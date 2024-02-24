Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3223

Mikola_2 #:
Es scheint mir, dass die Millisekunden nicht korrekt wiederhergestellt werden. Ich habe die CSV mit dem Tickverlauf im Terminal verglichen.

Ich verstehe es nicht.

 
fxsaber #:

Das verstehe ich nicht.

In der CSV-Datei, die aus der BIN-Datei erstellt wurde, stimmt der Millisekundenwert im ersten Feld (Zeit) nicht mit dem Original (Terminal) überein.

Hier.

Mikola_2 #:

In der CSV-Datei, die aus der BIN-Datei erstellt wurde, stimmt der Millisekundenwert im ersten Feld (Zeit) nicht mit dem Original (Terminal) überein.

Hier.

Die Quelldatei wurde hier erzeugt.

 
Maxim Dmitrievsky #:

erzeugt im Vergleich zum Original einigen Müll.

Ich habe mehrere Algorithmen ausprobiert. Um ein paar davon zu illustrieren.

ZZ wird von Avg-price mit der Bedingung der Fixierung des Mindestknies erstellt.

  • Die grünen Punkte sind die Indizes der ZZ-Scheitelpunkte im Tick-Array.
  • Die violetten Punkte sind der durchschnittliche Index zwischen den Scheitelpunkten.

Die Idee ist, das Array der Ticks zu durchlaufen und an den Stellen der gefundenen Indizes zufällig weitere Vorzeichen der Inkremente zuzuweisen.

Sie erhalten die vollständige Erhaltung der Zeitstempel, der absoluten Werte der Inkremente (Avg-Preis) und der Spreads.


Ergebnisse.

  1. Nur bei grünen Indizes - Pflaume. Offensichtlich begradigt diese Randomisierung (reduziert die Anzahl der ZZs) das endgültige Diagramm.
  2. Läuft nur auf lila - gralite stärker, desto mehr die Bedingung des Min. Knie ZZ.
  3. Läuft auf beiden Farben - Pflaume.
Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie bauen ZZs von Bid/Ask gleichzeitig, dann Punkt 2 wird grau stärker.

 
fxsaber #:

Die Quelldatei wurde hier erstellt.

Nun ja, ich habe mit dem ersten Skript KIS-Ticks in eine BIN-Datei geladen und mit dem zweiten Skript von BIN nach CSV. Dann habe ich verglichen - die Millisekunden in CSV stimmen nicht mit den Millisekunden im Terminal überein.
fxsaber #:

Ich habe mehrere Algorithmen ausprobiert. Zur Veranschaulichung ein paar davon.

Es gibt auch eine Variante über generative NS für Sequenzen, aber ich fürchte, sie wird zu lang sein

Es gibt auch eine lustige Option, Inkremente zusammen mit einigen Parametern des TS einzugeben, z.B. Gewinn oder Richtung der Trades, wie ich es im Artikel getan habe. Dann funktionierte es für mich auf neue Daten.

Ich habe die Verteilung der Inkremente Ihrer Ticks ungefähr modelliert. Die blauen sind original, die orangenen sind generiert.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g


Maxim Dmitrievsky #:

Ich habe die Verteilung der Inkremente Ihrer Ticks ungefähr modelliert. Die blauen sind original, die orangen sind generiert.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

Was ist das?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

Wenn es ein Inkrement ist, ist es möglich, den kumulierten Betrag neu zu laden?

fxsaber #:

Was ist das?

Wenn es sich um ein Inkrement handelt, ist es dann möglich, die kumulierte Summe wieder aufzufüllen?

Es ist die erste Zeile, die durcheinander ist, löschen Sie sie, die Überschrift ist vom Datenrahmen übrig geblieben.

Es gibt auch negative Werte, ich habe vergessen, das zu korrigieren.


 
Maxim Dmitrievsky #:

es ist die erste Zeile, die durcheinander ist, löschen Sie sie, die Überschrift ist vom Datenrahmen übrig geblieben

Es gibt auch negative Werte, ich habe vergessen, das zu korrigieren.

Ich habe eine Eins hinzugefügt.



Ergebnis.


