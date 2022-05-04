Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 104

Vladimir Baskakov:
Was hat der NzdUsd damit zu tun?

Wird EURUSD reichen?


Eduard_D:

Ist EURUSD in Ordnung?


EurChf besteht aus EurUsd & UsdChf
 
Vladimir Baskakov:
EurChf besteht aus EurUsd & UsdChf

Und was folgt daraus?

EURUSD ist höher. Hier ist der USDCHF:


 

Versprochener Bericht:

Die Qualität von 1,27 ist in der Tat eine sehr hohe Qualität Handel, kann es von der Tabelle dargestellt werden.

Es handelt sich um ein System, bei dem man bei einem "Impuls-Balken" gegen den Trend mit "Umkehr"-Unterstützung einsteigt (und zum Breakeven übergeht).

Bedenklich ist, dass der TP in diesem System in der Regel ein Drittel der Tagesspanne nicht überschreitet (der Übergang zum Breakeven erfolgt jedoch, wenn die Tagesspanne 25 % bei 20 % der Tagesspanne erreicht). Auf der anderen Seite ist ein schützender SL auf fünf (!) Tagesspannen platziert, was bedeutet, dass es in der Vergangenheit feste Pullbacks auf so große Distanzen gab. Und das bedeutet, dass wir im Falle eines Scheiterns alles verlieren, was wir in 25 Geschäften verdient haben!

Vladimir Baskakov:
EurChf besteht aus EurUsd & UsdChf

Ich glaube, Sie irren sich. Sie besteht nicht aus irgendetwas. Es handelt sich um ein recht unabhängiges Paar, dessen Wechselkurs sich aus den Zentralbankkursen und dem Warenaustausch zusammensetzt

zwischen den beiden Ländern. Ich denke, die Aussenhandelsbilanz der Schweiz mit Europa ist viel grösser als diejenige mit den USA.

Eduard_D:

Ich glaube, Sie irren sich. Sie besteht nicht aus irgendetwas. Es handelt sich um ein recht unabhängiges Paar, dessen Wechselkurs sich aus den Zentralbankkursen und dem Warenaustausch zusammensetzt

zwischen den beiden Ländern. Ich denke, dass die Aussenhandelsbilanz der Schweiz mit Europa viel grösser ist als mit den USA.

Für sich allein genommen besteht es aus nichts ;) !? Keine Kommentare
 
Vladimir Baskakov:
Aus sich selbst heraus, nicht aus etwas zusammengesetzt ;) !? Keine Kommentare

Können Sie die Diagramme kommentieren?

Eduard_D:

Können Sie die Diagramme kommentieren?

Ich werde nicht einmal meine Zeit verschwenden, vielleicht kann Georgi es dir sagen.
 
Vladimir Baskakov:
Ich werde nicht einmal meine Zeit verschwenden, vielleicht kann Georgi es dir sagen.

Kein Kommentar. ))))

Eduard_D:

Kein Kommentar. ))))

Zeigen Sie mir zuerst die EurChf-Note, dann schaue ich mir die Charts an und wir diskutieren über ihre Autonomie
