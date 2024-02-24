Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3232
Dies ist ein Hindernis für die Sekte der Verrückten.
Es ist auch ein Hindernis für selbstgebaute Modelle, auch in MQL5.
Wenn es einen Konverter von einem Baum (z.B. von Bedingungen if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) zu ONNX gäbe, würde ich vielleicht teilnehmen. }) in ONNX, vielleicht würde ich mitmachen. Und so nur auf Standardmodelle, die einen Konverter haben, aber wir können auch darüber nachdenken..... Die Preise sind nicht schlecht, vielleicht mache ich ja mal was auf Catbusta.
Katbust sollte einfach sein, die Hauptsache ist, dass man die Ein- und Ausgänge richtig einstellt.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: ungültige Parametergröße, erwartete 8 Bytes statt 4, Code 'Experts\ONNX bot.mq5' überprüfen (51:44)
Und wenn ich versuche, Wahrscheinlichkeiten zu erhalten
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: Ausgabeparameter hat nicht unterstützten Typ 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', Prüfcode 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
Ich weiß noch nicht, wie ich das Problem beheben kann
aus der Boost-Dokumentation
Wahrscheinlichkeiten
Der Schlüsselwert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Beispiel zu der Klasse gehört, die durch den Kartenschlüssel definiert ist.
Mögliche Typen: Tensor der Form [N_examples] und einer der folgenden Typen:
Vielleicht ist es noch nicht behoben worden
oder Sie müssen den Typ in ONNX selbst konvertieren, ich weiß nicht, wie man das macht
Es ist nicht notwendig, dies in Python zu tun, viele Leute sind mit Matlab und Wolfram vertraut. Gibt es andere kostenlose (oder nicht teure) Produkte mit einer grafischen Umgebung für die Entwicklung?
Betrüger werden per Gesetz verboten.
Das Ziel ist klar formuliert - die Entwicklung von ML-Modellen für den Handel zu stimulieren, und nicht eine Gelegenheit zu geben, Geld in der alten Art und Weise zu machen, banal Scalpers unter dem Deckmantel der Modelle zu gießen, usw.
.
Es gibt noch keine Regeln.
Die wichtigste Regel ist, dass das Modell muss in ONNX umgewandelt werden.
Es ist nicht notwendig, dies in Python zu tun, viele Leute sind mit Matlab und Wolfram vertraut. Gibt es andere kostenlose (oder nicht teure) Produkte mit einer grafischen Umgebung für die Entwicklung?
SciKitLearn ist ein sehr großes Paket mit vielen Modellen.
XGBoost - auch aus Python oder R kann verwendet werden.
Ich weiß nicht, ob man hier ein Paket in R finden kann.
Ich sehe, dass Leute versuchen, mit Python durch R zu arbeiten, zum Beispiel hier.
Und hier ist ein anderer Ansatz - wir lernen ein Modell in einer Umgebung, führen es aber in einer anderen aus, und das könnte eine Lösung sein - nur das fertige Modell in Python zu konvertieren.
Ich weiß nicht, ob Sie ein Paket in R finden können .
Dieses Paket erlaubt es nicht, onnx-Modelle zu erstellen und auszuführen. Es scheint möglich zu sein, sie mit der Verbindung zu Python über reticulate laufen, aber es scheint möglich zu sein, sie nur in Python zu erstellen.
Im Allgemeinen, um ehrlich zu sein, verstehe ich (wenn ich mir die Tutorials auf der Website dieses Pakets ansehe) den Sinn dieses Pakets nicht, vielleicht ist es einfach unfertig oder aufgegeben. IMHO, die Situation mit onnx in R ist ein guter Grund für Python Jungs zu lachen)