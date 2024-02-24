Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 700
Es hat sich herausgestellt, dass der Gral verschwommen ist.
Aber ich weiß nicht, wie man es benutzt, und niemand weiß es.
Okay, Zeit zum Fernsehen.
Sie wissen nicht, wovon Sie sprechen.
Es ist wie das Senden von zwei Bytes. Es ist das Newtonsche Binom (c).
Nein, ich denke, dass noch in der Vorhersage SanSanych irgendwo implizit Blick auf den zukünftigen Wert. So ist es ein wenig früh, um die Taschen zu reinigen.
+100500
Aber tun Sie es nicht als unbeabsichtigtes Hindernis ab.
+100500
Aber lassen Sie sich nicht von dem gelegentlichen Knall der Erkenntnis abschrecken.
Ist eine Epiphanie, wenn einem etwas auf den Kopf fällt?
Es gibt kein Geheimnis.
Das Ergebnis, das veröffentlicht wird, ist nicht gerade eine Abrissbirne.
Es handelt sich um einen SMA, dessen Werte durch das ARIMA-Modell berechnet werden, das als Zustandsraummodell dargestellt wird. Kurz gesagt, im Gegensatz zum Assistenten berücksichtigt das Modell den Fehler, d.h. die Formel sieht so aus:
Mystery no::sma Paket
Das könnte falsch sein, denn das Ergebnis der Anpassung und Vorhersage ist mehr als verworren.
https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf Seite 57
Der Anfang scheint klar zu sein.
Yt ist der Preis an der t-ten Bar
n - Zeitraum der Autoregression?
j ist der Iterator über die Balken
der Rest (w,v,e,F,g) ist das AR-Modell, ich bin hier fertig.
Der Handel ist aktiv, aber er gewinnt noch nicht, aber er verliert auch nicht. Aufgrund des langen Signalverlaufs ist der Schweif nicht sichtbar....
Ich glaube, jetzt wird es langsam fest. Es kommt vor, dass es am Anfang stockt, und dann holt es auf!!!!
Dies ist eine der Schätzungen der ts Funktionalität, es nicht auf jouster stürzen. Sie hält das Gleichgewicht der Ernährung in einer ungünstigen Position in der Grundstrategie.
Autsch, ich habe die Nase voll von dieser Wissenschaft, das ist alles nur eine Sache und nur eine Sache.
dip multiagent coolerning nada es gibt alle Arten von Markovian Zustände mit Speicher
https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf
Gestern habe ich herausgefunden, wie man nach einem maximalen Datensatz mit einer maximalen Stichprobenlänge sucht, die an die Ausgabevariable angepasst ist. Gestern Abend habe ich ein Skript erstellt, aber R funktionierte nicht. Ich habe es heute noch einmal getestet und es hat funktioniert. Wir brauchen mehr Tests!!!!!
