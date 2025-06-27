Ich stelle Ihnen Robot Di Aur Expert Advisor vor - es handelt sich um eine Automatisierung einer komplexen Strategie, die auf strukturellen Mustern und Volumen basiert. Sie wurde auf der Grundlage von vier Jahren Erfahrung im Studium des Volumens und seines Einflusses auf die durch Fibonacci-Levels berechnete Marktstruktur erstellt, jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und einen adaptiven Take-Profit. Wie im Falle des manuellen Handels handelt der Expert Advisor nur mit dem Goldinstrument. Es gibt drei Lot-Einstellungen - fest, 0,01 Lot pro angegebenem Saldo und Risikoprozent pro Handel. Der Expert Advisor verwendet keine Grids, Martingale oder Averaging. Alle Trades werden auf der Grundlage von Signalmustern und Volumen, maximaler Einfachheit und Zuverlässigkeit eröffnet.

Die Parameter des Expert Advisors unterscheiden sich von denen, die beim manuellen Handel verwendet werden, nur deshalb, weil nicht alle Aktionen automatisiert werden können, oder zumindest waren wir noch nicht in der Lage, dies zu tun, aber trotzdem zeigt der Expert Advisor einen Durchschnitt von 80 % pro Jahr für die letzten 5 Jahre, wobei das Risiko ebenso erhöht oder verringert werden kann, wie die Einnahmen erhöht oder verringert werden können. Das Wichtigste beim Expert Advisor sind Stabilität und Zuverlässigkeit. Der Expert Advisor eröffnet keine große Anzahl von Transaktionen, so dass Slippage oder erhöhte Spreads keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $. Zeitrahmen - M5. Testen Sie die Historie mit einer Qualität von 90%, verwenden Sie auch die Einstellungen aus dem letzten Screenshot

Nach dem Kauf erhalten Sie Support, Hilfe bei den Einstellungen und Parameterdateien. Schicken Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, um das beste Risiko zu finden.

Die ersten 10 Exemplare sind nur $30!