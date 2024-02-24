Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 703

Eidechse_:

Sagen Sie...

die Summe der Preise einer Folge von Ticks nicht durch deren Anzahl dividieren, unabhängig davon

alexander ist ein Exponent in der Zeit, also keine typische Mittelwertbildung

der Rest - was immer Sie sich ausdenken, so wird es sein

 
Renat Akhtyamov:

die Summe der Preise einer Folge von Ticks nicht durch deren Anzahl teilen.

Alexanders ist ein Zeitexponent, also keine typische Mittelwertbildung.

Der Rest - was immer Sie sich ausdenken, so wird es sein.

Was wäre, wenn wir es ohne Zecken machen würden? Beginnend mit mindestens 5. Darf ich?

 
Eidechse_:

Wie wäre es ohne die Zecken? Beginnen Sie mit mindestens fünf Minuten. Darf ich?

Das ist doch lächerlich.

Wenn du so weitermachst, führst du noch Selbstgespräche.

die Tics in MT sind eine der TFs

ein Tick auf der m5 ist 5 Minuten
 
Renat Akhtyamov:

über die Sie sich lustig machen.

Die Tics in MT sind alle TFs.

Nein. Zeigen Sie mir ein Beispiel für Interesse. TF n1 eurobuck.

 

mit diesem hier angefangen, OK, aber es gibt zwei Fehler, also keine Vorhersage

Das letzte werde ich Ihnen nicht zeigen.


 
Renat Akhtyamov:

begann mit diesem, normal, aber es gibt zwei Fehler, also keine Vorhersage.

Das letzte werde ich Ihnen nicht zeigen.


Der grüne ist nicht nötig. Ja, zeigen Sie mir das letzte, das normale.

 
Eidechse_:

Das Grüne wird hier überhaupt nicht gebraucht. Ja, zeigen Sie die letzte, die normale.

und die orangefarbene auch, um ehrlich zu sein.

deshalb kann ich Ihnen nicht zeigen

es ist anders, eine logische Fortsetzung des Anfangs.

 
Renat Akhtyamov:

also kann ich es Ihnen nicht zeigen.

Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll. Du kannst mit mir angeben. Zeig mir...

 
Eidechse_:

Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll. Du gibst an. Zeig mir...

Ich will nicht prahlen.

Beiträge löschen?

das ist alles, was es zu sagen gibt.

 
Renat Akhtyamov:

Ich will nicht prahlen.

Mal sehen, langweile dich nicht...

