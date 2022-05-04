Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 103
Was ist der Grund dafür? Ich probiere dort verschiedene TC-Auswahltechniken aus, und es gibt absolut nichts, womit man prahlen könnte.
Leider habe ich die Reihenfolge der Auswahl von TS für echte Handelssignale nicht ausgearbeitet, und es ist mehr intuitiv.
Ich dachte, dass mein Hauptkonto bis zum Ende des Frühjahrs abnehmen würde und ich ein Signal eröffnen würde... Leider war der April sehr unrentabel und der Mai nur ein wenig profitabel. Ich fürchte also, dass sich die Erholung bis zum Ende des Sommers verzögert...
Wenigstens ist jetzt klar, was heute der Hauptarbeitsbereich ist.
Gibt es nur einen TS oder arbeiten mehrere TS in Echtzeit?
Ich verwende ZpnTrendSP mit "manueller" Hilfe, weil es manchmal (vor allem bei den Nachrichten) sinnvoll ist, mehr TP als üblich zu setzen. Ich verwende die Währungspaare Eurodollar und Dollar als die stabilsten.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Auf dem realen Konto TS arbeitet ZpnTrendSP mit "manueller" Hilfe, denn manchmal (vor allem bei den Nachrichten) ist es sinnvoll, TP viel größer als üblich zu setzen. Ich verwende die Währungspaare Eurodollar und Dollar, da sie im Verhalten am stabilsten sind.
Ich habe die "Qualitäts"-Berichte für 34 Wochen analysiert. EURCHF ist in allen 34 Berichten am stabilsten. Der EURGBP liegt an zweiter Stelle (er fehlt in einem Wochenbericht). Alle anderen Paare sind weniger stabil.
USDJPY erscheint nur 5 Mal in allen 34 Wochen.
Es scheint, dass Ihr "Qualitäts"-Kriterium nicht mit Ihrer eigenen Auswahl des USDJPY übereinstimmt, den Sie als den stabilsten einschätzen. Ich glaube, hier liegt ein Widerspruch vor.
IMHO ist der EURCHF in Bezug auf die Stabilität am interessantesten. Ich habe die TP nicht analysiert, welche Paare am häufigsten vorkamen. Aber auf den ersten Blick wäre es interessant, ein Gleichgewichtsdiagramm (und den Testerbericht) für den TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF zu sehen, beginnend mit dem Datum seines Builds 11.08.18
Es stellt sich heraus, dass Ihr "Qualitäts"-Kriterium nicht mit Ihrer eigenen Wahl des USDJPY übereinstimmt, den Sie als den stabilsten einschätzen. Ich glaube, hier liegt ein Widerspruch vor.
IMHO ist der EURCHF in Bezug auf die Stabilität am interessantesten. Ich habe die TP nicht analysiert, welche Paare am häufigsten vorkamen. Aber, bei einem kurzen Blick, wäre es interessant, ein Gleichgewichtsdiagramm (und den Testerbericht) von 543050 EMAFlatSAR EURCHF zu sehen, beginnend mit dem Datum seiner Veröffentlichung 11.08.18
Unter "Stabilität" verstehe ich die Gleichförmigkeit des Verhaltens. Ja, dieses Paar zeigt nicht seine beste Leistung. Allerdings bringt er fast immer einen kleinen Gewinn, wenn er den Kanal durchbricht.
Meiner Meinung nach sind die Paare mit den besten Ergebnissen (in Bezug auf Ausgewogenheit oder Qualität) eher unzuverlässig, und ihre hohen Ergebnisse sind hauptsächlich zufällig. Dabei sollten Sie nicht auf das Maximum, sondern nur auf das Minimum achten. Damit das Minimum das Beste ist.
Zum TC-Chart 543050 - ich werde ihn in einiger Zeit veröffentlichen.
Natürlich ist der EurChf das am wenigsten volatile Paar von allen. Jede Trendstrategie ist dafür geeignet. Man muss sich schon sehr anstrengen, um dabei Geld zu verlieren.
Je niedriger die Volatilität ist, desto schlechter funktionieren die Trendfolgestrategien.
Gerade bei stark flachen Paaren ist es besser, in einem Kanal oder durch Limit-Orders von Extrema mit Unterstützung vom Typ "Reverse Trailing" zu arbeiten. Gelegentlich führen solche Symbole jedoch zu starken Trendbewegungen, die alle Gewinne zunichte machen.
Natürlich ist der EurChf das am wenigsten volatile Paar von allen. Jede Trendstrategie ist dafür geeignet. Man muss sich schon sehr anstrengen, um dabei Geld zu verlieren.
Ich habe mich gefragt, warum sie am wenigsten flüchtig war. Also habe ich beschlossen, mir die ATR-Werte (mit einer Periode von 500) für die verschiedenen Paare auf dem D1-Chart vom März 2018 anzusehen.
Ja, der ATR-Wert für den EurChf ist in der Tat einer der niedrigsten. Aber die ATR-Werte für den EurChfsteigen, während sie bei den meisten anderen Paaren sinken. Wie funktioniert das
Auswirkungen im Zusammenhang mit dem entdeckten Muster bei TC 543050 - ich weiß es nicht. Aber die Tatsache ist schon seltsam genug.
IMHO: das diskutierte Muster des TC-Verhaltens beim EurChf-Symbol hat weniger mit der Volatilität als mit der Korrelation zu tun.
EURCHF:
NZDUSD:
Was hat NzdUsd damit zu tun?
Konkret hat das nichts damit zu tun. Schauen Sie selbst nach, ob es Paarungen gibt.