Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3135
Wir reden über unterschiedliche Dinge. Ich spreche im Grunde von der Idee, dass ein Automat sehr komplexe qualitative Merkmale für ein Modell erzeugt, die durch nichts begrenzt sind.
Es kann eine komplexe Regel sein ==> an der eine Sequenz trainiert wird, ==> aus der nur funktionierende Muster (Regeln) ausgewählt werden ==> an denen das Modell trainiert wird.
und es kann nur ein Merkmal von Hunderten für das Basismodell sein.
Vergessen Sie nicht, sich einen Supercomputer zu besorgen)
könnte nicht mehr zustimmen
Die gesamte Geschichte der Menschheit zeigt uns, dass nur der Mensch ein Muster finden kann.
Heute schreiben Windhund-Autoren diese Fähigkeit der KI zu, die heute NUR durch Extrapolation historischer Daten funktioniert. Das ist das Beste. Und in der Regel ist KI nichts weiter als eine sehr schnelle Suchmaschine.
Sie stellen ein qualitativ anderes Problem: eine KI zu schaffen, die dem Menschen entspricht. Wenn Ihnen das klar ist, dann soll es so sein.
hier bin ich und schaue zu und lächle verrucht)))
Bei einem Geschäft habe ich 1 von 4 genommen, bei einem anderen 1 von 5.
Ich denke, es ist in Ordnung, aber die Kröte würgt mich.)))
Wenn du anfängst, den Trend zu fangen, wirst du ihn nie fangen, wenn du aufhörst, ihn zu fangen, ist er schon da...
Sie sind spät dran, ich habe bereits eine erstellt )), aber nur für Forex oder beliebige Zeitreihen
Die Datendarstellung für verschiedene Bereiche ist unterschiedlich und die Darstellung von Mustern ist auch unterschiedlich, also wird es ein Durcheinander sein.
Das tut mir leid.
Ich dachte, Sie wären der klügste Mensch hier.
Bitte nehmen Sie mich als Lehrling auf.
Meister.
P.Z..
Wenn du kannst, schreibe ein paar Zeilen von dem, was du bereits geschaffen hast.
Oder nicht? Nein, nicht. Ein Geheimnis?
Protokollregeln sind von Natur aus assoziativ. Natürlich kann man sie beschreiben, aber man braucht einen Validator, um die Zuverlässigkeit dieser Regeln zu bestimmen.
Dies ist das Thema des Übergangs von der Assoziation zur Kausalität. Ich kenne keine solche Matrix für Log-Regeln, aber wahrscheinlich etwas Ähnliches wie bei der Regression.
Glauben Sie, dass es in der Geschichte eine Kausalität in Form von Balken und deren Renditen gibt? Im 1., 7. oder 39. Takt. Immerhin wird an ihnen gesplittet, denn etwas anderes haben wir ja nicht.
Gründe in den Nachrichten, Entscheidungen der Regierungen, der Zentralbank, der Wale.
In den Renditen nicht einmal Assoziationen, sondern nur einige Hinweise, dass etwas zu geschehen begann.
Wie interpretieren Sie solche Bänder?
Seltsamer Attraktor) sehen Sie nicht?
Die richtige Frage stellen, und am besten auf Englisch.
Sogar auf Google kann man eine vernünftige, wenn auch nicht vollständige, Antwort bekommen.
P.Z..
Die richtige Frage?