Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading

Sie brauchen keine Näherungswerte oder Histogramme.... Das alles brauchen Sie auch nicht.

Hier ist ein Beispiel für eine Simulation einer kointegrierten Reihe.
h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Sie bestätigen meine Gedanken mit einem konkreten Beispiel: Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten in Form von Formeln und entsprechendem Code kennen, außerdem wissen, was wir handeln wollen, können wir eine Simulation durchführen - das ist eine normale professionelle Vorgehensweise. Und alles, was über dieses Muster hinausgeht, ist übliche Alchemie.

Die Branche spricht über Ticks, deren statistische Eigenschaften nicht interessant sind. Dann gibt es ein Gespräch auf der Ebene der Alchemisten - etwas, irgendwo..... Hier wird diesen Leuten vorgeschlagen, mit einem Histogramm als erstem Schritt zu einem professionellen Ansatz auf dem Weg zur Simulation zu beginnen.

fxsaber #:

CSV: Zeit-Geld-Brief.

Wie lange brauche ich eine Serie?

Ich nahm so viele Ticks D'2023.03.01', von MQ Demo EURUSD, es stellte sich heraus, etwa 10mln sein

Und die Ausgabe ist eine Serie ohne Zeitstempel, was kann ich dagegen tun? Ich kann auf die alten verlinken, ich kann ohne sie tun.

Selbst bei der Generierung von Bid und Ask (ihren Inkrementen) sind die kumulierten Summen aufgrund von Zufallsstichproben sehr unterschiedlich

Es funktioniert nicht zusammen, d.h. Sie müssen entweder das eine oder das andere erzeugen.

und ich kann auch nach Mustern in den Ticks suchen, um zu erklären, was gerade gehandelt wird
 
Maxim Dmitrievsky #:

Wie lang soll die Reihe sein?

Die Quelle ist weniger als 7 Millionen Ticks lang. Als eine Quelle.

Ich nahm so viele Ticks D'2023.03.01', mit MQ-Demo EURUSD, ich habe etwa 10mn Ticks

Warum MQ-demo?

Und die Ausgabe ist eine Serie ohne Zeitstempel, was kann ich dagegen tun? Ich kann auf die alten verlinken, kann ich ohne sie tun.

Ohne Zeitstempel geht es nicht. Die Muster hängen von der Tageszeit ab. Der gleiche Rollover, zum Beispiel.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Selbst bei der Generierung von Bid und Ask (ihren Inkrementen) sind die kumulierten Summen aufgrund von Zufallsstichproben sehr unterschiedlich

Es funktioniert nicht zusammen, d.h. Sie müssen entweder das eine oder das andere erzeugen.

Sie können den Durchschnitt bilden.

Der Randomisierungsalgorithmus sieht folgendermaßen aus:

  1. Es wird eine echte Tick-Historie genommen.
  2. Daraus wird eine Folge von Inkrementen des durchschnittlichen ((Geld+Brief)/2) Preises erstellt.
  3. In dieser Sequenz wird jeder Term zufällig entweder mit +1 oder -1 multipliziert.
  4. Aus der erhaltenen Folge von Inkrementen wird eine neue Tick-Historie erstellt, bei der Zeit und Spread mit Punkt 1 übereinstimmen.
  5. Die neue Tick-Historie wird in ein benutzerdefiniertes Symbol geschrieben.

Dann stimmen Zeitstempel und Spreads überein.

 
Maxim Dmitrievsky nach Mustern in den Ticks suchen, um zu erklären, was gerade gehandelt wird.

Das wäre sehr lehrreich.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich werde es heute Abend versuchen.

Das Einzige, was wir tun müssen, ist, das zu verhindern.

wenn man einen großen ZigZag nimmt, geht der gleiche flache Scalper nicht auf (verdient dort sogar etwas). Das liegt aber daran, dass die flachen Plots durch den Zufallsgenerator überbrückt werden.

Das heißt, der Generator kann so sumney sein, dass er einige Chunks fast unverändert lässt. Gleichzeitig kann man das mit einem unbewaffneten (und selbst ein bewaffnetes Auge sollte sich Mühe geben) Auge überhaupt nicht sehen.
fxsaber #:

Sie können einen Durchschnitt bilden.

S.2 und S.4. Dann stimmen Zeitstempel und Streuungen überein.

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

fxsaber #:

Das Einzige, was wir tun müssen, ist, etwas zu tun, um das zu verhindern.

D.h. der Generator kann so verrückt sein, dass er einige Teile fast unverändert lässt. Gleichzeitig kann das nackte (und selbst das bewaffnete sollte sich anstrengen) Auge es überhaupt nicht sehen.

Ich denke, dass es hier auf die Anzahl der Gaussianer ankommt, diese Datei wird in 15 Teilen erzeugt.

plus Sampling aus der resultierenden Verteilung ist zufällig, d.h. es zieht jede neue Probe zufällig aus der gesamten Verteilung.
