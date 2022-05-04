Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 287
Verdammt, was für ein Fieber;) wach auf Aljoscha!
Wie meinen Sie das? Du wolltest dein Signal nicht öffnen, obwohl das ausführbare Modul genau dort ist... Und Sie sagen: "Was"?
Es geht nicht nur um einen Dollar. Das ist jede Arbeit, die nicht von Ihnen gemacht wird. Sie sind hier der größte Trittbrettfahrer, der darum bettelt, dass man ihm den Gral zeigt, obwohl ich Ihnen schon hundertmal gesagt habe, dass die TK-Liga nur eine Gruppe von Experten ist, die eine gute Demo-Historie haben. Und ich pflege es schon seit langem, indem ich das System täglich neu starte, um die Historie auf dem neuesten Stand zu halten. Was für eine Arbeit. Und Sie wollen die Ergebnisse mit meinen Händen einkassieren.
Das wird leider nicht funktionieren. Der Registrierungscode dient nur als Versprechen, ein kostenloses Signal zu öffnen.
Ja, du bist 100%ig und... intelligent, Zhora.
Ich mag einfach keine Schmarotzer.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Ja, wie ich vermutet habe - die Situation hat sich in den Tops etwas verändert. Der Anteil der RTS-Systeme ist deutlich zurückgegangen... Na ja... Mal sehen, was in einem Monat passiert...
Ja, wie ich vermutet habe - die Situation hat sich in den Tops etwas verändert. Der Anteil der RTS-Systeme ist deutlich zurückgegangen... Na ja... Mal sehen, was in einem Monat passiert...
Das stimmt, und das nach nur einem Jahr!!!
Was "in einem Jahr"? ? Hier gibt es alle Berichte - es gab schon immer Rücklaufsysteme in den Tops, die den Martingal-Systemen sehr ähnlich sind. Ihre SLs könnten leicht in einem Bereich von fünf oder acht Tagen liegen. Dementsprechend würde der erste nicht erkannte Trend einfach den gesamten Gewinn einer großen Anzahl von Geschäften auffressen.
Jetzt wird der SL auf höchstens zwei Tage festgelegt, selbst wenn sich die historische Handelsqualität verschlechtert. Infolgedessen können all diese "Semi-Martinets" nicht mehr eine so hohe Qualität aufweisen wie früher. Aber es sind auch andere Arten von TS sichtbar geworden. Ich habe bereits ein paar der neuen Systeme auf meinem Cent...
Nun, warten Sie auf die Gewinne!
Wo? Die Liga ist eine Reihe von TS, in denen die meisten Systeme verlieren! Welcher Gewinn?
Ich habe es immer noch nicht geschafft, Ihre Daten zu ordnen, obwohl getrennte Diagramme nach Instrument und TS-Typ im Zeitverlauf vielleicht etwas zeigen. Ich verstehe nicht, warum Sie sie nicht für alle Zeiten machen wollen. Natürlich handelt es sich um einen Auftrag, aber es kann sich auch um allgemeine Daten handeln. Es ist klar, dass es Lücken in den Daten gibt, aber vielleicht)