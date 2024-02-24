Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1457

Neuer Kommentar
 
Sergey Chalyshev:

Ihrem Bild nach zu urteilen, haben Sie die Normalverteilung, von der so viele Menschen träumen.

Man muss klug vorgehen und nicht einfach nur doppelte Arbeit leisten.

Was hat die Normalverteilung damit zu tun? Es ist eine Gleichgewichtslinie. Wo Sie sehen können, dass für 1 Jahr mit dem gegebenen TP / SL die Strategie gearbeitet, und seit Januar 2017 es gestoppt. Ich vermute, dass die Amplitude der Bewegungen kleiner wurde und seltener TP=120 Punkte erreichte.
Dies ist ein Bild dafür, wie sich der Markt verändert.
 
Elibrarius:
Was hat die Normalverteilung damit zu tun? Es ist eine Gleichgewichtslinie. Hier können Sie sehen, dass die Strategie 1 Jahr lang mit dem gegebenen TP/SL funktionierte und seit Januar 2017 nicht mehr. Ich vermute, dass die Amplitude der Bewegungen kleiner wurde und seltener TP=120 Punkte erreichte.
Dies ist ein Bild dafür, wie sich der Markt verändert.

Ändern Sie die Punkte in Interesse.

Wie hätten Sie es denn gerne? Glauben Sie, dass Sie Geld von anderen annehmen und diese es ein Jahr lang tolerieren werden?

Wie lange sind Sie bereit, Verluste hinzunehmen, um dann Ihre Strategie aufzugeben?

 
Sergey Chalyshev:

Ändern Sie die Punkte in Interesse.

Wie hätten Sie es denn gerne? Glauben Sie, dass Sie Geld von anderen annehmen und diese es ein Jahr lang tolerieren?

Wie lange sind Sie bereit, Verluste hinzunehmen, bevor Sie Ihre Strategie aufgeben?

Ich verdiene auf eine andere Art und Weise. Ich bin immer noch dabei, einen zu finden.
 
Elibrarius:
Ich verdiene mein Geld auf eine andere Weise. Ich bin noch auf der Suche nach einem solchen.

Das klingt, als würden Sie sich entschuldigen.

Das ist kein Vorwurf, sondern es geht darum, dass sich der Markt verändert.

[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:

Ein Psychiater.

Raus hier, du Plappermaul.


 
Maxim Dmitrievsky:

Verpiss dich, du Großmaul.

Maxim Dmitrievsky:

Eine Normalverteilung kann alles sein, sie muss nicht standardisiert sein.

Also gehen Sie, täuschen Sie die Leute nicht mit Ihrer Unwissenheit. Gehen Sie zuerst zum Psychiater und dann zur Schule, wenn Sie geheilt sind. Aber gehen Sie zuerst zu einem Psychiater.

[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:

Also gehen Sie, täuschen Sie die Leute nicht mit Ihrer Unwissenheit. Gehen Sie zuerst zu einem Psychiater und gehen Sie dann zur Schule, wenn Sie geheilt sind. Aber zuerst ein Psychiater.

Gehen Sie, gehen Sie weg.

Du hast schon bis zum Marasmus gelebt, da bleibt nicht mehr viel übrig
 
Maxim Dmitrievsky:

Na los, geh weg.

Sie haben bereits die Reife erreicht, es gibt nur noch wenig zu tun.

Es ist nicht Ihre Aufgabe, zu sagen, wer was zu tun hat. Gehen Sie zu einem Psychiater, dann gehen Sie zur Schule und lernen Sie die Grundlagen der Mathematik.

[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:

Es steht Ihnen nicht zu, zu sagen, wer was zu tun hat. Gehen Sie zu einem Psychiater und dann in die Schule, um die Grundlagen der Mathematik zu lernen.

Halte dich von mir fern, und es wird dir gut gehen.)

Finden Sie jemanden, dem Sie Ratschläge geben können.
 
Maxim Dmitrievsky:

Bleib weg von mir, du Verrückte... du wirst schon wieder.)

Finden Sie jemanden, dem Sie Ratschläge geben können.

Sie sollten einen Psychiater aufsuchen. Sie werden Sie nicht heilen, aber sie werden den Angriff stoppen).

1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399
Neuer Kommentar