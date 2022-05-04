Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 282
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich verstehe Ihre Argumentation nicht. Ich habe Ihnen ein klares Beispiel gegeben, von dem Sie nichts verstanden haben.
Woher haben Sie die Prozentsätze? Warum 1/5 des Marktvolumens? Warum 20 % Rationalität auf dem Markt?
Verstehen Sie zumindest, dass nicht jeder Geld verdienen kann, auch nicht theoretisch. Nicht einmal für 1 Dollar. Auch wenn sie alle super-rational sind. Das ist physikalisch unmöglich.
Ich fühle mich, als würde ich mit jemandem diskutieren, der glaubt, die Erde sei flach, weil niemand von ihr herunterfällt).
20 % ist meine subjektive Einschätzung der Rationalität des Marktes.
Aber ich verstehe nicht, warum aus der Tatsache, dass es einige rationale Preisbewegungen auf dem Markt gibt, folgt, dass ALLE etwas verdienen sollten? Sie selbst schreiben ganz richtig, dass der Gewinn der einen der Verlust der anderen ist...? Die Tatsache, dass es eine rationale Komponente des Marktes gibt, widerspricht keineswegs der Tatsache, dass die meisten Menschen Verluste machen...
20 % ist meine subjektive Einschätzung der Rationalität des Marktes.
Aber ich verstehe nicht, warum aus der Tatsache, dass es einige rationale Preisbewegungen auf dem Markt gibt, folgt, dass ALLE etwas verdienen sollten? Sie selbst schreiben ganz richtig, dass der Gewinn der einen der Verlust der anderen ist...? Die Tatsache, dass es eine rationale Komponente des Marktes gibt, widerspricht nicht der Tatsache, dass die meisten Menschen Verluste machen...
Wenn Sie dem zustimmen, dann sollten Sie verstehen, dass alle "Rationalität" auf Prognosen beruht, die nicht besser sind als Kaffeesatzleserei.
Sie machen zuerst eine "rationale" Vorhersage der Zukunft und wählen dann eine Marktaktionsstrategie, die auf dieser Grundlage beruht. IST DAS RATIONAL?! )))
So kann Ihre Prognose in den Müll wandern, und Sie können mit der Prognose aus dem Müll Geld verdienen. Das ist es, worum es auf dem Markt geht.
Die beste Rationalität auf dem Markt ist der Insider).
Versuchen Sie "rational", die Handlungen von Tausenden von Fremden vorherzusagen, die genauso wenig über die Zukunft wissen wie Sie selbst?
Das Konzept der "Rationalität" gilt nicht für die Vorhersage künftiger Kursbewegungen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, müssen Sie erkennen, dass alle "Rationalität" auf Prognosen beruht, die nicht besser sind als Kaffeesatzlesen.
Sie treffen zunächst eine "rationale" Vorhersage über die Zukunft und wählen dann eine Marktstrategie. IST DAS RATIONAL?! )))
Versuchen Sie "rational", die Handlungen von Tausenden von Fremden vorherzusagen, die genauso wenig über die Zukunft wissen wie Sie selbst?
Es gibt keine "Rationalität" bei der Vorhersage künftiger Kursbewegungen.
Was ist daran so seltsam? Ich sagte, dass die maximal vorhersehbare Rationalität 20 % beträgt. Ich glaube nicht, dass ich so erfahren bin, also liegt mein Anteil an Rationalität, mit dem ich etwas verdienen kann, bei 5-10 %. Sie gehen auf die Ausbreitung... Das ist alles ziemlich gut in meinen Augen... Ich versuche, mehr zu "quetschen"... Es funktioniert noch nicht... Wahrscheinlich wird das nie passieren, aber ich habe 5-10% gequetscht...
aber ich habe immer noch 5-10% davon...
Und wo sind sie, in Ihrem Pam? Sie sind, gelinde gesagt, ein Geizkragen, da können Sie mir nicht widersprechen.
Lieber Wladimir
Und wo sind sie, in Ihrem Pam? Sie sind, gelinde gesagt, ein Geizkragen, Sie können mir nicht widersprechen.
Warum sollte ich mir damit die Mühe machen? Ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt, dass ich die Liga brauche. Ich brauche die Signale nicht. Warum muss ich "mindestens einen Monat lang handeln", ich habe fünf Jahre lang auf meinem Hauptkonto mit "null" Ergebnis gehandelt (aber, DC nimmt seinen Spread richtig). Ich "verkaufe" die Liga an niemanden, im Gegensatz zu Ihnen. Es hat also überhaupt keinen "Preis".
Wenn Sie ein Signal benötigen, dann eröffnen Sie ein Cent-Konto, verbinden es mit dem Signal und handeln mindestens einen Monat lang...
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Beste fünf TS-Charts nach Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades: