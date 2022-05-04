Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 284
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Schade
Raus hier, ich habe Georges versprochen, mich normal zu verhalten.
Lieber Vladimir, hier kannst du dein teures Wissen ankreiden
Das Auto kommt, ich werde durch den Staat fahren, ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen und Sie sehen
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Lieber Vladimir, hier kannst du dein teures Wissen ankreiden
Das Auto kommt, ich werde durch den Staat fahren, ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen und Sie sehen
Da kommst du nicht hin, Aljoscha, ich wohne in König:)
Das ist der erste Ort, an den ich ziehen möchte, es gibt dort einen guten MP und es wird der interessanteste Ort in der RF sein.
Das ist der erste Ort, an den ich ziehen möchte, es gibt dort einen guten MP und es wird der interessanteste Ort in der RF sein.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Und? Sie haben also veröffentlicht, und was tun Sie nun?
Für wen?
Das Ziel der TC League ist es, immer eine Reihe von Systemen zu haben, die in der Vergangenheit getestet wurden, mit einer gewissen Demo-Geschichte.
Dieses Ziel ist erreicht und wird durch einen wöchentlichen Bericht belegt.
Was kann man sonst noch "tun"? Wer?