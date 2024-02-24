Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3232

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dies ist ein Hindernis für die Sekte der Verrückten.

Es ist auch ein Hindernis für selbstgebaute Modelle, auch in MQL5.

Wenn es einen Konverter von einem Baum (z.B. von Bedingungen if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) zu ONNX gäbe, würde ich vielleicht teilnehmen. }) in ONNX, vielleicht würde ich mitmachen. Und so nur auf Standardmodelle, die einen Konverter haben, aber wir können auch darüber nachdenken..... Die Preise sind nicht schlecht, vielleicht mache ich ja mal was auf Catbusta.

[Gelöscht]  
Forester #:

Und von hausgemachten Modellen Barriere, auch in MQL5.

Wenn es einen Konverter von einem Baum (z.B. von Bedingungen if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) nach ONNX gäbe, würde ich vielleicht mitmachen. }) in ONNX, vielleicht würde ich mitmachen. Und so nur auf Standardmodelle, die einen Konverter haben, aber wir können auch darüber nachdenken..... Die Preise sind nicht schlecht, vielleicht mache ich mal was auf Catbusta.

Katbust sollte einfach sein, die Hauptsache ist, dass man die Ein- und Ausgänge richtig einstellt.

2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: ungültige Parametergröße, erwartete 8 Bytes statt 4, Code 'Experts\ONNX bot.mq5' überprüfen (51:44)

wie macht man int64? ) ein Array durch einen Einheitsvektor ersetzen




[Gelöscht]  

Und wenn ich versuche, Wahrscheinlichkeiten zu erhalten

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: Ausgabeparameter hat nicht unterstützten Typ 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', Prüfcode 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Ich weiß noch nicht, wie ich das Problem beheben kann

aus der Boost-Dokumentation

Wahrscheinlichkeiten

Der Schlüsselwert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Beispiel zu der Klasse gehört, die durch den Kartenschlüssel definiert ist.

Mögliche Typen: Tensor der Form [N_examples] und einer der folgenden Typen:

  • Typ seq(map(string, float)), wenn im Trainingsdatensatz Klassennamen angegeben sind.
  • seq(map(int64, float)), wenn die Klassennamen nicht im Trainingsdatensatz angegeben sind.

ONNX
ONNX
  • catboost.ai
ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation:
[Gelöscht]  

Vielleicht ist es noch nicht behoben worden

oder Sie müssen den Typ in ONNX selbst konvertieren, ich weiß nicht, wie man das macht

При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
  • 2023.03.26
  • www.mql5.com
При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине...
 

Es ist nicht notwendig, dies in Python zu tun, viele Leute sind mit Matlab und Wolfram vertraut. Gibt es andere kostenlose (oder nicht teure) Produkte mit einer grafischen Umgebung für die Entwicklung?


 
Renat Fatkhullin #:

Betrüger werden per Gesetz verboten.

Das Ziel ist klar formuliert - die Entwicklung von ML-Modellen für den Handel zu stimulieren, und nicht eine Gelegenheit zu geben, Geld in der alten Art und Weise zu machen, banal Scalpers unter dem Deckmantel der Modelle zu gießen, usw.

Renat oder Kollegen - können Sie einige Links, wo über diese zu lesen - ich bin in Bezug auf die Werbung der Vorbereitung eines Roboters für den Handel. Wie Links können Sie. Welche Sprache und was kann mit ihr verbunden werden? Ich habe einige Artikel gelesen und ich weiß. Wie zufällige Wälder Trends vorherzusagen.
Sie können Links auf der canva über kann - Material für das Schreiben eines Roboters für die Meisterschaft und die Auswahl seiner Parameter für den Handel. Bitte belasten Sie mich nicht mit unnötiger Theorie - ich weiß etwas. Vorzugsweise auf die Substanz der Themen über die Möglichkeit, einen Roboter zu schreiben.
Opps. Vielleicht habe ich auch Zeit zu schreiben und teilzunehmen..... ;-)
Zeit - ein Monat des Meisters - es ist hier wirklich einiges - einiges intraday..... breit. Wenn ohne Skalp.....
Kurz gesagt - nach welchen Regeln soll man einen Roboter schreiben, was soll man damit verbinden, damit es erlaubt ist und wo kann man darüber lesen - kann ich Links zu Material und Artikeln haben - danke.


 
Roman Shiredchenko #:
Renat oder Kollegen - können Sie einige Links, wo man darüber zu lesen - ich bin in Bezug auf die Akquisition der Vorbereitung eines Roboters für die Ausschreibung. Solche Links sind möglich. Welche Sprache und was kann damit verbunden werden? Ich habe einige Artikel gelesen und ich weiß. Wie zufällige Wälder Trends vorhersagen.
Kann ich einige Links auf die canva über kann - Material für das Schreiben eines Roboters für die Meisterschaft und die Auswahl seiner Parameter für den Handel. Bitte belasten Sie mich nicht mit unnötiger Theorie - ich weiß etwas. Vorzugsweise auf den Inhalt der Themen über die Möglichkeit, einen Roboter zu schreiben.
Opps. Vielleicht habe ich ja auch Zeit zum Schreiben und Mitmachen..... ;-)
Zeit - ein Monat des Meisters - es ist hier wirklich einiges - einiges intraday..... breit. Wenn ohne Skalp.....
Kurzum - nach welchen Regeln soll man einen Roboter schreiben, was soll man damit verbinden, damit es erlaubt war und wo kann man darüber lesen - Sie können Links zu dem Material und Artikel - danke.
.


Es gibt noch keine Regeln.

Die wichtigste Regel ist, dass das Modell muss in ONNX umgewandelt werden.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Es ist nicht notwendig, dies in Python zu tun, viele Leute sind mit Matlab und Wolfram vertraut. Gibt es andere kostenlose (oder nicht teure) Produkte mit einer grafischen Umgebung für die Entwicklung?


XGBoost - auch aus Python oder R kann verwendet werden.
SciKitLearn ist ein sehr großes Paket mit vielen Modellen.
 
Forester #:
XGBoost - auch aus Python oder R kann verwendet werden.
SciKitLearn - im Allgemeinen ein sehr großes Paket mit einer Menge von Modellen.

Ich weiß nicht, ob man hier ein Paket in R finden kann.

Ich sehe, dass Leute versuchen, mit Python durch R zu arbeiten, zum Beispiel hier.

Und hier ist ein anderer Ansatz - wir lernen ein Modell in einer Umgebung, führen es aber in einer anderen aus, und das könnte eine Lösung sein - nur das fertige Modell in Python zu konvertieren.

GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
  • onnx
  • github.com
This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in...
 
Aleksey Vyazmikin #:

Ich weiß nicht, ob Sie ein Paket in R finden können .

Dieses Paket erlaubt es nicht, onnx-Modelle zu erstellen und auszuführen. Es scheint möglich zu sein, sie mit der Verbindung zu Python über reticulate laufen, aber es scheint möglich zu sein, sie nur in Python zu erstellen.

Im Allgemeinen, um ehrlich zu sein, verstehe ich (wenn ich mir die Tutorials auf der Website dieses Pakets ansehe) den Sinn dieses Pakets nicht, vielleicht ist es einfach unfertig oder aufgegeben. IMHO, die Situation mit onnx in R ist ein guter Grund für Python Jungs zu lachen)

R Interface to ONNX
  • onnx.ai
R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types.
1...322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239...3399
Neuer Kommentar