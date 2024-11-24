Ai General EA MT4

70% Erstattung (nur Vollversion)

Ein vollautomatischer Experte
Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie
Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc.
Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt)
Die künstliche Intelligenz dieses Experten wurde vollständig von unserem Team entwickelt und nicht von einer künstlichen Marktintelligenz kopiert, sie wurde vollständig speziell für den Handel trainiert und ist nicht, wie andere künstliche Intelligenzen, für allgemeine Zwecke gemacht.
Mit globalen Einstellungen, kann es in verschiedenen Konten und verschiedenen Brokern und mit dem geringsten Kapital
Eine Kombination von Hunderten von verschiedenen Strategien, Indikatoren und Daten
Mit permanenten und lebenslangen Support und Dutzende von anderen Funktionen...




Attribute verwendet werden:

  • Verwendbar:
    in Währungspaaren: EURUSD , GBPUSD , EURGBP , USDCHF
    in Zeitrahmen: M30 , H1 , H4
    auf Kontotyp: Beliebig
    in verschiedenen Brokern
    in Prop-Firmen (Funktioniert automatisch mit nur einem Knopfschalter)
    mit Mindestkapital ($100)
    mit niedrigem Leverage (minimaler getesteter Leverage: 30)
    bei amerikanischen Brokern (gemäß FIFO-Regeln - funktioniert automatisch mit nur einem Knopfdruck)
  • Mit:
    TP und SL (Trades werden durch Stop-Losses geschützt)
    völlig kostenlose und regelmäßige Updates
    viele, ausreichende und einfache Einstellungen
    vielfältige Handelsstrategien
    hervorragendes Backtesting
    Leitfäden für die korrekte und schnelle Nutzung
    mehrere Blogs (FAQs, Einstellungsleitfaden, Test des Experten, Set File, Expertenausführung, etc.)
    automatische Trainingsfunktion (die künstliche Intelligenz sammelt nach jedem Handel Erfahrungen aus ihrem eigenen Training)
  • Gebaut:
    durch künstliche Intelligenz (echtes Backtesting)
    durch die besten und leistungsfähigsten Systeme zur Verarbeitung künstlicher Intelligenz
    durch ein erfahrenes und professionelles Team
    mit den besten und neuesten Strategien, Indikatoren, Mustern
    mit den genauesten Daten von großen Brokern
  • ohne gefährliche Strategien wie Hedge, Martingale, Netzwerk, etc. zu verwenden
  • Geeignet für alle Arten von professionellen Händlern und Anfängern





Expertenstrategie und Methodik:

Unser Team gibt alle Arten von Daten an die KI weiter und die KI lernt, wie man erfolgreich handelt.
Daten bedeuten: Hunderte von Indikatoren (berühmte Indikatoren und persönliche Indikatoren), Hunderte von Mustern (Kerzenmuster, Preismuster, harmonische Muster, usw.) und einige spezielle Daten, die wir nicht offenlegen können.

Wir haben versucht, dem Expert Advisor neue Indikatoren und Muster zu geben, damit der Expert Advisor seine beste Leistung erbringen kann. Denn alte Indikatoren und Muster schwächen die Leistung des Expert Advisors in der Zukunft.
Wir haben versucht, dem Expert Advisor Daten von großen Brokern zur Verfügung zu stellen, damit der Expert Advisor seine beste Leistung erbringen kann. Falsche und ungenaue Daten schwächen die Leistung des Expert Advisors.



Getestetes Mindestkapital
100$
Minimale getestete Hebelwirkung
1:30
Beste Broker für diesen Expert Advisor
Große und bekannte Broker
Beste Währungspaare für diesen Experten
EURUSD , GBPUSD , EURGBP , USDCHF
Beste Zeitrahmen für diesen Experten
M30 , H1 , H4
Konto-Typ
Jeder, niedrigere Spreads sind besser
VPS
Bevorzugt, aber nicht zwingend erforderlich
Einstellungen
Standard oder Einstellungen, die wir in den Blog gestellt haben




Elemente, die zum Trainieren der künstlichen Intelligenz dieses Experten verwendet werden:

  • Freie Indikatoren: 18
  • Von unserem Team erstellte Indikatoren: 29
  • Patterns: 80
  • Daten von großen Brokern: 12
  • Andere: 159

Wir können die genauen Details und insbesondere die "anderen" Optionen nicht offenlegen.
Bitte beachten Sie, dass 1 Kopie der Quelldatei dieses Expert Advisors auch zum Verkauf steht.
Wenn Sie die Quelldatei mit lebenslangem Support erwerben möchten, senden Sie uns bitte eine Nachricht.




