Ai Minister EA MT5

70% Erstattung (nur Vollversion)

Ein vollautomatischer Experte
Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie
Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc.
Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt)
Die künstliche Intelligenz dieses Experten wurde vollständig von unserem Team entwickelt und nicht von einer künstlichen Marktintelligenz kopiert, sie wurde vollständig speziell für den Handel trainiert und ist, wie andere künstliche Intelligenzen, nicht für allgemeine Zwecke gemacht.
Mit globalen Einstellungen, kann es in verschiedenen Konten und verschiedenen Brokern und mit dem geringsten Kapital
Eine Kombination von Hunderten von verschiedenen Strategien, Indikatoren und Daten
Mit permanenten und lebenslangen Support und Dutzende von anderen Funktionen...




Attribute verwendet werden:

  • Verwendbar:
    in Währungspaaren: EURUSD , GBPUSD , EURGBP , EURCAD , EURAUD
    in Zeitrahmen: M30 , H1 , H4
    auf Kontotyp: Beliebig
    in verschiedenen Brokern
    in Prop-Firmen (Funktioniert automatisch mit nur einem Knopfschalter)
    mit Mindestkapital ($100)
    mit niedrigem Leverage (minimaler getesteter Leverage: 30)
    bei amerikanischen Brokern (gemäß FIFO-Regeln - Funktioniert automatisch mit nur einem Knopfdruck)
  • Mit:
    TP und SL (Trades werden durch Stop-Losses geschützt)
    völlig kostenlose und regelmäßige Updates
    viele, ausreichende und einfache Einstellungen
    vielfältige Handelsstrategien
    hervorragendes Backtesting
    Leitfäden für die korrekte und schnelle Nutzung
    mehrere Blogs (FAQs, Einstellungsleitfaden, Test des Experten, Set File, Expertenausführung, etc.)
    automatische Trainingsfunktion (die künstliche Intelligenz sammelt nach jedem Handel Erfahrungen aus ihrem eigenen Training)
  • Gebaut:
    durch künstliche Intelligenz (echtes Backtesting)
    durch die besten und leistungsfähigsten Systeme zur Verarbeitung künstlicher Intelligenz
    durch ein erfahrenes und professionelles Team
    mit den besten und neuesten Strategien, Indikatoren, Mustern
    mit den genauesten Daten von großen Brokern
  • ohne gefährliche Strategien wie Hedge, Martingale, Netzwerk, etc. zu verwenden
  • Geeignet für alle Arten von professionellen Händlern und Anfängern





Expertenstrategie und Methodik:

Unser Team gibt alle Arten von Daten an die KI weiter und die KI lernt, wie man erfolgreich handelt.
Daten bedeuten: Hunderte von Indikatoren (berühmte Indikatoren und persönliche Indikatoren), Hunderte von Mustern (Kerzenmuster, Preismuster, harmonische Muster, usw.) und einige spezielle Daten, die wir nicht offenlegen können.

Wir haben versucht, dem Expert Advisor neue Indikatoren und Muster zu geben, damit der Expert Advisor sein Bestes geben kann. Denn alte Indikatoren und Muster schwächen die Leistung des Expert Advisors in der Zukunft.
Wir haben versucht, dem Expert Advisor Daten von großen Brokern zur Verfügung zu stellen, damit der Expert Advisor seine beste Leistung erbringen kann. Falsche und ungenaue Daten schwächen die Leistung des Expert Advisors.



