denn Sie müssen das Prüfgerät an den Händler anschließen und mindestens ein paar Wochen im Voraus ein trainiertes Modell verwenden. Bei Kaltstarts weiß er zunächst nichts.
Was hat das Los damit zu tun? Ich teste Fehler.
D.h. während du den Körper des Bots für die Füllung vorbereitest ))).
Und ich dachte, Sie hätten bereits einen trainierten Bot. Soweit ich mich erinnere, gab es Screenshots von den Tests, und die waren ziemlich beeindruckend.
Ich war abgelenkt durch das R... Ich wünschte, sie würden eine normale Sprache verwenden, in der es jeder benutzt).Vielleicht habe ich es vermasselt...
Sie werden von R's abgelenkt... warum nicht einfach eine normale Sprache verwenden, die jeder benutzt?)
))), aber wer verhindert das? Ich habe beschlossen (und es war eine falsche Entscheidung), alles von C++ nach MQL zu portieren. Die Ergebnisse waren nicht schlecht, aber der Lernprozess war zu lang, weil MQL schließlich ein Interpreter ist und MT4 nicht gut mit Flows arbeitet, also musste ich aufgeben))), aber MQL wurde nach С++ portiert, also habe ich beschlossen, von Anfang an die richtige Wahl zu treffen, um nicht ein Jahr zu verschwenden)))
Manchmal frage ich mich, ob ich den Lernprozess nicht verzögern sollte, weil das Ergebnis besser war, als die gesamte Mathematik auf MQL basierte, aber )))) klingt unsinnig.
Oder vielleicht habe ich auch etwas vermasselt...
Seid gegrüßt, liebe Entdecker, hier ist ein einfacher Python-Tester. Vielleicht ist es für jemanden nützlich.
Akzeptiert Schlusskurs, Spread, Signale im Bereich 0...1, wobei 0-Verkauf 1-Kauf.
Der Handel erfolgt durch Überschreiten der Linie 0,5. Es ist möglich, die Handelsintensität durch den Unempfindlichkeitsparameter zu verringern, der sich im Bereich von 0...25 ändert.
Es führt Arrays aus und stellt den Saldo und die eingegangenen Geschäfte in den Charts dar.
schöne Gleichgewichtskurve auf dem Tablett...)))
Erhöhen Sie die Spur von 2 Tausend Takten auf 20 oder 200 Tausend. Ich frage mich, was passieren wird. Und fügen Sie einen Testabschnitt hinzu.
ja
würden Sie es für mich tun?
Das wäre bequemer und würde das Problem der "Module in einem Ordner" in dieser Wundersprache lösen).
Hier ist ein einfacher Python-Tester. Kann für jemanden nützlich sein.
Oh, cool, danke.
Ich habe mich daran erinnert, dass irgendwo von einem Archivierer die Rede war. Zum Beispiel, ob eine Datei komprimiert ist, ob es ein Muster gibt, usw. Ich weiß nicht mehr, wo es war, ich möchte es noch einmal lesen.
Entropy archiver in yandex, hier steht dieser glitchy Link auf. Dort gibt es viele Artikel.
https://habr.com/ru/post/180803/