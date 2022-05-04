Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 285
Für wen?
Das Ziel der TC League ist es, immer eine Reihe von Systemen zu haben, die in der Vergangenheit getestet wurden, mit einer gewissen Demo-Geschichte.
Dieses Ziel ist erreicht und wird durch einen wöchentlichen Bericht unterstützt.
Was kann man sonst noch "tun"? Wer?
Alesha, der Zweck des Devisenhandels ist der Gewinn, wo ist Ihr Gewinn?
Sie sehen nicht den Unterschied zwischen "Der Zweck der TC-Liga" und "Der Zweck des Devisenhandels"?
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der ältesten fünf TS mit mindestens 50 Trades:
In der letzten Woche war ich damit beschäftigt, alle Systeme mit SLs, die größer als 2 Tage sind, zu überoptimieren. Ich frage mich, wie sich dies auf die Rangliste auswirken wird.
In der Vergangenheit waren die Tops fast immer TSs mit riesigen SLs, die bis zu zehn Tage reichten. Ich habe beschlossen, diese Empörung zu beenden. Wenn der Geschichtstest zeigt, dass die beste Handelsqualität der TS hat, in dem der SL gleich ist, z.B. fünf Tagesbereiche, begrenzen wir den SL zwangsweise auf zwei Bereiche und stimmen mit der Abnahme der historischen Qualität überein.
Meinen Vorhersagen zufolge dürfte diese Methodik die Spitzenplätze in den Bewertungen reduzieren, aber es sollten Systeme erscheinen, die durchschnittliche Ergebnisse aufweisen, aber viel stabiler sind als die "Emporkömmlinge", von denen es jetzt viele gibt.
Nun, das macht einen Unterschied, es hätte schon früher gemacht werden sollen.
Nun, das haben Sie nicht vorgeschlagen.... Ich bin gerade dabei, mich zu entscheiden...
Wir werden sehen. Anhand der Diagramme können wir bereits erkennen, dass die Qualität der Spitzen abgenommen hat, es gibt mehr "Zuckungen". Dennoch bleibt das Gesamtbild dasselbe: 20 % der Systeme zeigen zufriedenstellende Ergebnisse. Wir werden sehen, wie sich all dies in der Stabilität ihrer Leistung niederschlägt.
Meine Herren - da sowieso alles hat, um zu schauen, und nicht die Tatsache, dass dieser Ansatz "hilft", ich meine, dass auch die "beste" Wette auf die reale, bei solchen Verlusten wird mehr gießen, als sie verdienen, desto mehr Angst vor "elementaren" zu setzen ernsthaftes Geld ... und selbst wenn Sie die kleinen nicht zum Laufen bringen können... :-) üben - alles wird sich zeigen!!!
Ja, das stimmt, zunächst einmal habe ich den TS mit großen SLs überoptimiert.
Im Moment haben alle TCs, die "im Plus" sind, eine maximale SL von 1,9 Tagen Reichweite.
Unter den "Minus-TCs" gibt es noch viele, die einen maximalen SL von 3 Tagen haben. (Alle mit einer größeren SL sind bereits überoptimiert.) Nach und nach werden sie alle mit einer kleineren SL überoptimiert sein.
Mal sehen, ob das Ergebnisse bringt...
Mal sehen, ob das Ergebnisse bringt...