Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 704

Neuer Kommentar
 
 
Eidechse_:

Grenzen überschreiten...

Das ist lästig, nicht wahr?

voraus ist gut.
 
Renat Akhtyamov:

Grenzen überschreiten...

Es ist eine Qual.

der Vorsprung ist gut.

Hielt inne, machte neugierig. Wir wissen das zu schätzen! Schauen wir mal...

 
Eidechse_:

Er hielt die Pause ein, weckte Intrigen. Wir wissen das zu schätzen! Schauen wir mal...

Zauberer, alles was du tun musst, ist niedrig kaufen und hoch verkaufen.

Was gibt es da zu erzählen?

Fünf Minuten, höchstens...

 
Renat Akhtyamov:

Was gibt es da zu erzählen?

Stangen und eine Linie, eine!

 
Eidechse_:

Stäbe und Leine, eins!

der Preis über eine Linie gibt Ihnen immer noch den Spread

zwei Linien, zwei Ebenen

 
Renat Akhtyamov:

der Preis auf einer Linie ergibt immer noch einen Spread

zwei Linien, zwei Ebenen

Machen Sie zwei daraus. Das ist die beste Option. Meine Seele fragt nach Rätseln...

 
Eidechse_:

Komm schon, zwei. Das ist das Beste. Die Seele fragt nach Rätseln...

es ist zu spät, ich habe es bereits im vorigen Beitrag geschrieben.

tu es, löse das Rätsel

 
Renat Akhtyamov:

Zu spät, ich habe es schon im vorigen Beitrag geschrieben

tu es, löse das Rätsel

Ich will es so wie du. Zeig mir...

 
Eidechse_:

Ich will es so wie du. Zeig mir...

Sie haben die Prognose erhalten, warum gefällt sie Ihnen nicht?
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3399
Neuer Kommentar