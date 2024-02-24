Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3227
Es scheint, dass ein Optimierungsdiagramm zeigen kann, wie schwierig der Suchprozess ist. Also los geht's.
Diagramm der Suche nach einem Muster in der ursprünglichen Serie.
Ehrlich gesagt, sehe ich keinen merklichen Unterschied. Dieses Diagramm scheint uns nichts Interessantes zu sagen.
Leider handelt es sich dabei um Hypothesen, die erst noch verwirklicht und getestet werden müssen.@Maxim Dmitrievsky versucht seine Optionen, ich versuche meine.
Ja, natürlich muss jeder Ansatz getestet werden.....
Hier ist eine weitere Python-Methode zur Erzeugung von Zeitreihen aus einer Stichprobe.
Das Thema ist interessant, aber ich kann ihm noch nicht genug Zeit widmen.
Das Thema ist interessant, aber bisher hatte ich keine Gelegenheit, ihm ausreichend Zeit zu widmen.
Ich frage mich, ob Kaggle es tun würde.....
Wird das Zufallsprinzip bei der Preisvergabe übertrumpft? Warum nicht die Kaggle-Methode anwenden, wenn es eine geschlossene LONG-Stichprobe gibt? Dann führen Sie einen Backtest durch und OnTester zeigt den Gewinner sofort an.
Da wir weit vom Algo-Trading entfernt sind, teile ich Ihnen mit, dass die MQ-Demo-Kurse ein sehr geringes Gewinnpotenzial haben. Grob gesagt, wenn ich die Zukunft kenne, würde ich in MQ-Demo mit perfekter Ausführung 100 u.e. verdienen, und auf XXX-Demo 1000 u.e.. Dies deutet darauf hin, dass viele bestehende (auf der realen nicht in den Küchen gehandelt) Muster können Sie einfach nicht ausprobieren.
Wenn Sie also z.B. Scalper anlocken wollen, die eine sehr hohe statistische Signifikanz der Ergebnisse haben, müssen Sie etwas an der Quelle des Zitierens der MQ-Demo ändern. Nun ist es für viele Studien nicht geeignet.
Es scheint, dass ein Optimierungsdiagramm zeigen kann, wie schwierig der Suchprozess ist. Also, los geht's.
Wozu dienen diese Diagramme?
Nun, nehmen wir an, Sie finden einige Muster in der GESCHICHTE und lernen, wie Sie ähnliche Muster erzeugen können.
Wozu?
Wir brauchen solche sich wiederholenden Stücke von Diagrammen, NACH denen ein ganz bestimmter Abschnitt RECHTLICH folgt. Genau NACHHER, in der ZUKUNFT. Die gesamte Wirtschaftswissenschaft lässt sich in zwei Teile unterteilen: Analyse und Vorhersage. Aber die Vorhersage folgt NICHT aus der Analyse, weil alle Finanzdaten NICHT stationär sind.
Daher MO-Modelle.
Jedes MO-Modell ist in der Lage, Muster und ähnliche Verläufe auf historischen Daten zu finden. Das Wesentliche an MO ist, dass diese Muster - PATTERNS - mit dem ZUKÜNFTIGEN Wert des Lehrers in Einklang gebracht werden. Nur in MOE ist ein solcher Ansatz möglich - FUTURE.
Übrigens, bei GARCH sucht man nach einem mathematischen Muster und sagt die Zukunft voraus, in der Hoffnung, dass sich das gefundene Muster nicht ändert.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein einziges Modell für verschiedene Währungen gut funktioniert, vielmehr benötigen Sie für jede Währung ein anderes Modell.