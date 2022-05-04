Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 286
Ja... es war ein bisschen so, als würde man zu lange sitzen und sich an die Geschichte auf den großen Haltestellen "anpassen".
Nun, ich habe Sie ehrlich gewarnt - Reverse-Trailing-Systeme - die Haltestelle auf sie ist "Schutz", bedenken Sie, dass es keine Haltestelle überhaupt. Und sie verhalten sich wie Schwalben...
Jetzt wird der Stopp viel früher erfolgen, das Verhalten wird sich ändern... Mal sehen, wie...
a..... jetzt verstehe ich - Art des Schwalbenschwanzes - ist es wie ein Systemverlust bei einem Schwalbenschwanz - a - la Begrenzung der Anzahl von Überschlägen (wenn es ein Überschlag ist)?
Beim Reverse-Trailing-System setzen wir keinen SL, sondern einen TP und verschieben ihn mit jedem Bar auf den aktuellen Kurs. In einer Wohnung - die Bombe. Ein verpasster Trend und ein großer Verlust (oder sogar der Abschied vom Depot).
In der Vergangenheit habe ich bei solchen Systemen den SL so eingestellt, dass er nie berührt wurde. Daher ist SSL gleich dem maximalen Drawdown in der Historie. Die historische Qualität des Handels war jedoch hoch.
In solchen Fällen setze ich den SL zwangsweise auf ein Maximum von 1,9 oder sogar weniger (wenn die Qualität höher ist). In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um ein "reines" Reverse Trailing, und die historische Qualität wird ebenfalls reduziert. Aber der SL ist jetzt viel niedriger. Ich denke, dies wird das Verhältnis der Systeme in den Bewertungen spürbar verändern.
Gibt es ein Signal im System, das Sie abonnieren können?
Die TS League besteht aus 700 Systemen, die immer auf einem Demokonto laufen. Von welchen der 700 Systeme sprechen wir?
Das Ziel der Liga ist es, immer eine Reihe von Systemen mit einer Demohistorie zu haben. Und wählen Sie die aus, die Sie mögen.
Das ausführbare Modul der Liga - von Zeit zu Zeit in diesem Thread gepostet. Auf dem Testgerät funktioniert es ohne jegliche Einschränkungen. Um es auf Demo oder Real laufen zu lassen - brauchen Sie rgcod.
Der Regcode ist kostenlos, für ein halbes Jahr gültig und wird für das Versprechen gegeben, ein kostenloses Signal auf diesem Magier zu eröffnen. Mit dem Regcode kann das System sowohl auf dem Demo- als auch auf dem Realkonto funktionieren. Es macht mir nichts aus, wenn es auf einen echten, PAMM oder anderweitig verwendet wird. Meine Bedingung für den Erhalt eines Redcods ist eines - ein kostenloses Signal.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelles TC League Modul (MT4 und MT5 Versionen) mit einer Liste der aktuellen Magier.
Die Voraussetzung für die Erlangung einer roten Karte ist eines: ein freies Signal.
Wo ist Ihrer?
Wozu brauche ich es?
Ich werde niemanden anhupen... Und ich bin auch nicht an den Signalen anderer Leute interessiert... Die Bedingung, ein freies Signal zu öffnen, ist nur eine Einschränkung für diejenigen, die wie Sie "die Hitze mit den Händen anderer Leute nehmen wollen". Und es scheint gut zu funktionieren.
