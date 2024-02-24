Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 378
. Bei der Anwendung von Paketen ist es noch schlimmer - Sie müssen für jedes Paket einzeln nach Informationen suchen.
In 99 % der Fälle brauchen Sie nach nichts zu suchen.
Jedes Paket hat eine sehr gute Dokumentation über seine Verwendung
Oft gibt es neben der Dokumentation auch einen Link zu wignets, introdakshin...
Jede Funktion des Pakets hat notwendigerweise einen Link zur Beschreibung des Algorithmus, den genau diese Funktion implementiert, was sehr wichtig ist, da ein und dieselbe Funktion Unterschiede in Algorithmen verschiedener Autoren mit demselben Namen haben kann. Dies ist besonders wichtig, wenn dieselben Funktionen in verschiedenen Paketen verglichen werden sollen, z. B. mit Matlab.
Es gibt z. B. Websites, auf denen Sie nach vorgefertigten Antworten suchen oder Ihre eigene Frage stellen können.
All das reicht in der Regel aus, um Aufsehen zu erregen.
Wenn Ihnen das alles nicht genügt, googeln Sie es. Geben Sie einfach den Namen der Funktion ein und Sie erhalten .....
PS.
Für allgemeine Entwicklung klettern Sie hier für sehr wenig Geld (10rub/Buch). Viele Bücher mit einer Verzögerung von ein paar Monaten.
PS.
Für die allgemeine Entwicklung erhalten Sie hier für sehr wenig Geld (10 Rubel/Buch)
Das ist unsere Aufgabe. Allein sind PDF-Dokumente für Pakete nur schwer zu bekommen.
Von den Büchern ist Kabakov sehr gut, imho. Sie können bei Null anfangen.
Es gibt auch O'Reilly, aber in Aglitsky. Es ist schwierig, einen solchen Band zu lesen. Es ist schwer zu beurteilen).
Das Internet ist voll von guten Büchern über Datenverarbeitung in R. Noch schlimmer ist der Fall bei der Anwendung von Paketen - hier muss man für jedes Paket einzeln nach Informationen suchen.
Nun, hier die Beispiele, um alle Arten von Dingen zu lösen, und so sehen im Allgemeinen, es ist nützlich.
Der effektivste Weg, eine Sprache zu lernen, ist das Schreiben und Analysieren von Skripten anhand von funktionierenden und reproduzierbaren Codebeispielen. Zu Beginn dieses Threads hat der Themenstarter mehrmals versucht, Code zu posten, wurde aber in der Diskussion nicht unterstützt. Leider gibt es in diesem Thread nur noch Worte, keine Beispiele, keinen Code und keine Daten.
Dies ist ein nutzloser Unsinn.
Für diejenigen, denen die Sprache R völlig neu ist, möchte ich einen Link zu einer Ressource in russischer Sprache hinzufügen.
Viel Glück!
das Thema lautet "Maschinelles Lernen - Theorie und Praxis", also ist es ok... Es gibt im Grunde nichts zu lernen, das Schwierigste ist, eine Strategie zu entwickeln, die NS verwendet (und dafür muss man eine gute Vorstellungskraft haben), und man kann etwas in zwei Zeilen unterrichten.
Und natürlich, wenn Sie alles nach Vorschrift machen und vorgefertigte Beispiele verwenden, werden Sie nie einen Gewinn erzielen :)
P.S. Ich bin eigentlich in einem Zweig der fertigen Bot, die besser als alles andere hier verdient :))
Hat jemand versucht, statt eines Netzes 2 Netze zu trainieren, eines für den Kauf und eines für den Verkauf? Ist es vielleicht möglich, auf diese Weise die Genauigkeit zu erhöhen?
https://habrahabr.ru/post/243211/
Hier ist ein guter Beitrag über NS Umschulung, ich reproduzierte die Ergebnisse, meine ARIMA Vorhersagen stimmten überein, aber NS gab etwas anderes :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
Hier ist ein guter Beitrag über NS Umschulung, ich reproduzierte die Ergebnisse, meine ARIMA Vorhersagen stimmten überein, aber NS gab etwas anderes :)