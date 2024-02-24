Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 704
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Grenzen überschreiten...
Das ist lästig, nicht wahr?voraus ist gut.
Grenzen überschreiten...
Es ist eine Qual.der Vorsprung ist gut.
Hielt inne, machte neugierig. Wir wissen das zu schätzen! Schauen wir mal...
Er hielt die Pause ein, weckte Intrigen. Wir wissen das zu schätzen! Schauen wir mal...
Zauberer, alles was du tun musst, ist niedrig kaufen und hoch verkaufen.
Was gibt es da zu erzählen?
Fünf Minuten, höchstens...
Was gibt es da zu erzählen?
Stangen und eine Linie, eine!
Stäbe und Leine, eins!
der Preis über eine Linie gibt Ihnen immer noch den Spread
zwei Linien, zwei Ebenen
der Preis auf einer Linie ergibt immer noch einen Spread
zwei Linien, zwei Ebenen
Machen Sie zwei daraus. Das ist die beste Option. Meine Seele fragt nach Rätseln...
Komm schon, zwei. Das ist das Beste. Die Seele fragt nach Rätseln...
es ist zu spät, ich habe es bereits im vorigen Beitrag geschrieben.
tu es, löse das Rätsel
Zu spät, ich habe es schon im vorigen Beitrag geschrieben
tu es, löse das Rätsel
Ich will es so wie du. Zeig mir...
Ich will es so wie du. Zeig mir...