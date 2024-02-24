Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2061
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Simulation für das erste System aus dem Archiv. Rote Linien: schlechteste und beste Ergebnisse für 100000 Iterationen. Die untere Grenze geht nach 2500 Trades (40 Jahren) ins Plus.
Verwenden Sie die Formel sqrt(1/572*(514*(29,95-6,64)^2+58*(-200-6,64)^2)) = 69,4
3796,3/69,4=54,7. Das scheint ein sinnvolles Ergebnis zu sein.
oder muss ich die erwartete Auszahlung durch den Sko dividieren?
Ich habe dem Modell sko hinzugefügt:
10000-3754=6246 //max. Abweichung für 572 Abschlüsse in 100000 Iterationen
69,4*sqrt(572)=1659,8 //sco für 572 Abschlüsse
6246/1659.8=3.76
Es sieht so aus, als ob ich überhaupt das Falsche zähle
Simulation für Erwartung=0. Im Allgemeinen liegt das Ergebnis innerhalb der Fehlermarge.
Die Lösung ist folgende: Erstellen Sie ein Extremum-Muster und betrachten Sie die Korrelation zwischen dem aktuellen Preis und dem Muster...
Wie viele Takte auf jeder Seite des Musters? Haben Sie berechnet, wie viel Prozent der Bewegung nach der Identifizierung des Musters bis zum nächsten Extremum ZZ verbleibt?
Bei einem Zickzack würde es ausreichen, dem neuronalen Netz beizubringen, die Schulterlänge vorherzusagen - länger als die vorherige oder kürzer (da das Ziel lange Schultern benötigt).
So funktioniert mein System: Die Vorhersage wird gegeben, wenn ein neues ZZ-Segment erscheint. Wie bei allen Systemen hängt das finanzielle Ergebnis in hohem Maße von den Marktbedingungen ab, d. h. davon, ob viele ZZ einen bestimmten Schwellenwert überschreiten werden. Wenn die Schwelle klein ist, werden profitable Geschäfte reichlich vorhanden sein, aber es gibt ein Problem mit Stops - ich habe sie an einem Punkt des Auftretens eines neuen Intervalls ZZ, so weit ich nicht gefunden haben, eine andere Variante für den ersten Eintrag.
Wie viele Takte auf jeder Seite des Musters? Berechnet, welcher Prozentsatz der Bewegung nach der Identifizierung des Musters bis zum nächsten ZZ-Extremum verbleibt?
10 auf jeder Seite (BALDA)
Nein, habe ich nicht, Sie können es übrigens zählen, es ist interessant zu sehen...
Ich hänge immer noch bei meinen Mustern fest, das ist interessant.
10 auf jeder Seite (ich habe sie von BALDA übernommen)
Nein, habe ich nicht, Sie können es übrigens zählen, es ist interessant zu sehen...
Ich hänge immer noch an meinen Vorlagen, interessant ist, dass ich
Wenn es mir gelingt, die Tiefe der Korrektur in Prozent der vorherigen ZZ zu bestimmen, könnte das interessant sein. In der Zwischenzeit müßte ich einen Ausstiegspunkt bei MA (96-128) oder beim Erscheinen eines neuen Intervalls von ZZ in Betracht ziehen.
Während ich damit beschäftigt bin, die Strategie auf dem Mach zu begradigen, tue ich es für den Artikel.
Wenn es uns gelingt, die Tiefe der Korrektur als Prozentsatz des vorherigen ZZ-Abschnitts zu bestimmen, könnte das interessant sein. In der Zwischenzeit müßten wir einen Ausstiegspunkt durch MA (96-128) oder beim Erscheinen eines neuen Intervalls von ZZ in Betracht ziehen.
Während ich damit beschäftigt bin, die Strategie auf meiner Maske zu begradigen, tue ich es für den Artikel.
Ich benutze ZZ überhaupt nicht
Ich benutze überhaupt kein zz
Es ist klar, dass Sie auch kleine Bewegungen erkennen, aber es ist im Grunde die gleiche ZZ mit einem kleineren Wert.
Ausgebildet...
Grau sind die Originaldaten, blau die des Modells
Außerdem wurde ein Stück Trayne eingefügt, um zu veranschaulichen, wie das Modell bei den neuen Daten ausgeblendet wird
Oh, Scheiße..... wenn du nur wüsstest, was in meiner zerbrechlichen Seele ist )))) Ich glaube selbst an nichts...
Dieser Hut versteht die Wohnung, aber er ist traurig über den Trend.
Versuchen Sie, nach der Zeit zu filtern, zum Beispiel in der asiatischen / pazifischen Sitzung, es funktioniert in der Wohnung