Nützliche Links:

  1. Link 1: Kontakt zum Support
  2. Link 2: Unsere Produkte
  3. Link 3: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
  4. Link 4: Anleitung zu den Einstellungen
  5. Link 5: Anleitung zur Verwendung der Dateien, die Sie direkt von uns erhalten
  6. Link 6: Leitfaden für die Installation und den Betrieb von Experten auf dem Meta Trader Chart
  7. Link 7: Leitfaden für den Test und die Analyse von Experten
  8. Link 8: Anleitung zur Erstellung eines Auftrags (Job)
  9. Link 9: Datei einstellen
  10. Link 10: Aktualisieren der Produkte
  11. Link 11: Unser Kanal




Einstellungen:

  • Risiko pro Handel: Das Risiko ist der Geldbetrag, der Ihrem Konto bei jedem Handel hinzugefügt oder abgezogen wird. Wenn Sie z.B. 1 % riskieren (und Ihr Kapital 1000 $ beträgt) und Ihr Handel profitabel ist, verdienen Sie 1 %. Das heißt, 0,01*1000 = $10, Sie verdienen $10.
  • Losgröße: Von nun an können Sie die Lotgröße manuell einstellen. Von 0,01 Lots bis 1000 Lots. Dieser Modus ist in den Standardeinstellungen variabel. Das heißt, bei jedem Handel ist die Losgröße unterschiedlich. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, handelt der Experte bei jedem Handel mit einer festen Anzahl von Lots.
  • FIFO-Regeln aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzahl der Trades (Signale) begrenzen. Wenn diese Einstellung " FALSE " ist, wird die Anzahl der Signale oder Trades erhöht. Wenn diese Einstellung " TRUE " ist, wird die Anzahl der Signale oder Abschlüsse reduziert. Wenn diese Einstellung " FALSCH " ist, kann der Experte mehrere Trades gleichzeitig durchführen. Zum Beispiel kann er mehrere "Kauf"- oder "Verkaufs"-Handlungen in einem Vorgang durchführen. Wenn Ihr Risiko hoch ist, ist es besser, diese Einstellung nicht zu " FALSCH " zu machen. Wenn Sie möchten, dass Expert nach den "FIFO"-Regeln handelt, sollten Sie diese Einstellung nicht "FALSCH" machen. FIFO-Regeln sind für amerikanische Broker wichtiger.
  • PROP: Wenn Sie diesen Expert Advisor in Prop-Unternehmen einsetzen, aktivieren Sie diese Einstellungen.
  • Gewinnmitnahme (Punkt): Sie können den TP-Wert selbst einstellen. (Basierend auf Punkten) Im Standardmodus (TP=0) wird das Gewinnlimit durch künstliche Intelligenz bestimmt. Wenn Sie den TP ändern, müssen Sie auch den SL ändern.
  • Stop Loss (Punkt): Sie können den SL-Wert selbst einstellen. (Basierend auf Punkten) Im Standardmodus (SL=0) wird die Gewinngrenze durch künstliche Intelligenz bestimmt. Wenn Sie den SL ändern, müssen Sie auch den TP ändern.
  • Handelstage aktivieren: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, handelt der Experte nur an den von Ihnen gewünschten Tagen.
  • Handel an Montagen/Handel an Montagen/Mittwoch/Mittwoch/Mittwoch: Wenn Sie möchten, dass der Experte an diesem Tag handelt, setzen Sie diese Option auf true. Wenn Sie nicht möchten, dass der Experte an diesen Tagen handelt, setzen Sie diese Option auf false.