Getestetes Mindestkapital
100$
Minimale getestete Hebelwirkung
1:30
Beste Broker für diesen Expert Advisor
Große und bekannte Broker
Beste Währungspaare für diesen Experten
EURUSD , GBPUSD , EURGBP , EURCAD , EURAUD
Beste Zeitrahmen für diesen Experten
M30 , H1 , H4
Konto-Typ
Jeder, niedrigere Spreads sind besser
VPS
Bevorzugt, aber nicht zwingend erforderlich
Einstellungen
Standard oder Einstellungen, die wir in den Blog gestellt haben




Elemente, die zum Trainieren der künstlichen Intelligenz dieses Experten verwendet werden:

  • Freie Indikatoren: 20
  • Von unserem Team erstellte Indikatoren: 30
  • Patterns: 92
  • Daten von großen Brokern: 13
  • Andere: 178

Wir können die genauen Details und insbesondere die "anderen" Optionen nicht offenlegen.
Bitte beachten Sie, dass 1 Kopie der Quelldatei dieses Expert Advisors auch zum Verkauf steht.
Wenn Sie die Quelldatei mit lebenslangem Support erwerben möchten, senden Sie uns bitte eine Nachricht.




Nützliche Links:

  1. Link 1: Kontakt zum Support
  2. Link 2: Unsere Produkte
  3. Link 3: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
  4. Link 4: Anleitung zu den Einstellungen
  5. Link 5: Anleitung zur Verwendung der Dateien, die Sie direkt von uns erhalten
  6. Link 6: Leitfaden für die Installation und den Betrieb von Experten auf dem Meta Trader Chart
  7. Link 7: Leitfaden für den Test und die Analyse von Experten
  8. Link 8: Anleitung zur Erstellung eines Auftrags (Job)
  9. Link 9: Datei einstellen
  10. Link 10: Aktualisieren der Produkte
  11. Link 11: Unser Kanal




Einstellungen:

