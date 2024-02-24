Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3224
Eine Einheit hinzugefügt.
Ergebnis.
Ja, die Inkremente sind also nicht unabhängig, wir müssen sie durch Ketten von Sequenzen modellieren.
Jetzt gibt es eine gewisse Korrelation innerhalb der Ketten, 100 Ticks lang.
Ich kann es für eine andere Tiefe machen, wenn es mit der durchschnittlichen Lebensdauer der TC-Positionen übereinstimmt, sollte es funktionieren, von Idee.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: Zeit-Geld-Brief.
Es gibt einen Fehler an dieser Stelle: es sollte time_msc sein. Das hat aber keine Auswirkung auf die Ergebnisse nach der Meldung.
.
Sie können versuchen, 3 Verteilungen zu erstellen (nur für Bid, mit Ask brauchen Sie mehr).
Nehmen Sie die Ticks für 1 Stunde eines jeden Tages, erstellen Sie die Längenverteilung der resultierenden Stücke, dies ist die 1. Kleben Sie alle Stücke in 1, suchen Sie nach der Verteilung der Serien in 1 Richtung in einer Reihe, das ist die 2te Verteilung. Wir erhalten die Inkremente und suchen nach deren Verteilung der Amplituden. Und so weiter für jede Stunde. Dann müssen wir einen PRNG für jede Verteilung erstellen.
Was macht ihr? Trainieren Sie auf Ticks oder auf gemischte Ticks?
0,07000 ist die Bilanz für 6 Millionen Trades? Bei 1,16 e-8 pro Handel?
.
Nun, es wird schwer sein, auf diese Weise in die Grauzone zu kommen, denke ich.
Was machen Sie da?
Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Optimierung nach der Methode ausdiesem Beitrag. Sie wurde wie folgt ermittelt.
Das Bild oben zeigt das Endergebnis. Es schien mir eine Gelegenheit zu sein, festzustellen, dass der TS profitabel ist. D.h., das Kriterium zur Unterscheidung zwischen OOS und OOS wurde angeblich gefunden!
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0
Wenn überhaupt, habe ich youtube deaktiviert.
Vielleicht hilft diese Art, seine Ergebnisse im Algo-Trading zu verbessern, jemandem weiter.
Auf einem funktionierenden Computer in der Datei %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts sollten Sie solche Zeilen in die Datei %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts schreiben:
Und führen Sie dann den Befehl aus.
In einigen Fällen hat diese auf den ersten Blick seltsame Methode der künstlichen Deaktivierung von Internet-Ressourcen einen positiven Effekt.