  • Trailing Stop aktivieren: Angenommen, Sie haben einen Handel, der im Gewinn ist. Wenn Sie Ihren Gewinn behalten möchten, d. h. auch bei einer Trendumkehr nicht verlieren, ist diese Einstellung für Sie nützlich. Diese Einstellungen reduzieren die Verlustgrenze. Mit anderen Worten: Es bewegt sich hinter dem Kurs. Ein Beispiel: Ihr anfängliches Verlustlimit liegt bei 300 Punkten. Da Sie jetzt aber im Gewinn sind und sich um 200 Punkte nach vorne bewegt haben, können Sie mit diesen Einstellungen Ihr Verlustlimit um 200 Punkte reduzieren und es auf 100 Punkte bringen. Mit diesen Einstellungen bewegt sich der Stop-Loss hinter dem Kurs in Richtung Gewinn. Aktivieren Sie diese Option, um diese Einstellung zu verwenden. Für weitere Informationen können Sie auf Google suchen und lesen.
  • Trailing-Stop-Aktivierung (Punkt): Diese Option legt fest, wann sich der Stop-Loss hinter dem Preis bewegt. Wenn Sie diese Einstellung z. B. auf 150 setzen, verschiebt sich das Verlustlimit hinter den Kurs, wenn Ihr Handel 150 Punkte im Gewinn ist.
  • Trailing Stop Abstand (Punkt): Diese Option legt fest, dass der Abstand zwischen dem Verlustlimit und dem aktuellen Kurs maximal einige Punkte betragen soll. Wenn Sie diese Option z.B. auf 100 setzen, verschiebt sich das Verlustlimit um 100 Punkte hinter den Kurs.
  • Breakeven aktivieren: Aktivieren Sie diesen Abschnitt, wenn Sie die Breakeven-Einstellungen verwenden möchten. Angenommen, Ihr Handel läuft gerade und hat einen Gewinn von mehr als 500 Punkten, und Sie möchten den Handel schließen, wenn die Umkehrung und der Handelsprozess zu einem Verlust führen. Aktivieren Sie dazu diese Einstellungen. Das bedeutet, dass Sie das Verlustlimit mit dem Eröffnungskurs des Handels gleichsetzen. In diesem Fall werden Sie bei einer Trendumkehr nicht verlieren und der Handel wird mit 0 Gewinn- und 0 Verlustpunkten geschlossen.
  • Breakeven (Punkt): Nach Erreichen dieses Gewinnbetrags (auf der Grundlage der Punkte) setzt der Experte die Verlustgrenze auf den Eröffnungskurs des Experten. Im vorigen Abschnitt haben wir erfahren, was diese Einstellungen sind. Jetzt müssen wir diese Einstellungen so einstellen, dass sie nach einigen Gewinnpunkten aktiviert werden. Im Standardmodus aktiviert der Experte diese Einstellungen nach Erreichen von 50 Gewinnpunkten. Das heißt, dass der Experte nach 50 Gewinnpunkten die Höhe des Verlustlimits mit dem Eröffnungskurs desselben Geschäfts gleichsetzt.
  • Informationen über andere Einstellungen und Anweisungen zu ihrer Verwendung finden Sie auf der Hilfeseite Einstellungen.





Häufig gestellte Fragen:

Was ist ein Bonus?
Ein Geschenk für den Kauf unserer anderen Produkte.
Angenommen, Sie haben bei uns einen Experten für 500 $ gekauft, dann erhalten Sie jetzt einen Rabatt von 250 $ auf Ihren zweiten Kauf.
Wenn Ihre Wahl für den zweiten Kauf zum Beispiel ein Experte für $400 ist, müssen Sie nur $150 bezahlen (Sie haben bei Ihrem ersten Kauf einen Bonus (Rabatt) von $250 erhalten).

Was sind die besten Einstellungen?
Die Standardeinstellungen sind in der Regel die besten Einstellungen. Wir haben auch einige Beispiele für die von uns verwendeten Einstellungen auf der Seite Hilfe zu den Einstellungen aufgeführt.


Wie viele Punkte beträgt der TP und SL bei jedem Handel?
Der TP und SL sind bei jedem Handel unterschiedlich. Die KI entscheidet, wie viele Punkte der TP und SL sein werden.


