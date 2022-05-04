Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 139
Gheorghe - er weiß das alles ganz genau, er macht nur Spaß...
Na ja... Die Frage klingt ernst genug - und die Antwort ist es auch.
Er wird sich amüsieren wie Baskakov - nun ja, wir werden auch auf clowneske Art und Weise reagieren.
Sehen Sie sich das an.
Es gibt einen solchen TS in der Spitze: EMAFlatRTS - Ich mag ihn nicht besonders wegen seines umgekehrten Trailing-Stops. Es ähnelt zu sehr dem Martingal (nur ohne die Pfandbelastung). Aber zur gleichen Zeit - es hält in der Spitze.
Hier können Sie die Einstellungen vornehmen. Im Archiv befindet sich auch eine Set-Datei mit Wertebereichen für Parameter. Und die Parameter für Breakeven und Protective Stop sind nicht korrekt (sie sind im "reinen" TS nicht enthalten).
Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich Ihnen sagen, wie und was die einzelnen Parameter beeinflusst. Im Gegensatz zu einigen Leuten - ich mache kein Geheimnis aus meinen TS, in der Tat - in der Mitte der Branche habe ich sogar zitiert kostenlose Expert Advisors von KodoBase, die fast vollständig wiederholen einige meiner TS (Kanal-Brecher)
Gut. Ich bin nicht sehr gut in Sets. Ich habe es richtig gemacht, ich habe alle Parameter genau hier. Der Optimierungszeitraum beträgt 2 Jahre.
Also gut. Ich weiß allerdings nicht viel über Sets. Können Sie erkennen, welche Parameter Sie optimieren müssen? Liege ich hier richtig? Der Optimierungszeitraum beträgt 2 Jahre.
Und wie viele Zeichen werden in der Marktübersicht angezeigt?
Wenn alles richtig ist, dann ist es im Allgemeinen so. Nach diesen Parametern, die ich oben beigefügt 2 Jahre, 64 Währungspaare OHLC 1m . Optimierung in 2 Minuten abgeschlossen. 41. sec. Ich weiß nicht, von welchen Stunden/Monaten Sie hier sprechen, George. :D es sind 3 verdammte Minuten. Nicht mehr als das. Über den Berater. Teilen wir uns auf, Leute. DD.
Artyom, Sie haben keine Optimierung vorgenommen. Sie haben 1 Durchgang mit 64 Paaren durchgeführt, d. h. insgesamt 64 Durchgänge.
Wissen Sie nicht, wie ein Tester funktioniert?
In Five nicht. Wahrscheinlich wird es das nie. Weil ich sie endgültig und unwiederbringlich gelöscht habe. Weil er in 3 Minuten 6 Gigabyte Festplattenplatz verbraucht hat.
:D Du hast eine neue Art von Syex, das kann ich dir sagen. :D
Auch wenn die Tests unvollständig sind, zeigen sie deutlich die Wirksamkeit dieser und aller anderen Maßnahmen.