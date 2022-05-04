Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 141
Das sagt viel darüber aus, wie sehr Sie Ihre Zeit als Experte schätzen. :D
Sie ziehen es vor, ein Jahr lang auf sich allein gestellt zu sein, um 30 Cent pro Tag zu sparen, anstatt einfach einen Hunderter hinzuwerfen und alles an einem Tag zu erledigen. :DD Und wenn die Idee funktioniert, wird sie wahrscheinlich jeden Tag Tausende einbringen. Ist es die Investition nicht wert?
Ich glaube nicht, dass ein Händler, der keine hundert Dollar für ein neues Projekt aufbringen kann, sich etwas Sinnvolles einfallen lassen kann.
Um es mit Ihren Worten zu sagen, George: "Die Höhe des in eine Idee investierten Eigenkapitals ist ein Hinweis darauf, dass der Ideengeber selbst darüber nachdenkt". :DD
Und das von jemandem, der den Optimierer nicht nur nicht versteht, sondern es nicht einmal geschafft hat, den vorgeschlagenen Experten darauf anzusetzen.
1. ich spare deutlich mehr als 30 Cent pro Tag.
2. Ich habe lange nicht "graben" - alle "auf der Hand", führen Sie die Skripte und setzen, um die Systeme, die die "Test-Shot" zeigte neu zu optimieren - jeden Tag erfordert nicht mehr als 15 Minuten Zeit.
3. ich habe 672 Systeme mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren getestet, von denen einige auch eine lange Laufzeit auf Demos haben. Versuchen Sie das mal "für einen Hunderter" - und ich werde sehen, wie es Ihnen geht.
Auf die Idee mit der TC League bin ich nicht sofort gekommen. Und ich sehe jetzt, dass es absolut die richtige Idee ist. Alle sechshundert und mehr TCs, die keinen "Testschuss" gezeigt haben - ständig im getesteten Ist-Zustand, und erfordern weder Zeit-, noch Rechen-, noch Geldressourcen. Nur 5-15 TK, die ein unzulässiges Verhalten zeigen, benötigen täglichRechenressourcen. Und das geht nun schon seit einem Jahr so. Wenn ich jedes Mal, wenn ich die Leistung von 672 Systemen sehen wollte, Tests in der Cloud durchführen würde, würde ich viel mehr Geld ausgeben.
Ihre gesamte Argumentation basiert auf der Tatsache, dass Sie - sich nicht ernsthaft mit der Optimierung einer großen Anzahl von TK beschäftigt haben. Versuchen Sie es also zuerst - zumindest mit dem Expert Advisor, den ich Ihnen gegeben habe - und optimieren Sie ihn für 64 Paare (und nicht nur für die Ausführung)! Und sehen Sie, wie lange Sie in der Wolke brauchen. Ich bin sicher, dass du nicht einmal hundert an einem Tag schaffen wirst, denn es sind nur 24 Stunden und du hast 64 Paare. 20 Minuten für die Optimierung selbst in der Cloud - das werden Sie wahrscheinlich nicht schaffen. Und das ist nur ein TS! Und ich habe 24 davon (obwohl die Paare kleiner sind - nur 28)
Und ich habe den Eindruck, dass ein Händler, der nicht in der Lage ist, einen Hunderter für ein neues Projekt auszugeben, kaum etwas Vernünftiges auf die Beine stellen kann.
Um es mit deinen Worten zu sagen, George: "Die Höhe des in eine Idee investierten Eigenkapitals sagt aus, was der Ideengeber selbst darüber denkt". :DD
Ja, in diesem Punkt kann ich zustimmen. Ich bin in der Tat sehr traurig, wenn ich mit großartigen neuen Projekten aufwarten kann, die Tausende von Dollar einbringen. Und das ist auch richtig so, denn ich stecke nicht viel in meine Idee - mir ist also klar, dass sie ein "Flop" sein kann.
Im Alter lässt das Gehirn leider nach, die Energie lässt nach, und die Gesundheit steht der Arbeit oft im Weg...
Na ja... Was ich habe, ist was ich habe... Für mich ist ein hundert Dollar nicht ein unerschwinglicher Betrag, aber es für eine Wolke zu zahlen, da die Reihenfolge der Auswahl der TC für "Kampf" Arbeit - ich denke, es ist verfrüht. (Um Ihnen zu verdeutlichen, was ich denke, ohne viel Geld in die Idee zu stecken)
Je nachdem, was Sie unter "Anpassung" verstehen, zeigen die Grafiken, dass die LIGI TCs nach einer Optimierung der Werte der verwendeten Parameter (Aktualisierung) für einige Zeit recht gut leben können (und sollten). Die Forensuche funktioniert nicht, also mal sehen. Robert Pardo "Entwicklung, Optimierung und Prüfung von Handelssystemen".
Übrigens, man sagt, optimal = passend zur Geschichte. Ihre so genannte Überoptimierung ist also das Gleiche. Sie selbst verstehen das, also brauchen Sie keinen Prüfer, damit die Idee nicht platzt. Aber Sie können für Jahre neu optimieren, argumentieren und so weiter. Es wird nicht langweilig sein.
"Was ist die Antwort für die Clowns...
an die "schreienden" Clowns, wie lautet die Antwort...
Meine Herren, ich bin nur neugierig. Ist das Ganze auf Profit ausgerichtet? Das ist in diesem Umfeld normal. Oder forschen Sie nur, wie bei der Entwicklung der kalten Fusion, oder wie Henning, der Urin kocht und versucht, Gold daraus zu gewinnen? xD
Ich verstehe die Frage nicht.
Der Zweck der TS-Liga wird mehr als einmal genannt. "Um eine Reihe von einfachen TS, bereits auf die Geschichte getestet, und zeigte einige gute Handel auf der Demo für eine Weile".
Es - ist vollständig erfüllt. Was ist los? Was zum Teufel ist "pissen"?
Ich habe bereits eine Analogie genannt - eine Gärtnerei mit Setzlingen. Sie können versuchen, Obstbäume aus Samen zu ziehen. Sie können aber auch in eine Gärtnerei gehen und sofort einen Setzling kaufen, der Ihnen gefällt. Sie werden nicht sofort Äpfel bekommen, und es liegt in der Tat an Ihnen, den besten Baum aus Samen und aus Setzlingen zu ziehen. Aber den besten Baum aus Samen und aus Setzlingen zu ziehen, ist eine ganz andere Aufgabe.
So ist es auch mit der Liga. Die Liga ist nicht der Gral, das habe ich schon hundertmal gesagt. Die Liga ist ein Werkzeug. Betrachten Sie ihn als eine Art "umfassenden TK-Indikator". Alles. Indikator. Und sie ist genauso nützlich wie MA oder ATR.
Ich persönlich verwende die Ergebnisse der Liga und bin mit ihnen zufrieden. Der Rest von euch - wie ihr wollt. Ich wiederhole - für das Versprechen, ein kostenloses Signal zu eröffnen - werde ich uneingeschränkte Redcodes für jeden gewünschten TS generieren.
Meine Herren, ich bin nur neugierig. Ist dieses ganze Unterfangen gewinnorientiert? Das ist in diesem Umfeld normal. Oder forschen Sie nur, wie bei der Entwicklung der kalten Fusion, oder wie Henning, der Urin kocht und versucht, Gold daraus zu gewinnen? xD