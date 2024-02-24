Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2057
einfach hingesetzt und einen Parser geschrieben.
Hier ist das Modell, in das Sie 15 letzte Inkremente für jeden Balken eingeben müssen. Die Inkremente werden als Preis abzüglich des schrägen 5-Perioden-Durchschnitts gezählt. Die Funktion double catboost_model(const double &features[]) sollte in der
Wenn das Signal größer als 0,5 ist, wird gekauft, wenn es kleiner ist, wird verkauft. Der Zeitrahmen beträgt 15 Minuten.
Ich wurde vom 1. September bis jetzt ausgebildet.
ich kann es sowieso nicht tun... ich lasse es einfach hier ))
Ich bin gerade unterwegs, ich werde es in 2 Stunden versuchen)
Ich habe es bereits ausprobiert, es schüttet.
dann werde ich herausfinden, warum.
Ist dieses Modell über Pythorch? Ist sie selbst generiert? Oder wie? Ich habe einfach keine Anwendungen von Drittanbietern verwendet, ich habe alles in mt. Es funktioniert einfach nicht richtig))) Vielleicht erhalten Sie deshalb unterschiedliche Ergebnisse
Parsen des Modellcodes (Übersetzung von Python nach mql) und Schreiben in .mqh
repariert... das eine repariert, das andere zerstört. Jetzt verdient es sich nicht mehr auf OOS :D
Außerdem wird die Rentabilität bei den Spreads unterschätzt. Aber das Modell lässt sich leicht portieren. Sie können Varianten abholen...
Wenn Sie nicht wissen, was Sie damit machen sollen, keine Sorge, ich werde versuchen, es zu benutzen ...
Wenn Sie Tage, Stunden usw. zu den Fics hinzufügen, bewirkt das nichts:
bestTest = 0,4918224299
Ich werfe es nur ein, damit niemand daran herumpfuschen kann.
Maxim, können Sie das gleiche Modell erstellen und es auf die gleiche Weise lehren, aber mit zwei Ausgängen? Einer für Kauf, der zweite für Verkauf, das Ergebnis sollte besser sein
Es werden keine Muster erkannt
entweder auf Zecken umsteigen oder etwas ganz anderes machen
Es gibt bereits 2 Klassen.
Übrigens, RNN scheint eine bessere Arbeit zu leisten... aber der Code ist roh dort