  • Risiko pro Handel: Das Risiko ist der Geldbetrag, der Ihrem Konto bei jedem Handel hinzugefügt oder abgezogen wird. Wenn Sie z.B. 1 % riskieren (und Ihr Kapital 1000 $ beträgt) und Ihr Handel profitabel ist, verdienen Sie 1 %. Das heißt, 0,01*1000 = $10, Sie verdienen $10.
  • Losgröße: Von nun an können Sie die Lotgröße manuell einstellen. Von 0,01 Lots bis 1000 Lots. Dieser Modus ist in den Standardeinstellungen variabel. Das heißt, bei jedem Handel ist die Losgröße unterschiedlich. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, handelt der Experte bei jedem Handel mit einer festen Anzahl von Lots.
  • FIFO-Regeln aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzahl der Trades (Signale) begrenzen. Wenn diese Einstellung " FALSE " ist, wird die Anzahl der Signale oder Trades erhöht. Wenn diese Einstellung " TRUE " ist, wird die Anzahl der Signale oder Abschlüsse reduziert. Wenn diese Einstellung " FALSCH " ist, kann der Experte mehrere Trades gleichzeitig durchführen. Zum Beispiel kann er mehrere "Kauf"- oder "Verkaufs"-Handlungen in einem Vorgang durchführen. Wenn Ihr Risiko hoch ist, ist es besser, diese Einstellung nicht zu " FALSCH " zu machen. Wenn Sie möchten, dass Expert nach den "FIFO"-Regeln handelt, sollten Sie diese Einstellung nicht "FALSCH" setzen. FIFO-Regeln sind für amerikanische Broker wichtiger.
  • PROP: Wenn Sie diesen Expert Advisor in Prop-Unternehmen einsetzen, aktivieren Sie diese Einstellungen.
  • Gewinnmitnahme (Punkt): Sie können den TP-Wert selbst einstellen. (Basierend auf Punkten) Im Standardmodus (TP=0) wird das Gewinnlimit durch künstliche Intelligenz bestimmt. Wenn Sie den TP ändern, müssen Sie auch den SL ändern.
  • Stop Loss (Punkt): Sie können den SL-Wert selbst einstellen. (Basierend auf Punkten) Im Standardmodus (SL=0) wird die Gewinngrenze durch künstliche Intelligenz bestimmt. Wenn Sie den SL ändern, müssen Sie auch den TP ändern.
  • Handelstage aktivieren: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, handelt der Experte nur an den von Ihnen gewünschten Tagen.
  • Handel an Montagen/Handel an Montagen/Mittwoch/Mittwoch/Mittwoch: Wenn Sie möchten, dass der Experte an diesem Tag handelt, setzen Sie diese Option auf true. Wenn Sie nicht möchten, dass der Experte an diesen Tagen handelt, setzen Sie diese Option auf false.
  • Trailing Stop aktivieren: Angenommen, Sie haben einen Handel, der im Gewinn ist. Wenn Sie Ihren Gewinn behalten möchten, d. h. auch bei einer Trendumkehr nicht verlieren, ist diese Einstellung für Sie nützlich. Diese Einstellungen reduzieren die Verlustgrenze. Mit anderen Worten: Es bewegt sich hinter dem Kurs. Ein Beispiel: Ihr anfängliches Verlustlimit liegt bei 300 Punkten. Da Sie jetzt aber im Gewinn sind und sich um 200 Punkte nach vorne bewegt haben, können Sie mit diesen Einstellungen Ihr Verlustlimit um 200 Punkte reduzieren und es auf 100 Punkte bringen. Mit diesen Einstellungen bewegt sich der Stop-Loss hinter dem Kurs in Richtung Gewinn. Aktivieren Sie diese Option, um diese Einstellung zu verwenden. Für weitere Informationen können Sie bei Google suchen und lesen.
  • Trailing-Stop-Aktivierung (Punkt): Diese Option legt fest, wann sich der Stop-Loss hinter dem Preis bewegt. Wenn Sie diese Einstellung z. B. auf 150 setzen, verschiebt sich das Verlustlimit hinter den Kurs, wenn Ihr Handel 150 Punkte im Gewinn ist.
  • Trailing Stop Abstand (Punkt): Diese Option legt fest, dass der Abstand zwischen dem Verlustlimit und dem aktuellen Kurs maximal einige Punkte betragen soll. Wenn Sie diese Option z.B. auf 100 setzen, verschiebt sich das Verlustlimit um 100 Punkte hinter den Kurs.
  • Breakeven aktivieren: Aktivieren Sie diesen Abschnitt, wenn Sie die Breakeven-Einstellungen verwenden möchten. Angenommen, Ihr Handel läuft gerade und hat einen Gewinn von mehr als 500 Punkten, und Sie möchten den Handel schließen, wenn die Umkehrung und der Handelsprozess zu einem Verlust führen. Aktivieren Sie dazu diese Einstellungen. Das bedeutet, dass Sie das Verlustlimit mit dem Eröffnungskurs des Handels gleichsetzen. In diesem Fall werden Sie bei einer Trendumkehr nicht verlieren und der Handel wird mit 0 Gewinnpunkten und 0 Verlustpunkten geschlossen.
  • Breakeven (Punkt): Nach Erreichen dieses Gewinnbetrags (auf der Grundlage der Punkte) setzt der Experte die Verlustgrenze auf den Eröffnungskurs des Experten. Im vorigen Abschnitt haben wir erfahren, was diese Einstellungen sind. Jetzt müssen wir diese Einstellungen so einstellen, dass sie nach einigen Gewinnpunkten aktiviert werden. Im Standardmodus aktiviert der Experte diese Einstellungen nach Erreichen von 50 Gewinnpunkten. Das heißt, dass der Experte nach 50 Gewinnpunkten die Höhe des Verlustlimits mit dem Eröffnungskurs desselben Geschäfts gleichsetzt.
  • Informationen über andere Einstellungen und Anweisungen zu ihrer Verwendung finden Sie auf der Hilfeseite Einstellungen.





