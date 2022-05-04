Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 146
Die Set-Datei besteht einfach aus den Werten sinnvoller Bereiche von Variablen. Grundsätzlich können Sie keinen ungültigen Wert eingeben - es gibt eine Prüfung in EA, und wenn ein ungültiger Wert entdeckt wird, wird er abgeschnitten.
Ich bezog mich auf die Einstellungen, die 442420 seit fast einem Jahr, seit dem 09.07.2018, verwendet.
Der Eingangsparameter TP vs SL hat eine Reihe von vordefinierten Werten (Dropdown-Liste) dieses Typs TSRS_0210_1 usw. Was ist das?
0210 steht für ein TP/SL-Verhältnis von 0,210, daher sollten diese vier Ziffern bei verschiedenen Einstellungen berücksichtigt werden.
Ich meinte die Einstellungen, die 442420 seit dem 09.07.2018 fast ein Jahr lang verwendet hat. Ich wollte es mit der verfügbaren Historie mit diesen Einstellungen ausführen.
Glauben Sie, ich behalte die Einstellungen? Ich habe 672 TCs! Bei einer Überoptimierung werden die alten Einstellungen gelöscht! Es macht keinen Sinn, die "besten" zu behalten, wenn das System einmal kaputt ist - sie funktionieren dann nicht mehr.
Ich bin bei der Optimierung auf technische Probleme gestoßen. Ich beschloss, dass ich bei den optimierten Parametern etwas falsch gemacht haben muss, da ich die Bereiche selbst festgelegt hatte.
Beschlossen, es auf EMAFlatRTS zu überprüfen, die Sie für Artyom gepostet haben, gab es ein fertiges Set mit einer Reihe von optimierbaren Parameter, 429000 Kombinationen insgesamt.
Ich habe die genetische Optimierung auf EURUSD für 2 Jahre 23.07.16 - 23.07.18 in der Hoffnung durchgeführt, ein Analogon von 640150 als Ergebnis zu erhalten.
Wie üblich wurde die Anzahl der Läufe zunächst auf 10496 geschätzt. Aber bei 512 Durchläufen hörte die Optimierung auf. Die nächste Generation hat nicht begonnen.
Das gesamte Protokoll ist über alle Kerne hinweg mit dem Fehler "falsche Eingabeparameter" übersät.
Die Weiterleitung von 88 Läufen erfolgte ohne Fehler.
Ganz ähnliche Probleme gab es bei den ersten Tests von EMAFlatSP.
Umgang mit diesem Problem (mit dem Problem der Inkompatibilität der Eingabeparameter)
Wow... Was für ein TP Sie haben... Sind Sie sicher, dass bei einem FLET-System ein TP von bis zu zehn täglichen Volatilitäten möglich ist? Beim Eurodollar sind es 5-6 Tausend fünfstellige Pips.
Die TC-Liga verdächtigte Sie, unzulänglich zu sein :)))
Ich habe nicht erwartet, dass jemand diese Optimierungsexperten einsetzt. Deshalb habe ich sie zur Kontrolle von Eingabeparametern festgelegt, damit ich selbst keinen Fehler mache und nicht versehentlich sinnlose Werte eingebe.
Alle Läufe, bei denen die TP größer als 3 tägliche Volatilitäten ist, werden als Fehler betrachtet.
Auch die EMA-Periode kann nicht "undefiniert" sein, sie muss auf mindestens drei festgelegt werden.
Überschreiten Sie auch die Optionen für das Einfahrsignal (esIEnterSignal) - entfernen Sie den Nullwert (ES_NONE_0) - es wird keine Einfahrt geben.
EMAFlatSP ist dasselbe, die Stopps sollten nicht höher als drei Tagesvolatilitäten gesetzt werden.
Ich bin mir über gar nichts sicher. Ich habe einfach dein fertiges Set genommen und es so ausgeführt, wie es ist.
Alles in allem ist es klar, dass ich die Bereiche der Eingangsparameter analysieren muss.
Georgiy Merts:
Auch die EMA-Periode kann nicht auf "undefiniert" gesetzt werden, sie muss ebenfalls auf mindestens drei gesetzt werden.
Ich habe außerdem festgestellt, dass eine EMA-Periode von weniger als 9 nicht mit 15-Minuten-TFs vereinbar ist.
George, "bevor es losgeht", speichern Sie bitte die aktuellen 640150-Einstellungen. Aber veröffentlichen Sie sie nicht. Der Idee nach sollte ich in der zweiten Phase (Break-even-Optimierung) selbst auf sie hin optimieren. Dann werden wir sie vergleichen.
Dieser TS ist insofern interessant, als es sich um eine Langlebigkeit handelt, die fast ein Jahr zurückliegt.
Ich kann den Parameter reverseSignal in EMAFlat nicht eindeutig interpretieren: im Reverse-Modus erhalten wir EMATrend ? oder was ?
Nein. Der Einstieg kann nur entlang oder gegen den Trend erfolgen, der durch den EMA und den Preis-Crossover bestimmt wird.
Das Einstiegssignal ist ein "Impuls"-Balken, der mit verschiedenen Methoden ermittelt wird. Aber wohin ist dieses Signal gerichtet?
Bei einem direkten Signal handelt es sich um ein Signal auf der Seite der Kerze (bullish - zum Kauf, bearish - zum Verkauf). Bei einem inversen Signal ist es ein Kaufsignal, wenn die Kerze bärisch ist.
Nach Erhalt des Signals (direkt oder invers) prüfen wir, ob es auf den aktuellen Trend ausgerichtet ist (und steigen ein, wenn es sich um ein Trendsystem handelt) oder dagegen (und steigen ein, wenn es sich um ein Flat-System handelt).