más amplio a medida que aumentan las pérdidas, lo que reduce la frecuencia de las operaciones.

🧭 AJUSTES DE DIRECCIÓN

Elija UN marco temporal para determinar la dirección inicial de la operación:

Usar dirección diaria (Predeterminado: true)

Utiliza la vela del día anterior (ayer)

Ideal para: Operaciones diarias, estrategias a corto plazo

Usar Dirección Semanal (Por defecto: false)

Utiliza la vela de la semana anterior (última semana)

Ideal para: Swing trading, estrategias a medio plazo

Usar Dirección Mensual (Por defecto: false)

Utiliza la vela del mes anterior (último mes)

Ideal para: Negociación de posiciones a largo plazo

⚠️ Importante: Active sólo UNA de estas tres opciones

🔢 SECUENCIA DE OPERACIONES (1-10)

Controla el patrón exacto de COMPRA/VENTA para tu ciclo de 10 operaciones:

Secuencia 1-10 (Por defecto: Compra-Venta-Compra-Venta alternando).

Cada posición de secuencia puede ajustarse a:

Comprar : Abre una operación de COMPRA en esta posición de la secuencia

: Abre una operación de COMPRA en esta posición de la secuencia Vender: Abre una operación de VENTA en esta posición de la secuencia

Ejemplos de estrategias:

Sesgo alcista:

Seq1-7: COMPRA (7 compras) Seq8-10: VENTA (3 ventas) Resultado: Más posiciones largas, sesgo alcista

Cuadrícula equilibrada:

Secuencias impares (1,3,5,7,9): COMPRAR Secuencias pares (2,4,6,8,10): VENDER Resultado: Compras y ventas iguales

Patrón personalizado:

Sec1-3: COMPRA Sec4-6: VENTA Sec7-8: COMPRA Sec9-10: VENDER Resultado: Su lógica de negociación personalizada

📊 JERARQUÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO

El EA gestiona el riesgo en este orden (de menor a mayor DD):

6,0% DD → Pausar nuevas entradas (si está habilitado). 7,0% DD → Cerrar las operaciones con peor rendimiento (si está habilitado) 8,0% DD → Cerrar operaciones de swap negativo (si está activado) 10,0% DD → Cerrar TODAS las operaciones (parada de emergencia)

Esto crea múltiples capas de seguridad antes del cierre total.

🎨 VISUALIZACIÓN EN EL GRÁFICO

El EA muestra información en tiempo real en su gráfico:

Panel de información (arriba a la izquierda):

Número de secuencia actual (1-10)

Número de operaciones abiertas

haga clic en el gráfico para ver el spread .configure el panel de observación del mercado para ver el spread y el swap junto al gráfico.

Dirección de la próxima operación (COMPRA o VENTA)

Líneas de precio:

Líneas verdes = COMPRA

= COMPRA Líneas rojas = operaciones de VENTA

= operaciones de VENTA Las etiquetas muestran el número de secuencia y la dirección

Alertas de estado:

⚠️ NUEVAS ENTRADAS PAUSADAS = Aviso naranja cuando las entradas están pausadas

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Conservador (Riesgo bajo)

Tamaño del Lote: 0.01 Max Trades: 50 Grid Spacing: 50 pips Max Drawdown: 20% Pausa Entradas en: 15% Podar las peores en: 10%

Moderado (Riesgo Medio)

Tamaño del Lote: 0.10 Max Trades: 75 Grid Spacing: 30 pips Reducción máxima: 40% Pausa Entradas en: 25% Prune Worst at: 30%

Agresivo (Alto Riesgo)

Tamaño del Lote: 0.50 Max Trades: 100 Grid Spacing: 10 pips Reducción máxima: 60% Pausa Entradas en: 40% Podar las peores al: 50%

⚠️ ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Las operaciones de cuadrícula pueden dar lugar a grandes detracciones - Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo Pruebe primero en DEMO - Nunca empiece en una cuenta real sin probar Sólo un marco temporal - Habilite sólo UNA dirección (Diaria/Semanal/Mensual) Supervisar durante las noticias - Las noticias importantes pueden causar una reducción rápida Se requiere un margen adecuado - Asegúrese de que el saldo de la cuenta es suficiente para la expansión de la red Importancia de los márgenes del corredor - Márgenes más altos = costes más altos en las estrategias de red

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EA no abre operaciones:

Compruebe que "Pausar nuevas entradas" está desactivado o DD está por debajo del umbral

Compruebe que AutoTrading está activado en MT5

Compruebe que MaxSpreadPips no es demasiado bajo para su broker

Garantice un margen libre adecuado

Demasiadas operaciones abiertas:

Aumente el espaciado de la rejilla (pips)

Reduzca el número máximo de operaciones abiertas

Activar "Pausar nuevas entradas" con un umbral de DD más bajo

Cierre inesperado de operaciones:

Compruebe la reducción actual frente a los umbrales de poda

Verificar que el TP de la cesta no sea demasiado bajo.

Revisar el % de reducción máxima

SOPORTE

Para preguntas, actualizaciones o soporte:

Nombre EA: PodaGRID

Versión: 1.00

Autor: Ricky Zoltan Bexnec

📜 AVISO LEGAL

El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA se proporciona tal cual sin garantías. Siempre pruebe a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo.

¡Feliz trading! 🚀