Häufig gestellte Fragen:

Was ist ein Bonus?
Ein Geschenk für den Kauf unserer anderen Produkte.
Angenommen, Sie haben bei uns einen Experten für 500 $ gekauft, dann erhalten Sie jetzt einen Rabatt von 250 $ auf Ihren zweiten Kauf.
Wenn Ihre Wahl für den zweiten Kauf zum Beispiel ein Experte für $400 ist, müssen Sie nur $150 bezahlen (Sie haben einen Bonus (Rabatt) von $250 bei Ihrem ersten Kauf erhalten).

Was sind die besten Einstellungen?
Die Standardeinstellungen sind in der Regel die besten Einstellungen. Wir haben auch einige Beispiele für die von uns verwendeten Einstellungen auf der Seite Hilfe zu den Einstellungen aufgeführt.


Wie viele Punkte beträgt der TP und SL bei jedem Handel?
Der TP und SL sind bei jedem Handel unterschiedlich. Die KI entscheidet, wie viele Punkte der TP und SL sein werden.


Sollte der Experte die ganze Zeit aktiv sein (24/7)? Bedeutet das, dass ich einen VPS benutzen muss?
Es ist besser, den Experten immer laufen zu lassen und ihn nicht anzuhalten. Sie können Ihren Computer eingeschaltet lassen. Aber es ist besser, einen VPS zu kaufen und es sich bequem zu machen.
Wie hoch ist die Anzahl der Lots pro Handel? (in den Standardeinstellungen)
Die Anzahl der Lots in jedem Handel basiert auf der Höhe des Risikos und der Höhe des Verlustlimits. Das Risiko für jeden Handel beträgt 3%. Aber die Höhe des SL und TP ist nicht festgelegt. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Lots für jeden Handel unterschiedlich.


Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl der Trades?
Die Anzahl der Trades im Backtest und im Live-Handel sind exakt gleich. Sie können also die Anzahl der Trades im Backtest mit Ihren gewünschten Einstellungen sehen.
Zum Beispiel im letzten Monat, dann erhalten Sie die Antwort. Die durchschnittliche Anzahl der Trades in Live ist die gleiche wie die durchschnittliche Anzahl der Trades im Backtest.
Aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen kann ich keine Zahl nennen, die für alle Käufer gleich ist. Sie können also anhand Ihrer Einstellungen den Durchschnitt ermitteln.


Ist die Berechnungseinheit in den Einstellungen ein Pip oder ein Punkt?
Alle Berechnungen basieren auf Punkten.


Kann dieser Experte auch für andere Symbole verwendet werden?
Sie können diesen Experten auch für andere Symbole verwenden. Der Experte wird auch gehandelt. Aber die Ergebnisse der anderen Symbole sind nicht wie die von uns vorgeschlagenen Symbole


Sind die Updates kostenlos?
Ja, Updates sind für diejenigen, die Expert gekauft oder gemietet haben, kostenlos. Wir werden das neue Update auf die Website und Metatrader stellen. Sie können die Sektion der gekauften Produkte betreten und den Expert aktualisieren.


Handelt der Experte auch mit Symbolen, die Suffixe haben, wie "EURUSD.c" oder " EURUSD.b" oder "Gold" oder " EURUSD.a" oder..., oder erfordert er besondere Einstellungen?
Dieser Experte erkennt das Symbol automatisch und handelt.


Wenn Sie weitere Fragen haben, lesen Sie die FAQ-Seite oder schicken Sie uns eine Nachricht.





Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie:

ein Problem mit dem Backtest haben oder Ihr Testergebnis nicht mit unseren Fotos übereinstimmt
eine Kritik oder Anregung haben
eine Frage haben, die nicht auf der Seite mit den Einstellungen steht
eine Frage zu bonuse haben
1 Produkt bei uns gekauft haben und einen Bonus erhalten möchten
Einstellungen benötigen, die nicht in der Expertenanleitung enthalten sind





Hinweise:

Wenn Sie eine Einstellungsdatei benötigen, können Sie den "Settings Guide" (Link 4) verwenden.
Wir verkaufen diesen Expert Advisor nur auf dieser Website. Bitte ignorieren Sie die Werbung von Betrügern.
Vermeiden Sie den Kauf von Betrugsversionen, die auf anderen Websites zu einem niedrigeren Preis verkauft werden. Dieser Expert Advisor kann nicht gehackt werden, und diese Versionen sind gefälscht und handeln nicht wie dieser Expert Advisor.




