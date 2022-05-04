Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 144
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich erinnere mich, dass Sie vor ein paar Monaten alle 2-3 Tage Ihre Favoriten in den Indikatoren geändert haben, aber alles ist, wie es im nächsten Thread heißt, "verblasst".
Also, Vladimir, du wirst noch mindestens ein Jahr lang trainieren müssen, und in dieser Zeit wirst du deine Favoriten vielleicht oft wechseln.
Es ist ein Standard-Terminal-Berater, jeder hat einen. Was brauchen Sie sonst noch für Vorschaubilder? Drücken Sie einfach die Starttaste, und das war's.
für das Wort "Knöpfe", mag ich Sie nicht mehr.
Vladimir ist eine erstaunliche Persönlichkeit hier, er prüft alle neuen Ideen auf sich selbst (in Signale), fast immer auf einem realen Konto, ich glaube, es war nur eine Demo, aber ich mag ihn für das
Ich hoffe, er ist nicht arm)
Macd einfach ea
Was ist das alles?
Ein weiterer Agronom ist erschienen.)
Das Terminal verfügt über die Datei MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5, deren Eingabeparameter hier aufgeführt sind. Was wird dort nicht optimiert?
Was ist das alles?
Ein weiterer Agronom ist erschienen.)
Das Terminal verfügt über die Datei MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5, deren Eingabeparameter hier aufgeführt sind. Was wird dort nicht optimiert?
Die Schließungsbedingungen sind in den Code geschrieben, Sie können 0 in Stops setzen, aber die Positionen werden geschlossen
Da steht gar nichts drin. Lernen Sie zunächst, wie man den Tester benutzt, und reklamieren Sie dann etwas. Führen Sie diesen Satz aus und finden Sie eine einzige Position, die mit einem anderen Verlust als dem Ende des Tests geschlossen wurde.
Da steht gar nichts drin. Lernen Sie erst den Umgang mit dem Prüfgerät, dann reklamieren Sie etwas. Führen Sie diesen Satz aus und finden Sie eine einzige Position, die mit einem anderen Verlust als dem Ende des Tests geschlossen wurde.
Georgy, wie groß ist die Trägheit des Ratings in Bezug auf die Qualität für das Hinzufügen eines neuen TS? Angenommen, nach der erneuten Optimierung hat ein TS begonnen, gute Ergebnisse zu zeigen. Wie viel Zeit bzw. wie viele Geschäfte sollten vergehen, bevor es in der Qualitätsbewertung erscheint?
Um den Wert des Handelsqualitätsparameters zu bestimmen, muss der TS mindestens 10 Trades tätigen.
Die Bewertung wird jeden Montag veröffentlicht.
Dementsprechend richtet sich die Verzögerung nach dem Arbeitstempo und beträgt maximal eine Woche. Im Durchschnitt beträgt sie zwischen anderthalb Wochen und einem Monat.
Analysierte die Qualitätsberichte für 37 Wochen.
"Anzahl der Wochen" - wie oft das Währungspaar in den Berichten auftaucht.
"Anzahl der TS" - Gesamtzusammenfassung der geschlossenen Positionen für dieses Währungspaar in 37 Wochen (es können 1 bis 3 geschlossene Positionen für dieses Paar in einem Bericht enthalten sein).