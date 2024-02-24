Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 571
Es hatte also kaum Auswirkungen... wie kann man das ohne Importe verstehen? ) nur dann, wenn Sie die Werte der einzelnen Prädiktoren nacheinander umstellen und erneut trainieren, um zu sehen, wie sich der Gesamtfehler ändert
aber es besteht die Möglichkeit, dass sich zufällig gemischte Daten als sehr wichtig erweisen :)
Umrühren heißt Lärm machen. Das Rauschen sollte sich im Durchschnitt selbst kompensieren, d.h. nach Gewicht auf 0 gehen. Ich denke, man kann den Prädiktor einfach entfernen und erhält eine ähnliche Schätzung für ihn - d. h. wichtig oder nicht.
oder so, aber immer noch nicht zeitsparend
oder so, aber immer noch nicht zeitsparend
Eine Beschreibung des Algorithmus zur Bewertung der Bedeutung des Gini-Waldes von Breyman:
Eine jährliche Rendite von 100 Prozent reicht nicht aus, man braucht sie jeden Monat :)
Für 100 % jährliche Verzinsung und Stabilität werden Sie als Händler in einem beliebigen Vermögensverwaltungsfonds zu ausgezeichneten Bedingungen eingestellt, stellen Sie sich nur vor, was für ein Kapital dort vorhanden ist und welche Zinsen Sie erhalten können. Sie haben genug für ein Dutzend Bentleys, aber höchstwahrscheinlich werden Ihre Arbeitgeber eine Razzia in Ihrer Wohnung durchführen, Ihren PC und alle Festplatten mit Flash-Laufwerken mitnehmen, um an die Technologie zu gelangen. Und für 300 Prozent ihres Gewinns werden die Kapitalisten Sie töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Man muss also alles gut verstecken, sonst klauen sie den PC, und das war's, von der Entwicklung bleibt nichts übrig.
Andererseits kann die NS-Psychopathie nur so geheilt werden - durch erzwungene Entfernung des PCs und Anklicken des Schalters in der Schalttafel)))
dann wie ganz am Anfang des Zweigs - in NS berechnen und die Eingangsgewichte messen
Übrigens, für ns können Sie auch nachschlagen, wie es genau definiert ist... vielleicht sogar besser
zumindest für MLP
Sie haben eine sehr lebhafte Fantasie :)
kann durch die Anpassung der Skalen im NS behandelt werden
Um zu beweisen, dass Sie 100% p.a. verdienen können, müssen Sie dies mindestens 2-3 Jahre lang auf Ihrem echten Konto nachweisen.
00 % pro Jahr ist überhaupt kein Thema. Ich habe solche Höhen nicht erreicht, da ich nicht sehr regelmäßig handele. Aber ein Minimum von 4-5% pro Tag im manuellen Handel zu erreichen, ist kein Problem. Wenn ich manuell handle, bekomme ich weniger - etwa 12-16% pro Monat, wenn ich es täglich benutze.
Hier gibt es nur ein Problem. Dies ist nur gegen eine geringe Kaution möglich. Wenn man sie erhöht, sinkt die Handelseffizienz, und der Handel selbst erfordert andere Methoden und Strategien.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Rentabilität unserer Manager sehr niedrig ist und wir 12-16% auf 72-96% korrigieren sollten. 12-16%/Monat ist der Gewinn der Vertragssumme, d.h. ohne Leverage von ~6%. Ja, und wir haben über den Handel mit Futures an der Börse gesprochen.
Hier gibt es nur ein Problem. Dies ist nur gegen eine geringe Kaution möglich. Erhöht man sie, sinkt die Effizienz des Handels, und der Handel selbst erfordert andere Methoden und Strategien.
Teilen Sie eine große Einlage in kleinere Einlagen auf. Sie handeln auf einem Konto und kopieren die Geschäfte auf den anderen).