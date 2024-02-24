Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2870
in dieser kostenlosen Version ist es kaum besser als eine Alice oder Siri, ein Chatbot zur Unterhaltung.
kann sich auf Russisch nicht reimen
cool, fast wie ein umgekehrter RSI.
Weiter so mit der harten Arbeit
Wie man mit ChatGPT und Python zum Billionär wird)
Wie man mit ChatGPT und Python zum Billionär wird)
Ein weiterer Artikel über ChatGPT. Eine Menge Kommentare darüber, wer wie spielt)
Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an Maryashins Buch "God's Robots") Ich sollte den Bot fragen, was er über dieses Buch denkt).
Ein symbolisches Geschenk für Liebhaber des Verteidigungsministeriums
Es ist beunruhigend, dass eine Preisschwankung von 9 % einer Zentilschwankung von 350 % entspricht. Es fällt auf, dass die Korrelation umso weniger ausgeprägt ist, je stärker der Kurs schwankt.
Eine genaue Beschreibung des Algorithmus zur Berechnung dieses Indikators wäre nützlich.
Ein interessantes Muster kann auch hervorgehoben werden...
Manchmal kommt es vor, dass der Centiment stetig steigt oder fällt, aus den Beobachtungen können wir sagen, dass der Preis auch stetig invers mit dem Centiment korrelieren sollte, aber das passiert nicht, der Preis bleibt einfach stehen. Wir können davon ausgehen, dass in diesen Momenten eine Anhäufung professioneller Teilnehmer auf Kosten der nicht-professionellen stattfindet, und wenn die Hypothese richtig ist, wissen wir genau, in welche Richtung die Anhäufung während der Anhäufung geht, und nicht im Nachhinein.
Hier ist ein Bild von gestern und ein wenig von vorgestern, das Bild zeigt die Akkumulation, die den Preisanstieg sowohl gestern als auch heute verursacht haben könnte.
Ich beobachte dies schon seit langem, aber auf großen Zeitskalen, als ich die Daten von dieser ersten Website analysierte: ....
Natürlich sind das alles nur Hypothesen, und manche Leute werden hier sarkastisch lachen, aber in Wirklichkeit haben diese Leute überhaupt keine Hypothese über den Markt,
aber wenn es eine Hypothese gibt, kann man sie bestätigen oder widerlegen, kritisieren, den Markt aus seiner (Hypothese) Sicht betrachten usw...