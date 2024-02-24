Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 564
Ich habe mir Folgendes überlegt. Es gibt viele Implementierungen aller Arten von Netzen, aber sie haben alle Arten von komplexen Formeln. Wenn jemand sie "entschlüsseln" kann, dann kann ich sie in µl kodieren. Dann kann ich verschiedene Methoden ausprobieren.
Was halten Sie von diesem Vorschlag?Oder ich werde sie selbst studieren und sie dann niemandem zeigen).
Nein, eine solche Anregung).
Es gibt eine Fülle von bereits geschriebener Software für die Anwendung von NS. Sie debuggen das System und verbinden es über API mit MQL. Von MQL wird die Lieferung von Daten und Handelsfunktionen verlangt. Und Sie müssen nichts schreiben.)
Sie haben es bereits gesagt. Ich bin es nicht gewohnt, dem Code eines anderen zu vertrauen, vielleicht enthält er Fehler oder ist sogar falsch. Es scheint mir, dass ich verstehen muss, was ich prüfe und welchen Sinn es hat.
Mein Ausweg ist also, Python oder R zu lernen und dann die Bibliotheken zu durchsuchen, um zu verstehen, was es dort gibt.
Übrigens, auch ohne neuronales Netz ist die Krümmung bei den Futures nicht viel schlechter als bei Ihnen.
Übrigens ist das vor allem Ihr Verdienst. Als ich anfing, waren Sie es, der mir den Link zu Reshetovs Artikel gab. Der Artikel ist kein gutes Beispiel dafür, wie man es einsetzt, aber er hat mir gezeigt, wo man das Pferd einspannen muss.
Ich weiß nicht, ob es solche Methoden in Google gibt, denn ich selbst bin schließlich auf Monte Carlo gekommen.
Ich kenne RL auch nicht, aber nach deiner kurzen Beschreibung klingt es nach meinen Methoden.
Ich habe nach Monte Carlo gegoogelt -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf Nur ist das ganz anders.
Ich werde morgen weitere Artikel über M-C googeln, ich kenne sie nicht, also muss ich sie lesen.
hier ist eine Fibel, aber ich werde sie erst morgen lesen :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
Die alglib-Bibliothek, die mit dem Terminal geliefert wird, verfügt bereits über ein mehrschichtiges Perspectron und einen Random Forest... experimentieren Sie, Sie brauchen nichts zu schreiben. Dies sind im Wesentlichen Basismodelle, der Rest in anderen Paketen sind nur Add-ons auf der Oberseite, und die Basis wird die gleiche verwendet.
Ich werde versuchen, es zu enträtseln und zu studieren. Wie heißt der Zufallswald in der Bibliothek, oder ist er dort speziell genannt?
CDecisionForest
Hilfehttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/
Das moderne Konzept der OOP impliziert, dass man absolut nichts über das Innenleben von Objekten wissen kann (oder sogar sollte). Nur die Schnittstelle.
Die Unkenntnis über die Funktionsweise eines Wasserkochers hindert also keineswegs an seiner Verwendung.
In der Regel ist solche Software gut dokumentiert, wurde bereits von Tausenden von Benutzern getestet und es gibt keinen Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit.
Zu Python oder R kann ich nichts sagen, da ich es nicht für NS verwende. Wie für die internen Terminal-Bibliotheken in Bezug auf Gerüste und NS, IMHO, nicht die beste Wahl.
Ich danke Ihnen. Das wird etwas zum Lernen sein.