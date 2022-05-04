Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 288
Wo? Die Liga ist eine Reihe von TS, in denen die meisten Systeme unrentabel sind! Welcher Gewinn?
Bisher konnte ich Ihre Daten noch nicht ordnen, obwohl getrennte Diagramme nach Instrumenten und nach TS-Typ im Zeitverlauf vielleicht etwas zeigen. Ich verstehe nicht, warum Sie sie nicht für alle Zeiten machen wollen. Natürlich handelt es sich um einen Auftrag, aber es kann sich auch um allgemeine Daten handeln. Es ist klar, dass es Lücken in den Daten gibt, aber was wäre, wenn)
Was brauchen Sie? Ich habe die Möglichkeit, dieselben Diagramme für beide Symbole und TC-Typen zu erstellen...
Was ist erforderlich, können Sie formulieren?
И... Sprechen wir uns mit dem Vornamen an, wir sind schließlich Kollegen...
Es geht nicht ums Gewinnen, sondern ums Mitmachen, ich verstehe.
Ich habe gleich zu Beginn gesagt, dass ich eine Reihe von Systemen benötige, die jederzeit eine Demohistorie aufweisen. Hier, ich habe es... Ich bin rundum zufrieden. Was Sie brauchen - ich weiß es nicht.
Der Zeitplan nach Zeit, oder besser gesagt nach Woche, nach Instrument und nach TS, die an der Spitze der 20 waren, wie man aufschlüsseln oder gruppieren, die berücksichtigen würde und TS und Instrument, haben nicht gedacht, neben den Daten sind nur 20 Top-Werte. Im Allgemeinen möchte ich eine Regelmäßigkeit in der Zeit sehen, zum Beispiel jede erste Woche des Monats die Eurobucks überhaupt nicht verdienen, und das PfundEuro beginnt zu verdienen jedes Quartal für 3 Wochen ab Beginn des Quartals.
Natürlich wird es dort ein Durcheinander geben, mit 20 Werten an der Spitze und 700 Kombinationen, aber wenn man es nach Instrumenten und TS-Typen aufteilt, denke ich, dass man etwas erkennen kann.
Hier ist zum Beispiel eine Tabelle, die nur die besten FlatDTS-artigen TPs enthält - also Systeme mit Einstieg gegen den Trend und "regulärer nachlaufender" Unterstützung:
Hier ist eine Übersicht über die fünf wichtigsten davon:
Ist dies erforderlich?
Ich behalte nur den Bericht für die Top 20 nach Qualität des Handels. Ich habe eine Excel-Datei mit diesen Daten für jede Woche. Ich kann sie liefern.
Ich glaube, Sie müssen einen Arzt aufsuchen.
Sie sind derjenige, der einen Arzt aufsuchen muss. Es ist alles in Ordnung mit mir. Ich habe genau das, was ich brauche.
Wir brauchen alle Berichte für einige Jahre. Eine Grafik oder Tabelle für 2 Jahre ist interessant. 53 Wochen, 106 Tabellen. Das Diagramm wird zerrissen sein, aber es wird möglich sein, zu berechnen, welche Instrumente und TS häufiger waren als andere, Häufigkeit, oder wir werden feststellen, dass es kein Muster gibt.
Unter vier Augen gesendet.
Excel-Datei mit allen TC-Liga-Ranglisten nach Qualität.