Empfohlene Produkte
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experten
BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experten
Edge ist ein vollautomatisches Handelssystem, das durch die Kombination von technischen Indikatoren, Preisaktionsanalyse, Wellenanalyse und ganztägiger Marktmusteranalyse unter Verwendung von Fibonacci-Flächen Handelsmöglichkeiten findet und Abschlüsse tätigt. Auf der Grundlage historischer Marktdaten wird das dünnschichtige, mehrschichtige neuronale Netzwerk des Systems darauf trainiert, Muster und Beziehungen zu erkennen, die zur Vorhersage künftiger Kursbewegungen genutzt werden können. Das
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
The Secretary
Prama Shellaerinda
1 (1)
Experten
Aktueller Preis nur für 5/5 Käufer, also beeilen Sie sich The Secretary EA basiert auf der Marktstruktur und der Bolinger Band Moving Average Strategie. Diese The Secretary EA wird auf Reentry Area auf BBMA Strategie mit Trend durch Marktstruktur Bias bestimmen Handel. Der EA ist mit einem anpassbaren Stoploss, Trailing und AutoLot ausgestattet. Keine Kurvenanpassung. Dieses Produkt wurde viele Male auf zufällige Zeiträume getestet, die eine ausgezeichnete Geschichte Qualität. Das Handelspaar,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Experten
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Überwachung der Arbeit eines Experten auf einem Live-Konto in Echtzeit: 1. Das Live-Konto, ein Startguthaben von $ 5.000, wurde im Mai 2020 gestartet: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. Das Live-Konto, ein Startguthaben von $ 10.000, wurde im April 2022 gestartet:  Die Idee, die in die Arbeit des Beraters eingebettet ist: Jeder weiß, dass der Preis niemals unendlich in eine Richtung und ohne Korrekturen geht. Di
ForexGenerated
Bekim Bytyqi
Experten
Der ForexGenerated Expert Advisor arbeitet auf der Grundlage von kurzfristigen Trendänderungen, die den in den Parametern festgelegten "Preiskorridor" bilden. Gehandelt wird an den Außengrenzen dieses Korridors, indem Positionen in verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Losgrößen eröffnet werden. Dadurch wird eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit erreicht, Positionen mit Gewinn zu schließen. ForexGenerated ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren auf dem Zeitrahmen M5 oder höher vorg
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experten
Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Live-Ergebnisse (6 Monate): +125,52% Gewinn, 20,75% maximaler Drawdown Myfxbook hat sich bewährt
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experten
Expert Advisor handelt, indem er Fraktale nach oben oder unten bricht. Es wird " Fractals ST Patterns Strategy " oder "4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5 " Fraktalindikatoren verwendet. Auch Expert Advisor verwendet Standard-Trailing-Stop. Unten ist die Beschreibung einiger Eingaben. Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Fraktaler Indikator - Option des verwendeten fraktalen Indikators ("Fraktale ST-Muster" - Indikator "Fraktale ST-Muster
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experten
Smart Edge Analyzer - Begrenzen Sie Ihr Risiko. Meistern Sie Ihren Markt. Smart Edge Analyzer ist ein leistungsstarker vollautomatischer Handelsroboter für Händler, die intelligente, präzisionsgesteuerte Markteintritte wünschen - ohne einen Finger zu rühren. Ursprünglich als manuelles Signal-Tool entwickelt, wurde Smart Edge Analyzer vollständig aufgerüstet, um echte Trades automatisch auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Bedingungen zu platzieren. Er kombiniert eine robuste Markta
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experten
Strategie: 1. dieser EA ist ein Trend Handel, für USDCHF H1 Charts verwendet. 2.this EA ist mit Indikatoren wie die Bolling-Band und gleitenden Durchschnitt. 3. der anfängliche Betrag dieses EA ist nur $1000.dieser EA hat einen Gewinn von über $3000. 4. der EA hat detaillierte Testdaten von Januar 2018 bis Juni 2021, die stabil und profitabel ist. 5. wenn Sie nur eine kleine Menge an Geld setzen wollen, um doppelte Belohnung zu bekommen, ist dieser EA-Händler Ihre beste Wahl！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - M5 Echtkonto-Performance: https://www.