Sollte der Experte die ganze Zeit aktiv sein (24/7)? Bedeutet das, dass ich einen VPS benutzen muss?
Es ist besser, den Experten immer laufen zu lassen und ihn nicht anzuhalten. Sie können Ihren Computer eingeschaltet lassen. Aber es ist besser, einen VPS zu kaufen und es sich bequem zu machen.
Wie hoch ist die Anzahl der Lots pro Handel? (in den Standardeinstellungen)
Die Anzahl der Lots in jedem Handel basiert auf der Höhe des Risikos und der Höhe des Verlustlimits. Das Risiko für jeden Handel beträgt 3%. Aber die Höhe des SL und TP ist nicht festgelegt. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Lots für jeden Handel unterschiedlich.


Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl der Trades?
Die Anzahl der Trades im Backtest und im Live-Handel sind exakt gleich. Sie können also die Anzahl der Trades im Backtest mit Ihren gewünschten Einstellungen sehen.
Zum Beispiel im letzten Monat, dann erhalten Sie die Antwort. Die durchschnittliche Anzahl der Trades in Live ist die gleiche wie die durchschnittliche Anzahl der Trades im Backtest.
Aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen kann ich keine Zahl nennen, die für alle Käufer gleich ist. Sie können also anhand Ihrer Einstellungen den Durchschnitt ermitteln.


Ist die Berechnungseinheit in den Einstellungen ein Pip oder ein Punkt?
Alle Berechnungen basieren auf Punkten.


Kann dieser Experte auch für andere Symbole verwendet werden?
Sie können diesen Experten auch für andere Symbole verwenden. Der Experte wird auch gehandelt. Aber die Ergebnisse der anderen Symbole sind nicht wie die von uns vorgeschlagenen Symbole


Sind die Updates kostenlos?
Ja, Updates sind für diejenigen, die Expert gekauft oder gemietet haben, kostenlos. Wir werden das neue Update auf die Website und Metatrader stellen. Sie können die Sektion der gekauften Produkte betreten und den Expert aktualisieren.


Handelt der Experte auch mit Symbolen, die Suffixe haben, wie "EURUSD.c" oder " EURUSD.b" oder "Gold" oder " EURUSD.a" oder..., oder erfordert er besondere Einstellungen?
Dieser Experte erkennt das Symbol automatisch und handelt.


Wenn Sie weitere Fragen haben, lesen Sie die FAQ-Seite oder schicken Sie uns eine Nachricht.





Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie:

ein Problem mit dem Backtest haben oder Ihr Testergebnis nicht mit unseren Fotos übereinstimmt
eine Kritik oder Anregung haben
eine Frage haben, die nicht auf der Seite mit den Einstellungen steht
eine Frage zu bonuse haben
1 Produkt bei uns gekauft haben und einen Bonus erhalten möchten
Einstellungen benötigen, die nicht in der Expertenanleitung enthalten sind





Hinweise:

Wenn Sie eine Einstellungsdatei benötigen, können Sie den "Settings Guide" (Link 4) verwenden.
Wir verkaufen diesen Expert Advisor nur auf dieser Website. Bitte ignorieren Sie die Werbung von Betrügern.
Vermeiden Sie den Kauf von Betrugsversionen, die auf anderen Websites zu einem niedrigeren Preis verkauft werden. Dieser Expert Advisor kann nicht gehackt werden, und diese Versionen sind gefälscht und handeln nicht wie dieser Expert Advisor.



Screenshots are from MetaTrader 5 version
tszlaw chow
35
tszlaw chow 2025.03.14 09:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Steven Wu
32
Steven Wu 2025.03.03 11:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

cezar fontes
32
cezar fontes 2025.01.15 15:40 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Indra Maulana
5396
Antwort vom Entwickler Indra Maulana 2025.01.21 13:15
Thank you for taking the time to write your opinion here. We are glad that you are satisfied with the Expert Advisor. We are doing our best to make the best Expert Advisor. If you have any questions, criticisms or suggestions, be sure to let us know, we will be happy to: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu
