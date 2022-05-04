Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 102
Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Arbeit, obwohl ich es nicht am Horizont sehe (wiederholen Sie nicht, dass es nur für Sie ist, wir sind uns dessen bewusst)
Zunächst einmal sage ich es noch einmal - "nur für mich". Braucht sie noch jemand?
Zweitens: Das Ergebnis ist die TC League selbst. Eine Reihe von einfachen Systemen, die in der Demo ständig funktionieren. Dieses Ergebnis liegt schon lange vor, und ich bin sehr zufrieden damit.
Welche Ergebnisse brauchen Sie? Ich verstehe nicht. In der TS-Liga gibt es keine"Grale", es sind einfache Systeme.
Das Signal - ich werde es erst öffnen, wenn ich aus dem Tief herauskomme. Ich habe es noch nicht getan.
Shared Project - war eine solche Idee, aber die Bedeutung der es, wie ich es verstehe, nicht viel.
Jemand hat übrigens versprochen, "für immer zu verschwinden und nie wieder in diesem Thread aufzutauchen".
Zunächst einmal sage ich es noch einmal - "nur für mich". Braucht sie noch jemand?
Georges, hier will schon lange niemand mehr etwas. Niemand kümmert sich um andere, auch nicht um sich selbst. Die mehr oder weniger ausgereiften sind einfach auf der Suche nach heilenden Handelssignalen oder TS und sind profitabel (ich weiß das aus erster Hand, und aus Korrespondenz in privaten Nachrichten). Alle Bemühungen, jemanden für etwas zu interessieren, sind sinnlos. Darauf ein Amen.
Es gibt einen anderen Ansatz: "Du gibst mir, ich gebe dir".
Ich entnehme den Veröffentlichungen von Georgiy einige Informationen und analysiere sie. Im Gegenzug mache ich einige Vorschläge, die Gheorghe interessieren könnten oder auch nicht. Im Moment nicht. )))
Kurz gesagt: eine Art Symbiose von "Schriftsteller" und "Leser".
Das ist genau mein Punkt.
Und ich wundere mich, dass die Leute "Ergebnisse sehen" wollen, wo ich doch seit langem sage, was das Ziel der TC-Liga ist (na ja, abgesehen von der Pflege des eigenen Egos): Es gibt keine"Grale". Der Schlüssel zum Gewinn liegt darin, Systeme rechtzeitig von nicht funktionierenden auf funktionierende Systeme umzustellen. Und genau zu diesem Zweck ist es immer notwendig, eine Reihe solcher Systeme zu haben, auf die man jederzeit umschalten kann. Als ich die Liga gründete, verfolgte ich genau dieses Ziel, und das ist nun erreicht. Ich halte das Ganze einfach auf dem neuesten Stand und optimiere die Systeme, die einen "Testschuss" abgegeben haben, regelmäßig neu. Wer Interesse hat, kann sich hier die TZ-Prinzipien anschauen, die gute Ergebnisse zeigen, und sie zu seinem Vorteil nutzen.
Lassen Sie uns also versuchen, einige der Ergebnisse zusammenzufassen. (Zur Erinnerung: Die TC League "kennt" etwa 8 Währungen und damit etwa 28 Symbole)
...............................
TrendDTS-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.
TrendSAR-Systeme - arbeiten mit 4 Paaren.
TrendSP-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.
FlatSP-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.
FlatSAR-Systeme - arbeiten mit 12 Paaren.
FlatRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.
TrendRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.
FlatDTS-Systeme - laufen auf 6 Paaren.
...............................
Die Gewinner sind die Umkehrsysteme mit gegenläufigem Einstieg. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn das System der Kanalrückprallung ist ein häufig verwendetes System.
George, bitte aktualisieren Sie diese Tabelle.
Noch keine Möglichkeit. Ich werde es im Hinterkopf behalten.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Und ich wundere mich über Leute, die "Ergebnisse sehen" wollen, obwohl ich schon lange gesagt habe, was das Ziel der TK-Liga ist (na ja, abgesehen von der Pflege des eigenen Egos). Es gibt keine "Grale". Der Schlüssel zum Gewinn liegt darin, Systeme rechtzeitig von nicht funktionierenden auf funktionierende Systeme umzustellen. Und genau zu diesem Zweck ist es immer notwendig, eine Reihe solcher Systeme zu haben, auf die man jederzeit umschalten kann. Als ich die Liga gründete, verfolgte ich genau dieses Ziel, und das ist nun erreicht. Ich halte das Ganze einfach auf dem neuesten Stand und optimiere die Systeme, die einen "Testschuss" abgegeben haben, regelmäßig neu. Wer daran interessiert ist, kann sich hier an TZ-Prinzipien orientieren, die gute Ergebnisse zeigen, und sie zu seinem Vorteil nutzen.
Es tut mir sehr leid, dass ich fragen muss: Können Sie ein Diagramm des Saldos des Demokontos posten, das "pre-Real" genannt wird?
Es tut mir sehr leid, Sie zu fragen: Können Sie eine Grafik des Saldos des Demokontos posten, das "Pre-Real" genannt wird?
Was ist der Grund dafür? Ich probiere dort verschiedene TC-Auswahltechniken aus, und es gibt absolut nichts, womit man prahlen könnte.
Dort probiere ich verschiedene Methoden zur Auswahl von TS für den realen Handel aus, und ich bin sehr intuitiv dabei.
Ich dachte, bis zum Ende des Frühjahrs würde mein Hauptkonto schrumpfen und ich würde ein Signal eröffnen... Leider war der April sehr unrentabel und der Mai nur ein wenig profitabel. Ich fürchte also, dass sich die Erholung bis zum Ende des Sommers verzögert...