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
Sevolter
Yuriy Bykov
Experten
Ein Expertenberater für mehrere Währungen, der viele einfache Strategien kombiniert, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Handelsalgorithmus in Marktmomenten mit erhöhter Volatilität. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip der „Rightness of the Crowd“: Er mittelt Signale aus verschiedenen Strategien und eröffnet Marktpositionen in der bevorzugten Richtung. Dieses Prinzip, zusammen mit der
Palicent
Yuriy Bykov
Experten
Expert Advisor für mehrere Währungen, der gleichzeitig mit 15 Paaren der Hauptwährungen EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY arbeitet. Der Expert Advisor kombiniert viele einfache Strategien, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Algorithmus zum Öffnen von Positionen, wenn sich das Signal des Parabolic SAR-Indikators mit Bestätigung für zwei ältere Perioden ändert. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. Abonnieren Sie den Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie so schnell wie möglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zum EA-Start) 1.) Handelssignale Gemini EA MT5 Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Liste aller meiner EAs und Signale: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produktmerkmale
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experten
Unser automatisches Devisenhandelssystem bietet drei wichtige Funktionen zur Risikokontrolle, die es zu einer interessanten Wahl machen: 1. Fixed Lot: Sie können die Losgröße für jeden Handel festlegen. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Kapitalallokation und die Möglichkeit, die Positionsgrößen an Ihre Risikopräferenzen und Marktbedingungen anzupassen. 2. Fester Verlust pro Handel: Das System ermöglicht es Ihnen, einen maximal akzeptablen Verlust pro Auftrag festzulegen. Dadurch wird
LeBro 2
Levon Manukyan
Experten
Der Experte wurde für die Arbeit bei der Schweizer Bank Swissquote erstellt. Berechnen Sie automatisch das Volumen der eingehenden Transaktionen. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er ein passives Jahreseinkommen generiert. Um ein Handelskonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen, folgen Sie dem Link . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Hinweise Es wird empfohlen, sich
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
Experten
EA ist ein bahnbrechender MQL5-Expertenberater, dessen Kernidee aus dem chinesischen Tai Chi stammt. An der Kreuzung von Yin und Yang, steigend und fallend, ist die Richtung oft unklar. EA wendet eine einzigartige Methode an, um zu überwachen, wann sich der Markt an der Kreuzung von Long- und Short-Positionen befindet, und beginnt, Aufträge in beide Richtungen zu platzieren, um auf die weitere Entwicklung des Marktes zu warten. Wenn der nachfolgende Markt immer noch unklar ist, wird der Auftrag
Project 758
Konstantin Sinitsin
Experten
Grüße, liebe Trader. EA Project 758 wurde von einem Team aus Tradern und Programmierern mit 15 Jahren Erfahrung erstellt. EA Project 758 wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt und verfeinert. Durch diesen Prozess haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Der EA-Algorithmus ist urheberrechtlich geschützt und hat keine Analoga. Er enthält universelle und komplexe Systeme wie IR, die von uns persönlich entwickelt wurden. Wir haben einen proprietären EA entwickelt, der das Verhaltensmod
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY! Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik, Bollinger Bändern und Schleppnetz. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig auf 21 Standardsymbolen. Der Expert Advisor ist für Konten im fünfstelligen Bereich. Hebelwirkung 1:500 Zeitrahmen für den Handel H1 Zeitraum : 2022.05-2024 Symbol für die Platzierung des Expert Advisors jedes der Standardsymbole. Lot für jedes 0,01 Lot benötigt $500 Einzahlung . Die ersten drei Knien werden übersprungen. Insgesamt Knien für jedes
