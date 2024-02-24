Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3221
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Die Zeitstempel sind nicht die gleichen wie im Original. Die MQ-Demo ist nicht interessant.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
Wenn es sich um eine Erhöhung handelt, in welchen Einheiten?
Ich habe der gesamten Reihe eine positive Zahl hinzugefügt (+6,0), damit sie größer als Null ist. Es scheint, dass die benutzerdefinierten Symbole negative Werte nicht verarbeiten können.
Achten Sie nicht auf "close" auf dem Bildschirm, es sind Ticks.
Ich weiß nicht, wie es kommt, dass zufällige Serien oft geordnete Strukturen wie Fünf-Wavelets zeigen, mit verschachtelten Fünf-Wavelets darin, wie auf dem Bildschirm oben.
Sie müssen die Muster in sowjetischen Fernsehgeräten ohne Antenne gesehen haben.
Nein, nur auf dem Teppich
Dies wurde bereits in Preise umgerechnet
Die tatsächliche Spanne wurde hinzugefügt.
Optimierungsergebnis.
Vergleich mit dem Original. Im Allgemeinen hat es hier nicht funktioniert.
ZЫ Interessanterweise liegt das Optimierungsdiagramm nahe an dem oben gezeigten H2-Zeitrahmen.