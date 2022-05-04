Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 289
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie ich bereits sagte, ist profitables Handeln nur mit ständigem "System-Hopping" möglich. Das ist genau das, wofür ich die TS-Liga brauche. Es gibt immer Systeme, die in der Vergangenheit getestet wurden und im Demohandel gute Ergebnisse zeigen.
Es bleibt nur noch, eine Strategie für diesen "Sprung" zu entwickeln. Das ist es, was ich tue.
Unter vier Augen gesendet.
Excel-Datei mit allen TC-Liga-Ranglisten nach Qualität.
Ich werde es vermasseln))))
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die fünf besten TS-Charts für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Wie ich bereits sagte, ist profitables Handeln nur mit ständigem "System-Hopping" möglich. Das ist genau das, wofür ich die TS-Liga brauche. Es gibt immer Systeme, die in der Vergangenheit getestet wurden und im Demohandel gute Ergebnisse zeigen.
Es bleibt nur noch, eine Strategie für diesen "Sprung" zu entwickeln. Und genau das tue ich jetzt.
Wir brauchen alle Berichte für einige Jahre. Eine Grafik oder Tabelle für 2 Jahre ist interessant. 53 Wochen, 106 Tabellen. Das Diagramm wird zerrissen sein, aber es wird möglich sein, zu berechnen, welche Instrumente und TS häufiger waren als andere, Häufigkeit, oder wir werden feststellen, dass es keine Muster gibt.
Aus Erfahrung scheint es kein Muster zu geben... wenn es nicht zu viel Mühe macht, können Sie den Bericht veröffentlichen... nach der Analyse.
Es gibt keine offensichtlichen.) Wenn ich das tue, werde ich es natürlich mitteilen.)
Es gibt keine offensichtlichen.) Wenn ich das tue, werde ich es natürlich mitteilen.)
Es scheint keine Abhängigkeiten oder Muster zu geben, ich habe den ganzen Zweig gelesen... Außerdem haben Ihre Besten im Durchschnitt 20 Abschlüsse - das ist nicht genug. Schauen Sie sich Ihre jüngsten Charts an, in denen die Trades bei 50 beginnen, es ist beängstigend, Geld auf diese Art von Dingen zu setzen...
Meiner Meinung nach kann KEIN Roboter die ganze Zeit über Gewinne erzielen. Es gibt bei JEDEM Roboter Gewinn- und Verlustperioden, und Verlustperioden sind IMMER länger als Gewinnperioden.
Die einzige Möglichkeit, rentabel zu sein, besteht daher darin, die Systeme ständig zu ändern.
Dazu müssen Sie immer über eine Reihe von Systemen verfügen, die im Moment gute Ergebnisse liefern. Die Liga bietet eine solche Möglichkeit.
Die Erfahrung zeigt, dass es kein Muster gibt... Es ist nicht schwer, einen Bericht zu schreiben... nach der Analyse.
Ich persönlich bin der Meinung, dass es kein Muster gibt. Jetzt schaue ich mir nur noch die Systeme an und setze die Systeme mit den besten Ergebnissen in den Handel ein.
Die schwerwiegende Veränderung geschah vor einem Monat - ich beschloss, das Bacchanal der "Reverse Trailing" TSs zu stoppen und ihre SLs strikt zu begrenzen, was dazu führte, dass die Reihen der besten wirklich dünn wurden, aber es erschienen völlig unterschiedliche Systeme unter ihnen, und jetzt wähle ich aus ihnen Kandidaten für echte Trades aus.
Meiner Meinung nach kann KEIN Roboter die ganze Zeit über Gewinne erzielen. JEDER Roboter hat Gewinn- und Verlustperioden, und Verlustperioden sind IMMER länger als Gewinnperioden.
Die einzige Möglichkeit, rentabel zu sein, besteht daher darin, die Systeme ständig zu ändern.
Dazu müssen Sie immer über eine Reihe von Systemen verfügen, die im Moment gute Ergebnisse liefern. Die Liga bietet eine solche Möglichkeit.