Trend Ryder MT5
Anas Abba
Experten
### Erschließen Sie die Macht des profitablen Handels mit unserem innovativen Trendfolge-EA! Sind Sie es leid, dem Markt zuzusehen, wie er sich ohne Sie bewegt? Sind Sie frustriert von verpassten Chancen und inkonsistenten Ergebnissen? Es ist an der Zeit, Ihre Handelsstrategie mit dem **Ultimate Trend Following EA** zu revolutionieren - Ihr Schlüssel zu konstanten Gewinnen und stressfreiem Handel! #### Warum sollten Sie unseren Trend Following EA wählen? **1. Bewährte Profitabilität:** Unser
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Experten
Benutzerfreundlich: SentimentExpert Unser EA wurde für Trader aller Stufen entwickelt und verfügt über benutzerfreundliche Einstellungen und eine umfassende Dokumentation. Richten Sie ihn in wenigen Minuten ein und lassen Sie ihn unermüdlich arbeiten, um Ihr Handelskonto zu vergrößern. Konsistente Leistung: Unterstützt durch strenge Tests und Optimierungen, liefert der Enhanced Trading EA zuverlässige und konsistente Ergebnisse. Es ist, als würde ein professioneller Händler rund um die Uhr arbei
Quantity Demand Swing trade
Shinta Yunia Oleh Yanta
Experten
*** Mietpreis ist Promo-Preis, er wird sich bald ändern*** *** verwenden Sie den täglichen Zeitrahmen für den Swing Trade*** *** verwenden Sie Equilibrium vom vorherigen Quartal für den Handel im aktuellen Quartal*** *** Es wird empfohlen, den EA gleichzeitig mit dem Paar EURUSD und AUDCAD einzusetzen*** Menge Nachfrage Swing Trade Expert Advisor, der ökonomische Prinzipien bezüglich der Quantität der Nachfrage und des Angebot als Referenz für die Eröffnung von Positionen und die Verwendung vo
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
Experten
GolderCross Expert Advisor - ein Werkzeug für den automatisierten Handel GolderCross ist ein Expert Advisor, der auf der Grundlage des Algorithmus der Überkreuzung gleitender Durchschnitte entwickelt wurde, um den Handel auf dem Forex-Markt zu automatisieren. Die Hauptmerkmale von GolderCross: Gleitende Durchschnitte (MA) Algorithmus : Nutzt die Überkreuzung zweier gleitender Durchschnitte, um Handelssignale zu generieren. Die Parameter des Algorithmus sind flexibel einstellbar, um sich an unte
Secret Impulse
Eugen Funk
Experten
Der EA eröffnet eine Position, wenn der Markt während der New Yorker Sitzung (höheres Volumen) in Bewegung kommt. Auf diese Weise wird das Momentum durch das Volumen gestützt, und wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort den Take Profit erreichen. Signal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Eröffnung bei Momentum während der New Yorker Sitzung Der EA erkennt den versteckten Impuls durch FVGs auf niedrigeren Zeitintervallen. Wird der Impuls kurz vor oder während der New Yorker Sitzung
Monex Scalp
Behzad Shadfar
Experten
Monex Scalp ist ein intelligenter Handelsroboter, der für 1-minütige Zeitrahmen entwickelt wurde und Händlern Einfachheit und Effizienz bietet. Hauptmerkmale: - Benutzerfreundliche Einstellungen: Monex Scalp bietet unkomplizierte Einstellungen, die ihn für Trader aller Erfahrungsstufen zugänglich machen. - Session-Planung: Passen Sie die Handelssitzungen an die verschiedenen Marktzeiten an und verbessern Sie so die Strategieausführung. - Einstellbarer Stop-Loss : Legen Sie personalisierte Stop-
Weitere Produkte dieses Autors
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
EA i MT5
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100 % durch künstliche Intelligenz Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Auch, um die AI-Tool (ein großer Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie dieses Produkt: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30 auf Kontotyp: Beliebig bei verschiedenen Brokern bei Prop-Unternehmen mit Mindestkapital
FREE
