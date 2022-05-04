Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 101
3. Ja, das hat mir auch gefallen, als ich es herausgefunden habe. Bleibt der Kurs stehen - dann ist das Trailing ausgeglichen. Sagen wir für den Fall von 200 Pips und fünf Bars - das erste Mal entfernen wir ein Fünftel. es ist 40 Pips. Damit bleiben uns 160 Punkte. Dann entfernen wir ein Viertel. Das sind weitere 40 Punkte. Es verbleiben 120 Punkte. Dann nehmen wir ein Drittel weg, und wir haben wieder 40 Punkte. Damit bleiben 80. Wenn wir dann die zweite entfernen, sind es wieder 40 Punkte. Schließlich schließen wir die letzten 40 Punkte ab.
Wenn sich der Kurs irgendwo bewegt, erhöht oder verringert sich die Nachlaufgeschwindigkeit entsprechend.
+++
Könnten Sie das bitte genauer erläutern?
Kein Problem.
Ich danke Ihnen.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Ich würde wirklich 642952 wählen.
Welchen TF berechnet er? Angenommen, der Kurs läuft gegen ihn, dann wird der maximale Verlust am 5.
Wenn der Durchschnittswert seiner Arbeits-TF (ich weiß nicht, welche TF, so kann ich es nicht selbst berechnen), wie viel würde es vorläufig sein?
Der Zeitrahmen wird durch die vorletzte Ziffer der Magie kodiert:
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
Das heißt, dieser TS arbeitet mit 4 Stunden.
Die erste Ziffer der Magie ist der Trend und die Art der Unterstützung. In diesem Fall: Einstieg beim Rebound und Reverse Trailing. Für die Wohnung ist es ein ausgezeichneter TS. Aber sie hat große Angst vor Trends.
Die zweite Ziffer der Magie ist die Nummer des Sechs-Stunden-Zeitraums, in dem man arbeiten kann:
0...3 - jeweils von null-sechs Uhr (0-6 Stunden) bis drei (18-24 Stunden),
4 - keine zeitliche Begrenzung.
Die dritte bis vierte Ziffer ist die Symbolnummer in der eigenen, der Ligov-Nummerierung. Von Null an beginnt der Dur mit einem Dollar, dann folgen die Kreuze.
Die letzte Ziffer der Magie ist der Eingabetyp.
0 - Eintrag auf der "Impulsleiste".
1 - Eintrag an der PriceChannel-Grenze
2 - Eintrag durch schwebende Aufträge bei Extremwerten.
Für diese TS 642952 haben wir:
Extremwerte auf 9 Takten.
Die Grenzwerte werden auf 0,15 der täglichen Spanne "unterhalb" des Extremwerts festgelegt.
Das TP liegt bei 0,35 der Tagesspanne, mit einem Trailing von 200 Bars.
Es können bis zu drei schwebende Aufträge gleichzeitig eröffnet werden (danach werden die schwebenden Aufträge gelöscht).
Eine schützende SL wird für 5,5-Tage-Bereiche festgelegt.
Ich hätte also eher Angst, mit diesem TS zu arbeiten. Der erste unvorhergesehene Trend wird so stark sein, dass er nicht ausreichen wird. Wir können nur hoffen, dass Trends bei AUDCAD extrem selten sind.
Was ist mit dem Schared-Stoß und dem versprochenen Signal im Frühjahr?
Das habe ich Ihnen schon gesagt!
Ich werde ein Signal haben, wenn ich aus einer Flaute herauskomme. Leider stagnieren die Dinge nun schon seit einem Monat. Der Saldo wird nicht kleiner, aber er wird auch nicht größer. Er bleibt einfach auf demselben Wert.
Ein gemeinsames Projekt - braucht das jemand? Es gäbe mindestens fünf Leute, die sich dafür interessieren würden... Aber Sie sind der einzige, der sich dafür interessiert, und ich verstehe, dass Sie rein theoretisch daran interessiert sind, Sie werden das Exportmodul nicht benutzen... Das League-Shared-Projekt hängt also immer noch in der Luft, und ich fürchte, das wird auch noch sehr lange so bleiben.
