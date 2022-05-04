Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 144

Fast235:

Ich erinnere mich, dass Sie vor ein paar Monaten alle 2-3 Tage Ihre Favoriten in den Indikatoren geändert haben, aber alles ist, wie es im nächsten Thread heißt, "verblasst".

Also, Vladimir, du wirst noch mindestens ein Jahr lang trainieren müssen, und in dieser Zeit wirst du deine Favoriten vielleicht oft wechseln.

Dies ist der Standard-Terminal Expert Advisor, den jeder hat. Welche Skizzen brauchen Sie noch? Drücken Sie einfach den Startknopf und alles ist erledigt.
 
Vladimir Baskakov:
für das Wort "Knöpfe", mag ich Sie nicht mehr.

Fast235:

Vladimir ist eine erstaunliche Persönlichkeit hier, er prüft alle neuen Ideen auf sich selbst (in Signale), fast immer auf einem realen Konto, ich glaube, es war nur eine Demo, aber ich mag ihn für das

Ich hoffe, er ist nicht arm)

Ich handle nicht auf eigene Faust, wissen Sie.
 
George, wie groß ist die Trägheit des Qualitätsrankings beim Hinzufügen eines neuen TS? Nehmen wir an, dass nach der erneuten Optimierung einige TS gute Ergebnisse erzielt haben. Wie viel Zeit sollte vergehen oder wie viele Geschäfte sollten getätigt werden, bevor es in der Lage ist, in der Qualitätsrangliste zu erscheinen?
 
Vladimir Baskakov:
Macd einfach ea

Was ist das alles?

Ein weiterer Agronom ist erschienen.)

Das Terminal verfügt über die Datei MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5, deren Eingabeparameter hier aufgeführt sind. Was wird dort nicht optimiert?


Eduard_D:

Was ist das alles?

Ein weiterer Agronom ist erschienen.)

Das Terminal verfügt über die Datei MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5, deren Eingabeparameter hier aufgeführt sind. Was wird dort nicht optimiert?


Die Schließungsbedingungen sind im Code definiert, Sie können 0 in Stops setzen, aber die Positionen werden geschlossen
 
Vladimir Baskakov:
Da steht gar nichts drin. Lernen Sie zunächst, wie man den Tester benutzt, und reklamieren Sie dann etwas. Führen Sie diesen Satz aus und finden Sie eine einzige Position, die mit einem anderen Verlust als dem Ende des Tests geschlossen wurde.


Eduard_D:

Da steht gar nichts drin. Lernen Sie erst den Umgang mit dem Prüfgerät, dann reklamieren Sie etwas. Führen Sie diesen Satz aus und finden Sie eine einzige Position, die mit einem anderen Verlust als dem Ende des Tests geschlossen wurde.


Prüfen Sie den Code
 
Eduard_D:
Georgy, wie groß ist die Trägheit des Ratings in Bezug auf die Qualität für das Hinzufügen eines neuen TS? Angenommen, nach der erneuten Optimierung hat ein TS begonnen, gute Ergebnisse zu zeigen. Wie viel Zeit bzw. wie viele Geschäfte sollten vergehen, bevor es in der Qualitätsbewertung erscheint?

Um den Wert des Handelsqualitätsparameters zu bestimmen, muss der TS mindestens 10 Trades tätigen.

Die Bewertung wird jeden Montag veröffentlicht.

Dementsprechend richtet sich die Verzögerung nach dem Arbeitstempo und beträgt maximal eine Woche. Im Durchschnitt beträgt sie zwischen anderthalb Wochen und einem Monat.

 

Analysierte die Qualitätsberichte für 37 Wochen.

"Anzahl der Wochen" - wie oft das Währungspaar in den Berichten auftaucht.

"Anzahl der TS" - Gesamtzusammenfassung der geschlossenen Positionen für dieses Währungspaar in 37 Wochen (es können 1 bis 3 geschlossene Positionen für dieses Paar in einem Bericht enthalten sein).