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entworfen und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz Dieser Experte wird durch nahezu freie künstliche Intelligenz erstellt (Chat GPT) Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Um das KI-Tool (ein großartiger Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie auch dieses Produkt sehen: https://www.mql5.com/en/market/product/136347 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30
FREE
Multi Ai EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Experten
50% Rabatt nur für eine Woche Ein Experte, der auf künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken basiert 99% der Strategie dieses Experten ist für die künstliche Intelligenz verantwortlich Ein komplexes neuronales Netzwerk mit mehreren Filtern Erleben Sie mehrere Experten in einem Experten Ich habe Ihnen mehrere Monate Training in künstlicher Intelligenz mit leistungsstarken neuen und fortschrittlichen Computern (und mehrere Jahre Programmieraufwand) zum niedrigsten Preis angeboten. Eigens
Ai Soldier EA MT4
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Ai Corporal EA MT4
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Ai Sergeant EA MT4
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz t
Ai Lieutenant EA MT4
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz t
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
Ai Major EA MT4
Indra Maulana
5 (1)
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai Colonel EA MT4
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai General EA MT4
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai Minister EA MT4
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai King EA MT4
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Wel
Ai God EA MT4
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Wel
AiM EA MT4
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der We
Ai UC EA MT4
Indra Maulana
Experten
Dieser Experte befindet sich im Aufbau und ist noch nicht fertiggestellt Die Entwicklung dieses Experten wird in höchstens 2 Jahren abgeschlossen sein. Unser Ziel bei der Veröffentlichung dieses Experten ist es, Kapital für die Entwicklung unseres besten Experten zu gewinnen. Dieser Experte wird definitiv der beste Experte unseres Teams sein. Um an diesem Projekt teilzunehmen, können Sie diesen Experten zum niedrigstmöglichen Preis kaufen. Dieser Experte wird definitiv der teuerste Experte unse
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilitys
Freunde, dieses Tool funktioniert nicht im Backtesting und Sie müssen es live ausführen. Chat KI-Assistent ein vielseitiger und intelligenter KI-Assistent Sprechen Sie mit der KI, lassen Sie sich von ihr beraten, geben Sie ihr Aufträge Kann in allen Charts, Zeitrahmen, Symbolen, Märkten und... verwendet werden Mit einer sehr einfachen Schnittstelle Dieses Tool ist ein Assistent der künstlichen Intelligenz, mit dem Sie chatten können. Sie können ihm verschiedene Befehle geben. zum Beispiel: Sa
Ai Soldier EA MT5
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Ai Corporal EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Ai Sergeant EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz t
Ai Lieutenant EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz t
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Ai King EA MT5
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Wel
Ai God EA MT5
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Wel
AiM EA MT5
Indra Maulana
Experten
100%ige Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Wel
Auswahl:
Koichi Inaba
43
Koichi Inaba 2025.01.01 16:56 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Indra Maulana
5396
Antwort vom Entwickler Indra Maulana 2025.01.20 22:38
Thank you for your review. Yes, Expert Advisor has a variety of simple settings that even beginners can use. We have also included many help files on the site. There is also no need to change the settings. The default settings are also very good. If you have any questions, criticisms or suggestions, be sure to tell us: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/
Antwort auf eine Rezension