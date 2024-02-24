Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3221

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Die Zeitstempel sind nicht die gleichen wie im Original. Die MQ-Demo ist nicht interessant.

[Gelöscht]  
fxsaber #:

Die Zeitstempel stimmen nicht mit den ursprünglichen Zeitstempeln überein. Die MQ-Demo ist nicht interessant.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

TicksG2.csv.zip
TicksG2.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

Wenn es sich um eine Erhöhung handelt, in welchen Einheiten?

[Gelöscht]  
fxsaber #:

Wenn es sich um eine Erhöhung handelt, in welchen Einheiten?

Dies ist bereits in Preise umgerechnet

Ich habe der gesamten Reihe eine positive Zahl hinzugefügt (+6,0), damit sie größer als Null ist. Es scheint, dass die benutzerdefinierten Symbole negative Werte nicht verarbeiten können.

Achten Sie nicht auf "close" auf dem Bildschirm, es sind Ticks.


[Gelöscht]  
Ich weiß nicht, wie es kommt, dass Zufallsreihen oft geordnete Strukturen wie Penta-Wellen zeigen, mit darin verschachtelten ebenfalls Penta-Wellen, wie auf dem Bildschirm oben. Dann können wir die gesamte Elliott-Theorie verwerfen :)

Selbstähnlichkeit in der Brownschen Bewegung?

Dasselbe mit "Ebenen"

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich weiß nicht, wie es kommt, dass zufällige Serien oft geordnete Strukturen wie Fünf-Wavelets zeigen, mit verschachtelten Fünf-Wavelets darin, wie auf dem Bildschirm oben.

Sie müssen die Muster in sowjetischen Fernsehgeräten ohne Antenne gesehen haben.

[Gelöscht]  
fxsaber #:

Sie haben wahrscheinlich auch schon Muster in sowjetischen Fernsehern ohne Antenne gesehen.

Nein, nur auf dem Teppich

 
Maxim Dmitrievsky #:
Dies wurde bereits in Preise umgerechnet 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

Die tatsächliche Spanne wurde hinzugefügt.


[Gelöscht]  
fxsaber #:

Ich habe eine echte Streuung hinzugefügt.

Ich kann später weitere Generationen mit anderen Parametern hochladen, falls erforderlich.
 
fxsaber #:

Einen echten Aufschlag hinzugefügt.

Optimierungsergebnis.

Vergleich mit dem Original. Im Allgemeinen hat es hier nicht funktioniert.


ZЫ Interessanterweise liegt das Optimierungsdiagramm nahe an dem oben gezeigten H2-Zeitrahmen.

Проверка обратного времени.
Проверка обратного времени.
  • 2023.09.03
  • www.mql5.com
Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие
1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399
Neuer Kommentar